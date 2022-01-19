Подозреваемого в «раскачивании автобуса» поместили под домашний арест

В Абхазии продолжаются судебные заседания по делам задержанных участников оппозиционного митинга в Сухуме 21 декабря. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского городского суда и изменила меру пресечения для Батала Цвижба с заключения под стражу на домашний арест.

11 января 2022 года Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для участника оппозиционного митинга Батала Цвижба. Суд частично удовлетворил его и избрал меру пресечения в виде полутора месяцев заключения под стражей.

Адвокаты обжаловали это решение в кассационной коллегии Верховного суда. Они потребовали признать решение Сухумского городского суда необоснованным и незаконным и изменить меру пресечения на домашний арест. Стороны, выступая в прениях, обосновали свои позиции.

Адвокат обвиняемого Марина Тания заявила, что орган расследования требует такой жесткой меры пресечения, как заключение под стражу, на том основании, что Цвижба обвиняется в совершении тяжкого умышленного преступления против общественного порядка и общественной безопасности, способного парализовать деятельность органов власти, наказанием за которое является лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Лишь на этом основании прокуратура делает заключение о том, что он может скрыться от следствия и суда.

По словам Тания, прокуратура обвиняет Цвижба в том, что он умышленно и осознанно принимал значимое участие в массовых беспорядках в составе особо активной группы лиц. Это, по мнению стороны обвинения, характеризует его как общественно опасную личность и свидетельствует о том, что, находясь на свободе, он может скрыться или иным путем препятствовать производству по делу. Только на основании предположений, неподкрепленных никакими иными доказательствами, орган расследования требует заключить Цвижба под стражу сроком на два месяца, и суд данное требование частично удовлетворил.

Адвокат Нонна Смыр сообщила, что Батал Цвижба не являлся в МВД с повинной, он приехал по звонку для устройства на работу, но вместо собеседования был водворен в изолятор временного содержания:

«Для того чтобы избрать меру, такую как заключение под стражу, должны быть соответствующие основания. Они прописаны в статье 97-й, которая гласит, что таким основанием является то, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Вот вы задавали вопрос прокурору, уважаемый суд, учли они тот момент или нет, что Цвижба явился с повинной. Он не явился с повинной, он приехал в МВД по звонку, его пригласили на собеседование по найму на работу. И после собеседования его задержали и водворили в ИВС. С повинной он не являлся, потому что он не считает себя виновным в совершении того преступления, в котором его подозревают».

Нонна Смыр добавила, что для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть основания, которых, по ее убеждению, нет:

«В материалах дела, которые нам предоставил орган расследования, нет ни одного доказательства и ни одного документа, которые бы подтверждали, что наш подзащитный Цвижба пытался скрыться. А суд, принимая решение об избрании меры пресечения в отношении него, сослался исключительно на то обстоятельство, что Цвижба может скрыться. Такими данными орган расследования не располагает, поэтому избирать такую тяжкую меру пресечения, как заключение под стражу, мы считаем незаконно».

Представитель Генеральной прокуратуры Инар Таркил признал, что у прокуратуры нет доказательств того, что Батал Цвижба может скрыться от следствия и суда:

«Да, действительно, как отмечает сторона защиты, нет данных, что он может скрыться, чтобы представить их в качестве доказательства в суд. Но хочу сказать, ваша честь, что орган предварительного следствия основывается на том, что на сегодняшний день не все лица установлены по делу, есть ряд других лиц, которых надо установить и привлечь, если будет необходимость. Цвижба, находясь на свободе, может согласовывать с ними позицию, влиять как-то по-другому на ход данного следствия. Цвижба был допрошен в качестве подозреваемого 9 января 2022 года, где он частично признает свою вину, признает, что участвовал в массовых беспорядках и по факту порчи госимущества, а именно раскачивания и поломки автобуса, но не признает другой момент – резки металлической цепи для прохода в здание Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Однако данный факт опровергается другим сотрудником СОБРа – Кварчия Бесланом Татиковичем, который на месте совершенного преступления узнал Цвижба, так как он является его бывшим сотрудником. Он дал показания, в которых говорится также, что он лично его видел, и он лично выбил у него из руки плоскогубцы, которыми Цвижба хотел перерезать данную цепь».

Адвокат Марина Тания заявила, что Батал Цвижба не признавал участия в массовых беспорядках, он признал только свое участие в протестном митинге.

Выслушав стороны, суд отменил постановление Сухумского городского суда и вынес новое решение, избрав меру пресечения для Батала Цвижба в виде домашнего ареста на срок до 23 февраля.

Несколько часов спустя кассационная коллегия Верховного суда приступила к рассмотрению второй жалобы адвокатов на решение Сухумского городского суда, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 20 дней для участника оппозиционного митинга Баграта Сурмава.

До начала слушания по делу представитель Генеральной прокуратуры Нина Надареишвили заявила ходатайство об отводе судьи Романа Кварчия, который, по ее мнению, является родственником обвиняемого Сурмава, так как его мать носит фамилию Кварчия.

На просьбу судьи пояснить степень родства и просьбу адвокатов подтвердить родство каким-либо документом, Надареишвили ничего представить не смогла.

Посовещавшись, суд решил удовлетворить ходатайство прокурора об отводе судьи Романа Кварчия, так как пришел к выводу, что совпадение фамилий даже при отсутствии родства может поставить под сомнение непредвзятость судебного решения. Рассмотрение дела перенесли на завтра.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия