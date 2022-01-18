Запад пообещал Грузии красную линию

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел встречи в штаб-квартире НАТО. Будет ли альянс защищать право Тбилиси на выбор собственного видения своей безопасности и насколько Запад готов к реальной конфронтации с Россией из-за Грузии и Украины?

Партнеры Грузии из стран НАТО едины в том, что обещания, данные Тбилиси в Бухаресте, должны быть выполнены – такой итог подвел своему визиту в Брюссель министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, Грузия в очередной раз получила заверения, что решение о евроатлантическом будущем страны не будут пересмотрены и что никто не имеет права считать тот или иной регион своей сферой влияния, а каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь к безопасности:

«Это фундаментальное право, которое не будет пересмотрено, а также представляет собой красную черту для наших партнеров по НАТО. Это были основные месседжи, которые я услышал. Это очень важно для нас, потому что нам нужно действовать скоординировано в ближайшем будущем, чтобы значительный, ощутимый прогресс, которого добилась Грузия в плане интеграции в НАТО, не затягивался. Необходимо использовать нынешнюю кризисную ситуацию как возможность продвинуться вперед, чтобы Грузия наконец смогла достичь конечной цели – вступления в НАТО».

Встреча с генеральным секретарем альянса, по словам Залкалиани, показала, что НАТО полно решимости не допустить того, чтобы Россия диктовала международному сообществу свою повестку. Министр подчеркнул, что Йенс Столтенберг заверил его в том, что, несмотря на то, что Брюссель готов к продолжению диалога с Москвой и существуют направления, по которым можно говорить, тем не менее компромисса по четко определенным красным линиям не будет.

«Мы будем делать все в тесной координации с партнерами по НАТО для того, чтобы процесс нашей интеграции не пострадал, чтобы любые запланированные нами мероприятия проводились своевременно и были наполнены соответствующим содержанием. Это позволит нам достичь значительных ощутимых результатов, чтобы представить их на саммите в Мадриде», – ответил Залкалиани.

Сопровождавший главу МИД на переговорах в Брюсселе его заместитель Лаша Дарсалия, со своей стороны, отметил, что в ходе встреч была рассмотрена ситуация на оккупированных территориях, а также различные переговорные форматы, в том числе Женевские международные дискуссии. При этом особое внимание было уделено тому, какую роль будут играть партнеры для дальнейшего укрепления позиций Грузии. По словам Дарсалия, члены НАТО продемонстрировали представителям Тбилиси четкую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также выборе Тбилиси стать членом альянса:

«Как известно, Российская Федерация четко выразила свою позицию в различных форматах, особенно в двух документах, опубликованных в конце прошлого года, которые были прямо направлены против принципа суверенитета, в частности, против суверенитета Грузии и Украины. Поэтому сообщения наших партнеров как в ходе открытых, так и закрытых встреч, что существуют четкие красные линии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, выбора Грузии стать членом НАТО и что никакого решения в отношении Грузии не будет принято без участия Грузии, очень важны. Это – основная линия».

Что касается встречи с генеральным секретарем НАТО, то, по словам замглавы грузинского МИДа, помимо общей поддержки и сообщений, озвученных в публичном пространстве, были обсуждены конкретные шаги и планы сотрудничества, которые должны приблизить Грузию к ее окончательной цели – стать членом евроатлантического сообщества.

В США также считают, что встреча грузинского министра иностранных дел с генсеком НАТО является наглядным подтверждением того, что мнение Тбилиси в вопросе диалога Запада с Россией является важным как для Вашингтона, так и для Брюсселя. Как отметила посол США в Грузии Келли Дегнан, Белый дом и его европейские союзники находятся в тесной координации друг с другом, а также с Украиной и Грузией, чтобы отреагировать на угрозу европейской архитектуре безопасности, исходящую от России:

«Последние 30 лет мы вкладываем значительные средства в строительство европейской архитектуры безопасности. И мы будем продолжать координировать эти действия и тесно общаться. Встреча министра иностранных дел Залкалиани с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом и союзниками является хорошим признаком того, насколько важны взгляды Грузии на Россию для надлежащего ответа. На прошлой неделе мы видели серьезные встречи в Женеве, Брюсселе и Вене, где России была предоставлена возможность объяснить свои опасения. Очень важно помнить, что именно Россия создала этот кризис безопасности на пороге Европы. Это Россия разместила войска у границ соседних суверенных стран. Россия оккупирует территории суверенных государств – Грузии, Украины, Молдовы… Россия все последние 30 лет пыталась нанести удар по миру, стабильности и экономическому росту, которые выгодны каждой стране».

При этом посол США подчеркнула, что Россия не имеет права вето на вступление Грузии и Украины в НАТО. Право выбирать свою безопасность и экономическое партнерство, по словам Дегнан, является фундаментальным принципом, который решительно отстаивается Европой и США:

«США ясно дали понять, что мы не будем вести переговоры по Европе без Европы; мы не будем вести переговоры по НАТО без наших союзников по альянсу; мы не будем вести переговоры об Украине и Грузии без Украины и Грузии; мы будем поддерживать тесную координацию с правительством Грузии, а также с правительством Украины».

При этом и Вашингтон, и Брюссель все же постараются найти общий язык с Москвой. Несмотря на призывы части американских сенаторов к максимально жесткой реакции на российский ультиматум, в США и Европе все же вряд ли пойдут на окончательный разрыв с Россией. В частности, немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщает, что в Вашингтоне и Брюсселе больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, на чем настаивали некоторые европейские и американские политики. Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков в случае военной агрессии Москвы.

По мнению специалистов, отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной перспективе это будет «способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать». Так или иначе, в Москве ждут от Вашингтона и Брюсселя ответов «на бумаге» на ее настойчивое предложение переформатировать систему безопасности в Европе.