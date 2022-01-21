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МИД РФ рассчитывает на более взвешенную политику Грузии по отношению к России
В Министерстве иностранных дел России вновь назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией. Как сообщается на сайте российского ведомства, запрет носит временный характер.
«Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов», – сказано в заявлении МИД РФ.
Российское ведомство также указывает на необходимость нормализации российско-грузинских отношений.
«Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», – говорится в заявлении.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Другие новости дня
В Эргнети обсудили вопрос без вести пропавших жителей Южной Осетии
В селе Эргнети прошла встреча, на которой обсудили вопрос без вести пропавших в 2008 году жителей Южной Осетии. В ней приняли участие новоназначенный Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану, глава Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Свимонишвили и родственники без вести пропавших. Об этом передает грузинская службы Радио Свобода, указывая, что решить организационные вопросы, связанные со встречей, помогла Миссия наблюдателей ЕС.
Глава Ассоциации молодых юристов Грузии не стал рассказывать о содержании встречи, заявив, что она носила гуманитарный характер.
«Все детали относительно встречи – конфиденциальны», – заявил Свимонишвили.
Речь идёт о троих жителях Южной Осетии – Алане Хачирове, Алане Хугаеве и Солтане Плиеве. Они пропали 13 октября 2008 года, после чего, по некоторым данным, находились в руках грузинских силовых структур. Однако их дальнейшую судьбу прояснить не удалось.
Генеральная прокуратура Грузии проводила расследование по данному делу, в 2013 году матери пропавших молодых людей встретились в Тбилиси с генеральным прокурором Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, родственников без вести пропавших теперь опросят повторно.
- Накануне в Эргнети прошла 104-aя по счету и первая в этом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, содержащихся в цхинвальской тюрьме. Среди них – Мамука Чхиквадзе, бывший военный, который, как опасаются его бывшие соратники, мог стать жертвой бесчеловечного обращения в Цхинвали.
В Грузии проходят акции из-за повышения тарифов на электроэнергию
Акции против повышения тарифов на электроэнергию прошли сегодня в трех крупнейших городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
В столице протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и гражданские активисты требовали возвращения к тарифам, действующим до 2015 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Подорожание, которое отразится на квитанциях в конце января 2022 года, не должно коснуться ни одного гражданина… Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему – к 14 тетри, который, между прочим, они сами установили», – заявил член ЕНД Леван Хабеишвили.
В Батуми демонстранты собрались у здания правительства Аджарии. Протестующие пришли с плакатами с надписью – «2012 год — 1кВт электричества 11 тетри, 2022 год – 1 кВт 26,5 тетри», «Живите с такой правдой», «Действуй».
«В этот жуткий холод большая часть населения Батуми может остаться без электроэнергии, потому что они просто не смогут заплатить сумму», – заявил член ЕНД Георгий Киртадзе.
В Кутаиси акция против подорожания тарифов на электроэнергию прошла у здания мэрии, где собрались представители оппозиционной партии ЕНД и их сторонники. По словам председателя фракции «Единое национальное движение» Гига Шушания, местные власти думают только о собственном благополучии и не заботятся о нуждах населения.
Шушания также обратится с письмом к краевой администрации, потребовав от местных властей огласить план действий в связи со сложившейся ситуацией.
По решению правительства Грузии, в связи с подорожанием электроэнергии в стране начала работать программа субсидирования социально незащищенных граждан. Заявляется, что ее бенефициарами станут около 1 миллиона человек. При этом, чтобы получить субсидии, абонентам необходимо ограничить потребление электроэнергии до 200 кВт/час в месяц.
Тарифы на электроэнергию в Грузии выросли с 1 января 2021 года, но в течение прошлого года также действовала программа субсидирования.
В Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри (около 5.8 центов), до 301 кВт/час – 22,053 тетри (около 7 центов), свыше 301 – 26,537 тетри (около 8.5 центов).
В регионах же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри (5.7 центов), до 301 кВт/час – 21,707 тетри (7 центов), свыше 301 – 26,227 тетри (около 8.5 центов).
