Январские природные испытания в Абхазии: огонь, вода и снег

Когда в конце прошлого года кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2022 год, в нем суббота 22 января, то есть завтрашний день, значился рабочим. Сделано это было по традиции, поскольку среда 5 января, чтобы не прерывать сплошные новогодние праздники, была объявлена дополнительным выходным. Но сегодня завтрашнюю субботу объявили нерабочим днем, внеся соответствующее изменение в постановление кабинета министров Абхазии от 28 октября 2021 года.

О мотивах этого решения не сообщается, но многие увязали его с наступившими около недели назад в Абхазии продолжительными холодами. Конечно, жители других краев, более суровых по природно-климатическим условиям, наверное, только усмехнулись бы, услышав, что самая низкая отметка, до которой нынче опускался столбик термометра по ночам на морском побережье, – это минус один-два градуса. Но ведь в названных краях намного более приспособлены к испытаниям низкой температурой воздуха.

И еще. Хоть нынче холода были и не рекордными, но растянулись на немало дней, в результате чего выпавший на побережье 14 января снег, к которому потом еще пару раз добавлялись снегопады, лежит «фрагментами» в Сухуме по сию пору. И вот, к примеру, одна сухумская родительница, приехав вчера в школу, где учится ее ребенок-четвероклассник, рассказывала потом, что увидела в классной комнате только четверых школьников из 27-ми. Ведь во многих семьях не отпускали детей в школы, опасаясь не только ковида, но и того, что они простудятся в слабо отапливаемых классах.

По контрасту прошлогодний январь был очень теплым, до той степени, что лесные пожары, участившиеся в стране в последние годы осенью и в начале зимы, долго продолжались и после Нового года. Тогда интернет-пользователей шокировали видео- и фотокадры, на которых огонь бушевал прямо над автотрассой близ Гагры.

Нынче зато с наступлением холодов в середине января участились пожары жилых помещений, что наблюдается все последние годы из-за дряхлой электропроводки.

За первые 20 дней января 2022 года МЧС Абхазии получило до 90 сообщений о пожарах.

К несчастью, жертв нынче избежать не удалось: 2 января днем в доме по улице Черняховского в Сухуме погиб его хозяин – человек с ограниченными физическими возможностями. Затем пожары случались в домах на сухумских улицах Подгорной, Братьев Зантария, Гобечия, в поселке Дзяпш Гагрского района…

Пожар в доме на улице Лакербая в столице Абхазии произошел вчера, 20 января. Пожарные выехали на место происшествия в 15:34. Огонь тушили три пожарных расчета ПСО города Сухума.

Последние четыре случая были на текущей неделе. Выгорали обычно лишь отдельные помещения. Пострадавших нет.

Специфика нынешних возгораний из-за электроприборов, говорят злые языки, и в том, что в республике много работающих больших и малых майнинг-ферм. Вместе с тем их работа вкупе с холодами порождают чрезмерную нагрузку на электросети, что резко увеличило число аварий в энергосистеме.

Сегодня пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия сказал «Эху Кавказа»:

«Обычные пожары, как всегда.

– Из-за коротких замыканий электропроводки?

– По разным причинам. И из-за электропроводки, и неосторожно обращались с огнем в камине, в печке. Разные бывают варианты. Но основная часть, конечно, из-за электроприборов.

– А вот в отношении этих холодов, снега и так далее. Что было? Может, какие-то экстренные выезды были?

– В этом отношении нас, в принципе, особо не беспокоили. Единственное – в паре случаев мы деблокировали дороги, потому что там деревья упали под тяжестью снега. Мы их распилили, растащили. И пару раз помогли машинам подняться по скользкой трассе.

– Это было в каком месте?

– А вот в Каманах, буквально позавчера. Когда было Крещение. Две машины отбуксировали.

– А деревья на дорогу где упали?

– Это Очамчырский и Гудаутский районы».

В ночь с 18 на 19 января в Рицинском реликтовом парке выпал снег высотой до 50 сантиметров. К тому же ночью в горах сошли две лавины между 24-м и 40-м километром дороги на озеро Рица. Кстати, в первые посленовогодние дни на озеро было настоящее нашествие российских туристов. Да и многие жители Абхазии отправлялись туда полюбоваться снежными пейзажами (тогда еще на побережье снега не было). Многие при этом доказывали, что Рица зимой еще красивей, чем Рица летом. Но 19 января контрольно-пропускной пункт в Рицинский парк был закрыт. Представитель парка объяснил, что снегоуборочная техника вышла из строя, но ее ремонтируют и на следующий день дорога будет вновь открыта. Так и произошло.

Что касается снегопадов в Сухуме, то они, хоть и шли, начиная с ночи 14 января не раз, не были столь продолжительными и обильными, чтобы нанести существенный вред деревьям и коммуникациям. Радости же детишкам, которые высыпали утром 14-го играть в снежки, снег принес немало. А ведь до этого те так долго завидовали своим сверстникам не только в более холодных странах, но и в предгорных абхазских селах, таких, как Дурипш, Хуап и другие, где устойчивый снежный покров лежал уже довольно давно! Но последующие снегопады подобного восторга у них уже не вызывали – может, надоело, а может, слишком влажный снег был…

Но вот чем не уставали восхищаться и дети, и взрослые, – так это выложенным в соцсетях красивейшим фотоснимкам городских ландшафтов, где доминировали белый и зеленый цвета – задрапированных пушистым снегом субтропических растений. А сколько веселых комментариев вызвало видео макак в клетках Сухумского обезьяньего питомника, собирающих лапками снег рядом и пробующих его на вкус – ну точно, как это делают порой человеческие детеныши!

Но кое-кому в эти дни было совсем не до улыбок. Так, в ночь на 19 января разбушевавшийся морской шторм засыпал камнями и песком устье реки Гудоу, уровень воды стал подниматься, и речка разлилась. Дома по улице Гумистинской в Гудауте подтопило. Администрация города выделила технику для расчистки русла реки, но это временная мера. По словам пострадавших, это не впервые – подтопления начались больше десяти лет назад. Кое-кто из комментаторов в соцсетях написал, что надо просто переселяться подальше от берегов рек, потому что эти проблемы будут возникать вновь и вновь.

Но если про бедствия, приносимые жителям речных берегов в Абхазии можно услышать довольно часто, то вчера в репортаже канала «Абаза-ТВ» было рассказано о драме, которую уже немало лет переживают несколько семей на берегу моря в селе 3-я Бабушара Гулрыпшского района. Родители Маргариты Евсеевой в 1958 году сами построили здесь дом. Тогда от береговой линии его отделяли дорога и футбольная площадка, но потом море стало наступать. Маргарита говорит:

«Море вот эти три дня заходит прямо в дом, вот сюда к нам во двор».

Соседка ее, 70-летняя Людмила Бахарева, рассказывает о последствиях недавнего шторма:

«Я здесь живу с рождения, с 52-го года, родила детей… Я спала, даже не видела, что там случилось. Здесь были камни, песок, шпалы две лежали – я дверь не могла открыть. И, наверное, дней пять-шесть тут была вода, а туда ей некуда было уходить. И постепенно все в доме портилось, мне пришлось перейти на кухню».

Неслучайно в старые времена абхазы селились подальше от моря на возвышенностях, зная, что с морем шутки плохи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия