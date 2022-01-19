Украина, Грузия и другие европейские страны имеют право стать членами НАТО – Госдеп

США предпочитают решение ситуации дипломатическим путем, сказано в заявлении Госдепартамента США, распространенного накануне визита госсекретаря США Энтони Блинекена в Киев.

«Дипломатия – единственный ответственный способ преодоления этого кризиса», – говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Никто не защищен, если все не уважают суверенитет и территориальную целостность стран, а также все права человека и фундаментальных свобод, подчеркивает внешнеполитическое ведомство США.

«За последние три десятилетия Россия вторглась в три соседние страны – Украину, Грузию и Молдову. Она вмешивалась в выборы, применяла химическое оружие для покушений как на своей территории, так и за её пределами (Скрипаль, Навальный), нарушала международные соглашения о контроле над вооружением. Мы и наши союзники поднимем эти и другие вопросы перед Россией в ближайшие дни и недели.

Украина, Грузия и все другие европейские страны имеют право выбирать лучшее будущее для своего народа, в том числе благодаря упорному труду и стремлению стать членами евроатлантического содружества и НАТО», – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По сообщению Госдепартамента, визит служит выражению поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Из Украины Энтони Блинкен отправится в столицу Германии, чтобы обсудить дипломатические переговоры с Россией.

В пятницу запланирована встреча Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. По информации Госдепартамента, визиты и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности, вызванной концентрацией российских вооруженных сил возле Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».