В Грузии пациент ковид-больницы пытался перерезать горло медсестре. ВИДЕО
В Грузии пациент ковид-клиники напал на медсестру. Информацию распространяет Ассоциации защиты прав врачей.
Случай произошел 21 декабря 2021 года в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранения в область горла и щеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Зайдя, медсестра сразу заметила, что пациент обеспокоен. Она подала ему кислородную маску и хотела измерить концентрацию кислорода в его крови. Именно в это время пациент схватил ее за горло и несколько раз ударил острым предметом», – рассказала журналистам глава Ассоциации защиты прав врачей Саломе Лилуа.
Причины нападения неизвестны. По словам Лилуа, мужчина лечился от ковида в больнице в течение нескольких недель. За это время у него не происходило конфликтов с медсестрой и другим персоналом клиники, добавила она.
Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На раны ей пришлось наложить швы. После прохождения курса реабилитации ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение №18 при Глданской тюрьме (Тбилиси).
Лилуа подчеркнула, что факты нападений на медицинских работников в последнее время участились. Ассоциация защиты прав врачей осуждает насилие и призывает государство принять более эффективные меры для защиты сотрудников больниц.
В Женеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова
В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.
По сообщению ТАСС, переговоры продолжались около полутора часов. Об их результатах пока не сообщалось. Ожидаются пресс-конференции как Лаврова, так и Блинкена:
Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарём вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи "прорыва", но надеется, что она поможет прояснить позицию США.
Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.
О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провёл переговоры с представителями союзников и партнёров Соединённых Штатов. С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от приёма в НАТО Украины и Грузии, а также вернуть вооружённые силы и военную инфраструктуру Североатлантического союза в Европе к положению на 1997 год. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе. При этом США подчёркивают, что видят главной темой переговоров ситуацию вокруг Украины, а Россия считает, что главная их тема – её требования.
Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдёт, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию "небывалые" санкции. Москва отрицает планы вторжения.
Абхазский МИД обязал органы исполнительной власти информировать ведомство о любых международных контактах
МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал комментарий заместителя главы ведомства Ираклия Тужба. По его словам, органы исполнительной власти обязаны информировать МИД об осуществляемой ими международной деятельности и любых международных контактах: официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых к подписанию документах и других договоренностях.
Тужба указывает, что абхазский МИД является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств, реализует внешнеполитический курс президента.
Ведомство ссылается на абхазскую конституцию и указ президента «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики».
«Хотел бы подчеркнуть, что работа в этом направлении будет усилена. В целях практической реализации положений указа, в Министерстве утверждена система координации и взаимодействия внешнеполитического ведомства с органами государственной власти. Даны конкретные поручения сотрудникам МИД Абхазии, которые будут осуществлять прямое взаимодействие с органами исполнительной власти, администрациями городов и районов», – заявляет Тужба.
Он надеется, что органы исполнительной власти обратят пристальное внимание на этот аспект и в соответствии с действующими нормами будут оказывать ведомству максимальную поддержку.
«Эффективность нашей внешней политики будет определяться единством и согласованностью наших действий», – добавил он.
- В декабре в абхазском ведомстве заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идёт, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.
- Глава ведомства Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению заявил, что МИД будет анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией. По его словам, особое внимание будет уделено грузинскому направлению. «Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно», – сказал Ардзинба.
- 19 января Инал Ардзинба раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом. Проект COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия) он назвал недопустимым, нацеленным на введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. «Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он на встрече с представителем ПРООН.
В России зафиксировали максимум случаев заражения COVID-19 с начала пандемии
В России за прошедшие сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.
Большего всего новых случаев заболевания в Москве – 15 987 человек. Это тоже максимум за все время эпидемии. Днем раннее оперштаб сообщал о 11 557 заразившихся.
Новый суточный максимум по заболевшим также зафиксирован в Санкт-Петербурге – 5922 случаев.
Кроме того, 4424 новых заболевших выявлено в Московской области, 1 116 – в Нижегородской области, 785 – в Воронежской области, 779 – в Самарской области, 744 – в Ставропольском крае, 733 – в Свердловской области.
Общее число заболевших в стране достигло 10 987 774 человек. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 324 752 человек, в том числе 692 человека за прошедшие сутки. Выздоровели 9 975 052 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписались 24 719 пациентов.
Власти России предупреждали, что страну ожидает резкий рост заболеваемости из-за нового штамма омикрон. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар примет на себя Москва.
Мэр столицы Сергей Собянин также предупредил, что число госпитализаций и случаев заболевания будет расти в дальнейшем в связи с резким увеличением числа заболевших омикроном.
"На той неделе число заболевших выросло в два раза, на этой неделе – снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – сказал он.
По данным ВОЗ, число заболевших омикроном в мире удваивается каждые три дня. В связи с распространением этого штамма Госдума 17 января единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах из-за "новых вызовов", которые ожидают Россию.
Ученые из Киотского университета выяснили, что новый штамм в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем штамм дельта. Также омикрон, по данным ученых, в 70 раз быстрее дельты размножается в бронхах. Поэтому омикрон стремительно вытесняет другие штаммы по всему миру. Увеличение числа зараженных при этом почти не сопровождается ростом числа смертей.
Украина: Россия ведёт «активный набор наёмников» для отправки в Донбасс
Военная разведка Украины утверждает, что Россия в последние недели укрепляет вооружённую группировку в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Согласно сообщению украинской разведки, в распоряжение поддерживаемых Россией сепаратистов с начала января поступили более 7 тысяч тонн топлива, танки и самоходные артиллерийские установки, другое вооружение и боеприпасы.
Также, как говорится в сообщении, в вербовочных центрах на территории России осуществляется "активный набор наёмников", которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в Донецкую и Луганскую области.
Сообщения поступают на фоне развёртывания у границ с Украиной крупной группировки российских войск. США и их союзники считают, что Россия в ближайшее время может начать широкомасштабное вторжение на территорию Украины - хотя объёмы и цели предполагаемого вторжения пока не вполне ясны.
Ведущие представители США, включая госсекретаря и президента, заявляют, что даже если один российский военнослужащий пересечёт границу Украины, это будет считаться вторжением и повлечёт за собой реакцию Запада (неясно, впрочем, относится ли это заявление к аннексированному Крыму, где российские войска размещены открыто, и к контролируемым сепаратистами территориям Донбасса, где, как утверждает Москва, российских войск нет). При этом США указывают на то, что Россия может, как и ранее, использовать "гибридную" тактику, без открытого участия своих военнослужащих. Ясности о том, какие меры примет Запад в ответ на такую тактику, пока нет.
Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что Украина перебросила в Донбасс восемь реактивных систем "Смерч" и "Ураган", и считают это подготовкой к "развязыванию активных боевых действий" в регионе. Киев неоднократно заявлял, что не готовит наступления в Донбассе.
- В последние дни внимание привлекает переброска российских военных и техники с Дальнего Востока на Запад. Как отмечается в расследовании Радио Свобода и CIT, часть военнослужащих едет на учения в Беларусь, которые пройдут в феврале, однако другая часть отправляется к границе с Украиной в длительные командировки.
- В пятницу "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ пишет, что два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока в Беларусь. По прибытию "к местам выполнения учебных задач" на "незнакомые полигоны" Беларуси российские военные проведут маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание оборудование и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО, сообщили в военном ведомстве.
Глава МИД Британии: в Украине Россию могут ждать новый Афганистан и Чечня
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Выступая в Австралии, она призвала президента России Владимира Путина не совершать "огромную стратегическую ошибку" и отказаться от предполагаемых планов агрессии.
По словам Трасс, вторжение покажет, что Кремль "не выучил уроки истории". Широкомасштабные боевые действия, по мнению министра, приведут к потере множества жизней, в том числе российских военных. В этом контексте министр упомянула войну в Афганистане, которую вёл Советский Союз, и войны в Чечне.
В контексте российских угроз Украине, а также аннексии Крыма и конфликта в Донбассе Трасс напомнила о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Россия обязалась защищать территориальную целостность Украины.
По словам британского министра, в случае российского вторжения Запад введёт против России "очень серьёзные санкции". Кроме того, Британия поставляет Украине оружие – недавно было объявлено, в частности, о поставках противотанкового вооружения, что вызвало критику в Москве.
Трасс в своём выступлении обрушилась с резкой критикой как на Путина, так и на китайского лидера Си Цзиньпина. Она назвала Россию и Китай "глобальными агрессорами", которые "экспортируют диктатуру", поддерживая руководство таких стран, как Беларусь, КНДР и Мьянма. По словам британского министра, глобальные агрессоры сейчас наиболее сильны со времён Второй мировой войны. Им может противостоять только единство мировых демократий – "свободного мира". Страны Запада, по мнению Трасс, должны сотрудничать с такими государствами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония и Индонезия.
Как заявила Трасс, Западу необходимо подумать о снижении экономической зависимости от России, подобно тому, как Австралия снижает зависимость от торговли с Китаем.
Выборы югоосетинского президента пройдут 10 апреля
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия официально объявил о дате проведения очередных президентских выборов, они пройдут 10 апреля. Решение принято единогласно на заседании парламента, пишет агентство «Рес». В голосовании приняли участие 27 из 34 депутатов.
Вопрос на заседание вынес вице-спикер Петр Гассиев. Согласно закону о выборах, они должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором был избран действующий президент.
Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прокомментировал назначение даты выборов в своем Telegram-канале.
«Всем будущим кандидатам желаю честной борьбы и работы на благо нашей Республики!» – написал он.
Ранее в югоосетинском парламенте не смогли отрешить Бибилова от должности. Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Володин: Дума обсудит предложение о признании «ДНР» и «ЛНР»
На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. Затем документ рассмотрит Совет Думы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". "И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — подчеркнул Володин и добавил, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
В среду депутаты из фракции КПРФ, включая её лидера Геннадия Зюганова, внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР".
В тексте обращения заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".
Обращение к Путину сделано на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины. Многочисленные источники сообщают о концентрации значительной группировки российских войск в регионе. Власти западных стран подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения. Кремль это категорически отрицает.
Накануне Госдепартамент опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции на украинской территории, обвиняя Киев и страны Запада в намерениях спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Госдепартаменте
Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось. "Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии ", - подчёркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Грузии в третий раз за неделю побит рекорд по числу заразившихся COVID
За сутки в Грузии выявили 8767 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Рекорд по числу заразившихся COVID побит в третий раз за неделю.
Накануне провели 56 386 тестов: PCR-тестов – 20 661, экспресс–тестов на антиген – 35 725. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 15.55%, за последние 14 дней составляет 11.39%, за неделю – 12.76%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 631. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
Выздоровели еще 5173 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 030 710, выздоровевших – 951 428.
В настоящее время в Грузии 64 625 активных случаев инфицирования, 4342 пациента лечатся в клиниках, 992 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7059 человек, всего использовано вакцин – 2 643 528.
По подсчетам эпидемиологов, в Грузии уже доминирует омикрон-штамм коронавируса.
США обвинили белорусских чиновников в воздушном пиратстве
Власти США выдвинули обвинения в сговоре с целью воздушного пиратства против четырёх белорусских чиновников в связи с принудительной посадкой в аэропорту Минска самолёта Ryanair в мае прошлого года.
Как сообщается на сайте Минюста США, обвинение предъявлено генеральному директору "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам КГБ Беларуси, фамилии которых не называются, приводится только имя и отечество одного из них – Андрей Анатольевич.
По версии американских властей, обвиняемые сфабриковали информацию о взрывном устройстве на борту, чтобы получить контроль над рейсом, летевшим из Афин в Вильнюс. Они заставили экипаж отклониться от курса и сесть в Минске, чтобы белорусские власти могли задержать летевшего этим рейсом белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу.
Подобный сговор не только нарушил международные нормы и уголовное законодательство США, но потенциально поставил под угрозу жизни невинных пассажиров, отметили в ведомстве. В США обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
В Минюсте США утверждают, что Чуро лично сообщил сотрудникам диспетчерской службы о ложной угрозе взрыва на борту ещё до того, как самолёт вылетел из Афин, и дал указание проинструктировать пилота посадить лайнер в Минске. По версии обвинения, Олег Казючиц приказал белорусским авиадиспетчерам сфальсифицировать отчёты об инциденте. Один из сотрудников КГБ участвовал в передаче ложной информации о бомбе, руководил переговорами из диспетчерского пункта и сообщал о развитии ситуации другому сотруднику КГБ, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Авиадиспетчер Олег Галегов, экстренно посадивший в Минске самолёт, ещё летом уехал из Беларуси и дал показания польским властям. Он заявил, что в момент происшествия авиадиспетчерская служба минского аэропорта находилась под контролем сотрудника КГБ.
В декабре польские власти опубликовали аудиозапись разговора диспетчера минского аэропорта и пилота самолета Ryanair. На записи слышно, что диспетчера консультирует по-русски третий человек.
- 23 мая самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
В Южной Осетии продолжается рост заболеваемости COVID-19
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 126 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 125). Это данные проведенных в ПЦР-лаборатории 280 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 575 жителей республики, 22 человека – сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 867, выздоровели 10 292», - уточнили агентству «Рес» в ведомстве.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 691 исследование на COVID-19.
Байден: реакция на российcкое вторжение в Украину будет жесткой
В четверг президент США Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями границ Украины будет рассматриваться как вторжение, на которое будет дан решительный "экономический" ответ.
"Я совершенно ясно сказал президенту Путину во время разговора. У него на этот счет нет непонимания. Если любое, повторяю, любое российское военное подразделение пересечет границу Украины - это будет вторжение, на которое будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсудил с нашими союзниками и представил совершенно ясно президенту Путину", - подчеркнул Джо Байден. Россия заплатит высокую цену в случае вторжения, добавил он.
Заявление президента последовало не следующий день после его пресс-конференции, в ходе которой он предположил, что если вторжение будет "незначительным", то реакцию западных союзников на него предсказать трудно, в то время, как крупное вторжение обернется катастрофой для России. Заявления вызвали недоумение и критику в Киеве и в европейских столицах. Президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, что "незначительных вторжений не бывает, как и малых народов". Уже в среду вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена разъяснить, что имел в виду президент Байден.
В четверг Джо Байден напомнил, что Россия прибегала к разной тактике, включая использование полувоенных формирований, военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, "зеленых человечков", кибератаки. "Мы также должны быть готовы к ответу на такие действия", - сказал Джо Байден.
В Абхазии подтверждено 140 случаев коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 380 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 77 пациентов. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины 73 и 83 лет, а также мужчина 85 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 21, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 383 человека. Зарегистрировано 583 летальных случая. Выздоровели 34 374 человека.
В Нижнем Новгороде кадыровцы насильно забрали жену федерального судьи Янгулбаева
Чеченские силовики, проникшие в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева, забрали и увезли в неизвестном направлении его жену Зарему, сообщает Кавказ.Реалии. У женщины имеются серьезные проблемы со здоровьем, она потеряла сознание.
По информации «Комитета против пыток», сотрудники чеченской полиции ворвались в квартиру, раскидали по комнатам сотрудников организации, ударили по лицу адвоката, а также избили экс-судью и его жену.
Несколько минут спустя правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева забрали с собой около 7-8 чеченских силовиков: «На лестничной клетке женщина потеряла сознание. Зарема сдавала сегодня тест на ковид, с высокой долей вероятности, она болеет. Также у женщины диабет. Полицейские не взяли ее одежду и инсулин. Ее жизни угрожает огромная опасность».
Сотрудник «Комитета против пыток» Сергей Бабинец добавил, что представившиеся чеченскими полицейскими люди были в масках и вооружены, «выражались нецензурной бранью» и, помимо Сайди и Заремы Янгулбаевых и адвоката, ударили по лицу и его самого.
Также «Комитет против пыток» опубликовал номера автомобилей, на которых увезли Зарему Янгулбаеву.
«Новая газета» сообщает, что в передаче Заремы Янгулбаевой чеченским полицейским участвовали наряд нижегородской полиции и руководство 7-го отдела по Советскому району МВД по Нижнему Новгороду. В связи со случившимся журналисты связались с управлением ФСБ по Нижнему Новгороду. Отказавшийся представиться дежурный заявил им, что «такого не может быть».
Ранее полицейские задерживали сына Янгулбаевых – правозащитника Абубакара Янгулбаева, который работал в северокавказском офисе «Комитета против пыток». В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
- Как сообщал Кавказ.Реалии, в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, пытались попасть неизвестные люди, представляющиеся сотрудниками полиции, возле дома были припаркованы автомашины с чеченскими номерами. Позднее прибывшему на место адвокату показали, но не дали скопировать постановление о приводе Янгулбаева и его жены в Чечню в качестве свидетелей.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан юрист Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму. Сотрудники Следкома и Центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук.
В США подготовлены санкции против миллиардеров по «списку Навального»
Американские конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе - миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Он совпадает по именам с предложениями команды Алексея Навального. Документ опубликовала газета The Washington Post.
Законопроект под названием «Закон об ответственности Путина» подготовлен группой из 150 консервативных законотворцев «Республиканский исследовательский комитет», пишет газета. Его автором заявлен глава группы конгрессмен Джим Бэнкс, документ уже поддержан больше чем 30 его коллегами.
Документ позволяет президенту США блокировать имущество лиц из санкционного списка, им можно будет запретить въезд в страну. Россию документ требует признать страной - спонсором терроризма, а поддерживаемых Россией донбасских сепаратистов - террористами. Законопроект значительно ограничивает операции американцев с российским госдолгом.
Персональные санкции предложено ввести против миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; глав «Роснефти» Игоря Сечина, «Транснефти» Николая Токарева, «Газпрома» Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьева и Санкт-Петербурга Александра Беглова, Главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, действующего главы правительства Михаила Мишустина, всего - против 35 человек.
В список так же попали главы российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и председатель ЦИК Элла Памфилова. Общий список полностью повторяет предложение о вводе санкций со стороны команды Алексея Навального, сделанное в январе этого года.
Помимо того, конгрессмены предложили обязать команду президента США в течение полугода после вступления закона в силу опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента России Владимира Путина, членов его семьи и гимнастки Алины Кабаевой, которую неоднократно связывали с Путиным.
Законопроект Бэнкса будет конкурировать в Конгрессе с несколькими предложениями о санкциях против России, российских чиновников и бизнесменов. При этом на этой неделе санкции было предложено ввести против президента России - Владимира Путина.
Жители Гурии остались без электричества из-за снегопада
Снегопад создал проблемы с энергоснабжением региона Гурия на западе Грузии – электричество не подается в селах Озургетского, Ланчхутского и Чохатаурского муниципалитетов.
Во всех трех муниципалитетах региона не прекращается снег. Высота снежного покрова достигает одного метра, пишет агентство «Новости-Грузия». На местах работают все соответствующие службы: департамент автомобильных дорог, муниципальные службы, патруль, спасатели.
По данным муниципальной пресс-службы, с помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги. На местах работают бригады энергораспределительной компании Energo-pro Georgia.
«Все соответствующие службы работают непрерывно. В Чохатаурском муниципалитете интенсивно расчищают центральную дорогу Саджавахо-Бурнати, село Набеглави. В Ланчхутском муниципалитете на дороге Ацана-Акети, где были задержки в передвижении транспорта, дорога уже везде расчищена и эта проблема устранена», - рассказал губернатор Георгий Урушадзе.
