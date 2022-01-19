Импичмент и другие крамольные вопросы

Попытка объявить импичмент югоосетинскому президенту провалилась в парламенте. Пропрезидентские партии перед началом обсуждения покинули зал заседаний, оставив оппозицию наедине с собой. В результате «за» досрочное прекращение полномочий проголосовали 13 из 34 депутатов. Впрочем, эксперты полагают, что это еще не конец громкой предвыборной истории.

Согласно статье 72 Конституции Южной Осетии, вопрос о досрочном прекращении полномочий президента может поставить перед парламентом инициативная группа депутатов численностью не менее трети депутатского корпуса. В законе нет ни слова о том, что эту инициативу должен еще рассмотреть президиум или она может споткнуться об особое мнение спикера или депутатского большинства. Инициатива трети вносится в повестку дня автоматически, обсуждается и голосуется. Таков закон.

Тем не менее обращение четырнадцати депутатов о досрочном прекращении полномочий президента Анатолия Бибилова его соратники в парламенте принялись сначала мусолить на президиуме, а затем уже на сессии – два часа спорили, требовали исключить из повестки дня.

«Для нашей фракции недопустимо обсуждать этот вопрос», – заявил председатель парламента и партии «Единая Осетия» Алан Тадтаев по поводу возможного отрешения от должности президента республики.

По мнению политического редактора «Основы» Рулсана Тотрова, у человека непосвященного, читающего подобные откровения на страницах официальных изданий могло сложиться впечатление, что обсуждение этого вопроса причиняет членам «Единой Осетии» невыносимые душевные страдания:

«Реакция карманной партии для меня совершенно не удивительна. Уже некоторое время представители этой организации совершенно искренне полагают, что Анатолий Бибилов, подобно Папе Римскому в католицизме, совершенно вне критики и любые его действия априори являются правильными. Именно поэтому любое обсуждение, которое может бросить тень на его репутацию, ими пресекается, не допускается и так далее. А с другой стороны, они как огня боятся любого разговора о несоответствии Анатолия Бибилова занимаемой должности и, естественно, делают все возможное, законное и незаконное, чтобы этой дискуссии не допустить. Но вот что удивительно. Ведь за ними парламентское большинство. Очевидно, что импичмент не пройдет, но настолько велик этот страх и вместе с тем настолько сильно подобострастие, что они все равно эту смешную битву ведут».

По словам депутатов от оппозиции, сначала все указывало на то, что рассмотрение вопроса не включат в повестку дня. Товарищи «единоосы» постоянно отходили в сторону, куда-то звонили – по всей видимости, консультировались, и демонстрировали решимость отказать. Но в какой-то момент все изменилось, видимо, поступили новые инструкции. Пропрезидентское большинство согласилось на обсуждение вопроса об импичменте и голосование, но перед тем, как Джамбулат Медоев должен был огласить позицию заявителей, фракции пропрезидентских «Единой Осетии» и «Единства народа» покинули зал заседаний и оставили оппозицию в одиночестве.

Сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев считает этот маневр уклонения единственно возможным выходом из неприятной для президента и его фракции ситуации:

«Чего хотели избежать партия власти – именно обсуждения. Оппозиция приводила бы свои аргументы, а партия власти должна была на них отвечать, причем по существу, по каждому пункту обвинений. Получилась бы на самом деле проигрышная для президента дискуссия. Судите сами: предвыборная кампания на пост президента начинается с дискуссии в законодательном собрании – совершил президент преступление против республики или не совершил. Здесь уже неважно, что голосование не пропустит импичмент. Важно впечатление, которое останется у избирателей. Второй вариант – не допустить голосования в нарушение регламента и Конституции. Неново, но также нехорошо в контексте предвыборной кампании. Кроме того, общественное мнение восприняло бы это как безусловное признание вины. Партия власти выбрала третий вариант. Согласились (хоть и со скрипом) на обсуждение, но в последний момент покинули зал заседаний вместе с младшим партнером, оставив оппозицию наедине с собой. Бегство позволило избежать неприятных обсуждений. Это, конечно, не победа, но меньшее из зол».

Вполне понятно, что это еще не окончание истории. Можно не сомневаться, что вкупе с делом Джабиева, так называемым покушением на министра внутренних дел Игоря Наниева, массовыми избиениями в тюрьме, принятием бюджета без кворума и многими другими сюжетами история про новые границы и цнелисский кризис в ближайшие четыре месяца будет на устах альтернативных кандидатов в президенты и их доверенных лиц.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия