В Грузии второй день подряд фиксируют рекорд по новым случаям COVID-19

За сутки в Грузии выявили 8545 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.

Днем ранее также был установлен рекорд – был подтвержден 7521 новый случай.

Накануне провели 63 605 тестов: PCR-тестов – 30 255, экспресс–тестов на антиген – 33 350. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,72%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,93%.

Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 555. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.

Выздоровели еще 8545 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 015 592, выздоровевших – 943 212.

В настоящее время в Грузии 57 799 активных случаев инфицирования, 4386 пациентов лечатся в клиниках, 1000 – в тяжелом состоянии.

За сутки вакцинированы от коронавируса 9340 человек, всего использовано вакцин – 2 632 527.

По подсчетам эпидемиологов, доля омикрон-штамма коронавируса по стране уже превысила 50%.