По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится на западе Грузии как минимум до субботы, затем на некоторое время погода улучшится.
Кобахидзе: Кучава не назначают главой «Партнерского фонда»
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе опроверг слухи о том, что бывший спикер парламента Каха Кучава назначен главой «Партнерского фонда» правительства Грузии. «Эта информация неверна. Когда придет время, вы узнаете, но позже», - сказал Кобахидзе в беседе с журналистами.
Успешный юрист Каха Кучава стал спикером парламента в апреле 2021 года, а 24 декабря внезапно подал в отставку. Правящая партия выдвинула вместо него на пост спикера депутата Шалву Папуашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня стало известно, что Кучава сдаст депутатский мандат – он обратился к законодательному органу в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий.
Объясняя свою отставку, Кучава сказал, что не покидает партию «Грузинская мечта», и намерен заняться «новым проектом», о котором станет известно в будущем году.
- «Партнерский фонд» – государственный инвестиционный фонд, был основан в 2011 году. Исполнительным директором фонда с 2015 года является Давид Саганелидзе. Фонд функционирует в четырех секторах - энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество.
- «Партнерский фонд» в различных секторах экономики осуществляет множество проектов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион долларов США. Кроме того, 98 проектов профинансировано в рамках программы «Стартап Грузия». Суммарная стоимость всех проектов – более 2,5 миллиарда долларов.
Путин присвоил звание Героя труда главе «Газпрома» Миллеру
Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.
В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».
Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда Российской Федерации председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что Миллеру, которому в конце января исполняется 60 лет, из которых 21 год он возглавляет «Газпром», присвоено звание «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Ранее сообщалось, что убыток «Газпрома» за 2020 год составил почти 707 миллиардов рублей. В том же году Алексей Миллер получил почти 60 миллионов рублей в качестве премии.
В сентябре прошлого года Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации президента Байдена ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционера Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. В законопроекте указано и имя главы «Газпрома» Алексея Миллера. Санкции пока не введены. В Кремле возможность их введения назвали «враждебным антироссийским выпадом», призвав западных коллег «не играть с огнем».
США ввели санкции против депутатов Верховной рады
Министерство финансов США ввело санкции против четырех граждан Украины «за участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации Украины», сообщает пресс-служба американского ведомства.
Под санкции попали действующие депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тарас Козак (соратник пророссийского политика и кума президента России Виктора Медведчука) и Олег Волошин, а также экс-депутаты от «Партии регионов» Владимир Олейник и Владимир Сивкович.
Согласно информации Минфина США, Россия поручила своим разведывательным службам вербовать действующих и бывших украинских правительственных чиновников, чтобы подготовиться к захвату правительства Украины и контролю критически важной инфраструктуры страны.
Санкции предусматривают блокировку финансовой деятельности указанных лиц и арест их собственности в США. Также блокируется деятельность любых организаций, прямо или косвенно принадлежащие указанным лицам на пятьдесят и более процентов.
- Тарас Козак создатель медиахолдинга «Новини», в который входят телеканалы «112 Украина», ZiK и NewsOne. В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский обвинил их в пропаганде, финансируемой «страной-агрессором». В декабре 2021-го Киев ввел санкции против холдинга.
- В мае 2021 года Тарас Козак и Виктор Медведчук были заподозрены в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на территории Крыма.
- Владимира Сивковича на Украине подозревают в разгоне палаточного городка оппозиции в ноябре 2013 года, в результате которого пострадали 150 человек.
Референдум по новой белорусской Конституции назначен на 27 февраля
Референдум по новой белорусской Конституции назначен на 27 февраля. Указ подписал в четверг, 20 января, Александр Лукашенко. В бюллетенях будет только один вопрос.
Согласно указу «О назначении республиканского референдума», граждан страны спросят, одобряют ли они предложенные конституционные поправки. Решение, вынесенное на голосовании, вступит в силу через 10 дней после его публикации.
