Женевский омут Лаврова и Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Главная тема обсуждения – Украина. Впрочем, дипломаты заранее дали понять, что ждать прорывов сегодня не стоит. Стороны лишь ознакомят друг друга с результатами предыдущих переговоров и обозначат будущие формулировки официальных позиций Москвы и Вашингтона. Тем не менее заявления Лаврова и Блинкена показали: Россия и США не готовы идти на компромиссы в главных вопросах.

США на следующей неделе передадут России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявили главы внешнеполитических ведомств двух стран Энтони Блинкен и Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве. После этого дипломаты намерены встретиться еще раз. Но пока стороны остаются на прежних позициях. Энтони Блинкен считает, что Москве необходимо определиться, по какому пути она намерена идти – дипломатии или конфронтации:

«Наша цель – определить, готова ли Россия пойти по дипломатическому пути и предпринять другие необходимые шаги для деэскалации ситуации в Украине и, в конечном счете, для урегулирования наших разногласий путем дипломатии и диалога. Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и предметной. Это были не переговоры, а откровенный обмен мнениями и идеями. Я ясно дал понять министру Лаврову, что есть определенные вопросы и фундаментальные принципы, которые Соединенные Штаты, наши партнеры и союзники обязуются защищать. Суверенное право украинского народа самому писать свое будущее, так что никакого пространства для торга нет. Все зависит от того, прекратит ли Россия свою агрессию в отношении Украины. Так что перед Россией сейчас стоит выбор: она может выбрать путь дипломатии, который может привести к миру и безопасности, или путь, который приведет только к конфликту, тяжелым последствиям и международному осуждению».

Лавров и Блинкен также не сошлись в вопросе отказа НАТО от расширения на Восток, чего требует Москва. Российский министр повторил это требование, подчеркнув, что именно Запад виновен в сегодняшней эскалации:

«Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО, нас многие спрашивают: а почему? Потому что этот блок, он как бы был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против России, причем это записано в доктринальных документах. Наши озабоченности по поводу не вымышленных угроз, а по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает, – накачиванием Украины вооружениями, отправкой сотен западных военных инструкторов на Украину».

Госсекретарь США ответил тем, что альянс не откажется от принципа «открытых дверей». Впрочем, Блинкен дал понять, что как бы ни развивались события, в вооруженное противостояние между Россией и НАТО это не перерастет. США и их союзники будут действовать другими методами:

«Украина является очень ценным партнером Соединенных Штатов и других стран Европы. Но наши обязательства по статье 5-й распространяются на наших союзников по НАТО, чему мы глубоко привержены. Украина не является членом НАТО, она не подпадает под действие обязательств по статье 5-й, но у нас есть решимость сделать все возможное, чтобы защитить Украину и предотвратить или сдержать агрессию в отношении нее. Я сказал министру Лаврову, что многое из того, что вы сделали в последние годы, ускорило практически все, что, как вы сказали, хотите предотвратить».

При этом в Москве считают, что США, заявляя о готовности к конфронтационному развитию событий, пытаются дезавуировать Минские соглашения и в этом вопросе всячески потакают Киеву, переводя глобальную повестку «архитектуры европейской безопасности» к украинскому вопросу:

«Мы не исключаем, что истерика, которую раскручивают сейчас наши западные коллеги, направлена на то, что если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу».

При этом Москва дала понять: если события пойдут по нежелательному для нее сценарию, Донбасс ждет судьба Абхазии и Южной Осетии. В Госдуму уже внесена инициатива обращения к президенту России о необходимости признать самопровозглашенные республики на территории Украины – ДНР и ЛНР. Авторы считают такое решение «обоснованным и морально оправданным», так как оно «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Автором инициативы выступила КПРФ, обращение подписано 11 депутатами-коммунистами, в том числе главой фракции Геннадием Зюгановым. При этом спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта, назвал этот вопрос «очень серьезным и ответственным». По его мнению, правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, чтобы обсудить данную инициативу, а затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. В своем Telegram-канале Володин написал:

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать».

В Кремле, видимо, решили разыграть роль «хорошего полицейского». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег депутатов от эскалации ситуации:

«Сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Поэтому здесь, конечно, очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. И, конечно, очень важно, наверное, для тех, кто является авторами этой инициативы, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим».

Вспомнили в Москве и про Грузию. Российский МИД еще раз напомнил, чего ждут от Тбилиси для возобновления авиасообщения между странами. На сайте внешнеполитического ведомства опубликовали условия нормализации:

«Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку».

В российском МИДе подчеркнули, что Москва была вынуждена пойти на ограничения, «реагируя на известную провокацию грузинских радикалов». При этом на Смоленской площади заверили, что остаются приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей, что, по мнению Москвы, «отвечает интересам народов двух стран». В Кремле рассчитывают, что «грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику».

В Тбилиси же под «взвешенной политикой», очевидно, подразумевают молчание. Руководство страны предпочитает не вмешиваться в противостояние России и Запада, видимо, полагая, что это лучшее проявление «политики нераздражения», которую «Грузинская мечта» взяла на вооружение на внешнеполитическом направлении.