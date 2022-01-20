Президент США предложил Москве разницу в цене

Президент США Джо Байден пригрозил Москве «невиданными санкциями», если российские войска пересекут границу Украины. Впрочем, добавил, что масштаб реакции будет зависеть от масштабов вторжения. Слова американского лидера вызвали неоднозначную реакцию. Правда, Грузия вновь предпочла дистанцироваться от участия в геополитическом противостоянии, дав понять, что полностью рассчитывает на дипломатические возможности западных партнеров.

Джо Байден предрекает: новой фазе конфликта в Украине быть. Вопрос лишь в масштабе эскалации. Президент США считает, что Владимир Путин оказался в тупиковой ситуации и теперь лишь от него зависит дальнейшее развитие событий. В любом случае, считает американский лидер, Россия окажется в проигрышной ситуации:

«Я не уверен, что он (Путин) точно знает, что собирается делать. Думаю, что он начнет действовать, ему нужно что-то делать. Единственное, в чем я уверен, это то, что это решение полностью, исключительно будет решением Путина. Никто другой не собирается принимать это решение, никто другой не собирается влиять на это решение, он единолично принимает это решение. И я подозреваю, что имеет значение, с какой стороны кровати он встает утром, чтобы понять, что он собирается делать. Я также думаю, что он все еще не хочет никакой полномасштабной войны, это во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он проверяет Запад, проверяет Соединенные Штаты и НАТО? Да, я думаю, что он это делает. Но я также думаю, что он заплатит за это серьезную, высокую цену. И я думаю, что он пожалеет, что сделал это».

По мнению американского президента, широкомасштабное вторжение в Украину станет для России «катастрофой», а Путин в этом случае столкнется с санкциями со стороны Запада, «которых он доселе не видел». При этом Байден допустил, что «небольшое вторжение» вызовет меньшую реакцию.

Слова главы Белого дома вызвали неоднозначную реакцию. В том числе, в самих Соединенных Штатах. Некоторые представители американского политического истеблишмента считают, что президент своими словами фактически дал зеленый свет Владимиру Путину на проведение военной операции, если та не будет «масштабной». Такую позицию озвучил сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис:

«Это позор, что президент Байден дал зеленый свет Владимиру Путину на вторжение в Украину, пока это «незначительное вторжение». Политика умиротворения всегда обречена на неудачу».

В Киеве, впрочем, не стали драматизировать. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнется:

«Военное вторжение России началось еще в 2014 году, и опасность масштабной войны появилась не один день назад. Угрозы не стали больше, но вместо нападения на украинскую землю Москва нападает на нервы украинцев. Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине».

В Москве, в свою очередь, на речь Байдена отреагировали встречной угрозой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять: в Кремле считают, что подобные высказывания не будут способствовать разрядке напряженности. Скорее наоборот:

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране».

Грузия, упорно хранившая молчание на протяжении самого острого этапа внешнеполитического кризиса между Россией и Западом, теперь активизировала дипломатические каналы. Глава МИД Давид Залкалиани, едва вернувшись из Брюсселя, отправился на берега Балтики, где заручился поддержкой Вильнюса – одного из наиболее активных оппонентов Москвы. Встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой, как отметил сам Залкалиани в своем Twitter, подтвердила актуальность вопроса Грузии в повестке НАТО:

«Имел честь встретиться с Его Превосходительством Президентом Гитанасом Науседой в рамках моего визита в Литву. Обсудили вопросы региональной безопасности, существующие вызовы и пути их преодоления. Благодарен за крепкую дружбу, а также за поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Грузии».

Науседа в долгу не остался, отметив, что встреча с грузинским министром прошла в дружеской обстановке. Президент Литвы подтвердил поддержку Тбилиси со стороны Вильнюса, но при этом дал понять, что западные партнеры ждут от Грузии реальных реформ по укреплению демократии:

«Провел дружескую встречу с Давидом Залкалиани этим утром. Литва неизменно поддерживает евроатлантические устремления Грузии. Мы предложили поделиться нашим опытом и призвали наших грузинских друзей оставаться на пути реформ, укреплять демократию и надлежащее государственное управление».

При этом литовский коллега Залкалиани Габриэлюс Ландсбергис заметил, что российская военная угроза должна вызывать обеспокоенность не только у Украины и стран Балтии, но и у Грузии.

Ранее стало известно, что США дали Литве, Латвии и Эстонии разрешение передавать американское вооружение Украине в связи с обострением на украино-российской границе. Решение Госдепартамента фактически дало зеленый свет на поставки Киеву противотанковых и противовоздушных переносных ракетных комплексов «Джавелин» и «Стингер».

То, что Соединенные Штаты в этот раз не намерены ограничиваться словесными предупреждениями России, подтвердила и посол Вашингтона в Тбилиси Келли Дегнан. По словам дипломата, текущая ситуация оказывает негативное влияние не только на Грузию и Украину, но и угрожает фундаментальным принципам, которые позволили Европе и европейским странам стать стабильными. Впрочем, Дегнан отметила, что Белый дом все же попытается найти дипломатическое решение проблемы:

«Мы очень хорошо видели, что кризис и напряженность были созданы самой Россией. Мы все еще находимся в процессе диалога, чтобы выяснить, что на самом деле стоит за российской агрессией, что движет Россией. Мы включили Грузию во все консультации, мы находимся в тесном контакте. Это фундаментальные принципы, которые позволяют нам жить той жизнью, о которой мы так заботимся, - это свобода, независимость и многие из основных прав, закрепленных как в Конституции Грузии, так и в Конституции США. Наша цель состоит в том, чтобы Соединенные Штаты разрешили этот кризис дипломатическими средствами. Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Лавровым в Женеве. Энтони Блинкен также встретится с европейскими союзниками и партнерами в Берлине. Вот почему мы продолжим переговоры с Россией, чтобы выслушать их точку зрения и найти дипломатические пути разрешения кризиса, созданного Россией».

Украинский кризис обсуждался сегодня на встрече американского посла с руководством «Грузинской мечты». По итогам разговора председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе дал понять: Тбилиси внимательно следит за развитием событий, но сам не будет проявлять инициативу, полагаясь исключительно на «западных партнеров»:

«Наша позиция безальтернативна, это позиция поддержки Украины. Что касается форм выражения, то, конечно, мы будем консультироваться по этому вопросу с другими политическими партиями. Мы внимательно следим за событиями. Надеюсь, что они будут развиваться по позитивному сценарию, и ключевую роль в этом должны сыграть западные партнеры. Такая перспектива есть, остальное зависит в первую очередь от усилий наших западных партнеров. В любом случае, агрессия рискованна и может иметь более широкое влияние на весь регион. Поэтому, надеюсь, что процессы пойдут в правильном направлении».

В преддверии встречи Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Конгресс США поступил на рассмотрение подготовленный республиканцами законопроект, предусматривающий объявление России «государством – спонсором терроризма» и введение дополнительного пакета санкций, в том числе против «Северного потока – 2» и высокопоставленных российских чиновников, среди которых фигурируют премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и мэр Москвы Сергей Собянин. Автором инициативы выступил конгрессмен Джим Бэнкс. На сайте Конгресса США отмечается, что законопроект уже поступил на рассмотрение.