Текст поправок в основной закон занимает 22 страницы. Проект закрепляет статус Всебелорусского народного собрания как параллельной парламенту структуры с высшими полномочиями. В текст возвращается ограничение на два президентских срока. У парламента фактически отменяется право импичмента президенту.
Из кандидатов на пост президента исключаются граждане, живущие за границей, обладающие видом на жительство в другой стране или иным документом, предоставляющим иностранные льготы, например, популярной у жителей восточных регионов республики «Карты поляка». Бывшему президенту новые поправки гарантируют пожизненную неприкосновенность.
Из проекта исключена статья о желании государства сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным. Это может позволить Минску разместить на территории страны российское ядерное оружие и вступить в широкомасштабный военный союз с Москвой.
Поправки в основной закон Лукашенко пообещал избирателям во время массовых протестов в крупных городах страны летом 2020 года. Текст позволяет ему сохранять власть в стране и дальше - несмотря на то, что изначально документ был обещан как уступка протестующим против результатов президентских выборов, где он был объявлен победителем.
Сухумский горсуд оставил Баграта Сурмава под стражей до 28 января
Сегодня, 20 января, кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Лии Адлейба рассмотрела кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Баграта Сурмава.
Постановлением Сухумского городского суда от 13 января Баграт Сурмава заключен под стражу сроком на 20 суток - до 28 января.
Предварительным следствием Баграт Сурмава подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) абхазского Уголовного кодекса, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий, передает информагентство «Апсныпресс».
- Сегодня Верховный суд рассмотрел жалобу адвоката оппозиционного активиста Аслана Тания. Кассационная коллегия по уголовным делам решила не отменять решение Сухумского городского суда и оставила подозреваемого под стражей до 23 января.
- Рассмотрение Верховным судом кассационной жалобы адвокатов еще одного участника митинга, Анри Инапшба перенесено по его просьбе. 13 января Инапшба в знак протеста против решения Сухумского городского суда, заключившего его под стражу на один месяц, проглотил гвозди. Он был госпитализирован в медучреждение.
- Накануне еще одному оппозиционному активисту Баталу Цвижба, ранее заключенному под стражу, изменили меру пресечения на домашний арест.
Блинкен: США и их союзники в Европе едины по отношению к России
США и их европейские союзники будут выступать единым фронтом по вопросу поддержки Украины и оказания давления на Россию, чтобы заставить ее отказаться от эскалации агрессии против этой страны. Об этом после переговоров в Берлине с министрами иностранных дел Германии, Великобритании и Франции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он подтвердил, что в случае нового вторжения России на территорию Украины последует единый и жесткий ответ США и их союзников. Под новым вторжением имеется в виду «любое пересечение российскими войсками границы Украины». Блинкен также отметил, что Россия может вместо прямого вторжения избрать иные варианты агрессии против Украины - например, кибератаки. Он пообещал, что западные союзники отреагируют и на такие действия.
Главы внешнеполитических ведомств вновь подтвердили, что Запад заинтересован в дипломатическом разрешении конфликта. Блинкен повторил формулу, о которой в последние дни не раз говорили американские представители - о том, что у российского президента Владимира Путина есть два пути: деэскалация или же конфликт, за развязывание которого Россия, однако, заплатит высокую цену. О том же заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Бербок встречалась 18 января в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен встретится с Лавровым в пятницу в Женеве. По словам госсекретаря, будут обсуждаться и недавние переговоры с Россией о гарантиях безопасности, которые пока ни к чему не привели.
Президент США Джо Байден накануне - в связи с наращиванием российской группировки у границ с Украиной - высказал мнение, что Путин скорее всего примет решение о вторжении. В этом случае, по словам Байдена, Россию ждут «катастрофические последствия» - речь идет о серьезных экономических санкциях. При этом президент США высказал мнение, что Путин все же не стремится к полномасштабной войне.
Москва отрицает агрессивные планы и обвиняет Украину и Запад в росте напряженности.
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