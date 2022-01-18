Грузия стала ковид-миллионером

Грузия обновила суточный рекорд по количеству заражений ковидом. При этом общее количество заболевших за всю пандемию в стране перевалило за миллион.

Цифра дня – 7521. Самая высокая за всю пандемию. Количество активных случаев – около 57 тысяч. В то же время нагрузка на больничный сектор не увеличивается, говорят в Минздраве. В клиниках на сегодня проходит лечение 4431 пациент.

«Более четырех тысяч коек свободны. Госпитальный сектор может принимать пациентов. Что касается мобилизации амбулаторной сети – а сегодня именно на этом делается основной акцент: до конца недели к 62 онлайн-клиникам (консультирующим пациентов на дому) добавится еще 40, и населению будет несложно связаться с врачом и получить совет», – сказала замминистра Тамар Габуния.

В Грузии лабораторно подтверждено 1254 случая заражения штаммом «Омикрон». Впрочем, по подсчетам эпидемиологов, доля этого штамма по стране уже превысила 50%. Говорит замминистра Минздрава:

«Из подтвержденных случаев (заражения «Омикроном») госпитализация понадобилась 14 пациентам, а это низкий показатель. Внушительная часть инфицированных «Омикроном» были привиты, получили бустерную дозу».

В условиях распространения «Омикрона» ежедневно количество заражений возросло в несколько раз по всему миру, говорит глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе. И если сегодня в Грузии было зафиксировано более семи с половиной тысяч новых заражений за сутки, в реальности, полагает Гамкрелидзе, их по меньшей мере в два раза больше:

«Ежедневно в мире фиксируется более трех миллионов случаев, когда во время всех предыдущих пиков число новых случаев не превышало 800-900 тысяч. Приблизительно месяц, как мы уже привыкли, – вначале миллион, потом полтора, три миллиона. Число новых случаев выросло в 4-5 раз. Соответственно, оно возрастет и у нас».

В то же время самый страшный индикатор – показатель смертности – снижается. Если во время предыдущих волн он достигал 2,1%, сейчас он составляет 1,45%, говорит Гамкрелидзе. За минувшие сутки в стране скончался 31 пациент.

Однако при всем этом, по словам главы Центра по контролю заболеваемости, не стоит терять бдительность. Если к июлю не будет привито 75% граждан, у той части населения, которое не имеет иммунитета, может появиться новый штамм. В Центре не исключают, что скоро в систему материального поощрения прививающихся могут быть включены и люди, получающие бустер-дозы.

«Денежное поощрение в 200 лари, которое было введено в конце ноября, сработало. Дополнительно привились 125 тысяч наших граждан старше 60 лет. Также работает (поощрение) людей старше 50-ти. В три раза возросло (число привившихся) по сравнению с декабрем. Я сам это поддерживаю и сегодня поставил этот вопрос перед министром финансов, чтобы, если это возможно, (в эту систему) были добавлены и бустеры. Если мы сможем серьезно увеличить бустеризацию, это снизит накал волны «Омикрона».

Предположительно, инициатива затронет людей пенсионного возраста.

С учетом специфики «Омикрона», который пациентами по большей части переносится легче, чем предыдущие штаммы, со вчерашнего дня были внесены изменения в правила изоляции. Для бессимптомных пациентов и людей, болеющих в легкой форме, продолжительность карантина была сокращена до восьми дней. Для тех, кто переносит тяжелее, – до 10 дней.

Что касается людей, контактировавших с инфицированными: изоляция отменяется полностью для тех, кто вакцинирован бустер-дозой, переболел ковидом в последние два месяца или получил вторую дозу вакцины в течение последних 14-90 дней. Для всех остальных продолжительность карантина составляет восемь дней. При этом всем – и переболевшим, и «контактам» – дается строгая рекомендация: носить маску в течение 5-12 дней.