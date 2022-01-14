Советы Москвы и ответы Тбилиси

Россия не намерена отказываться от своих требований относительно нерасширения НАТО на Восток и продолжит настаивать на гарантиях безопасности, исключающих вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию, на которой подтвердил намерение Москвы добиваться от Запада выполнения условий, дав понять, что в противном случае эскалация неминуема. На этом фоне внезапно активизировалась Грузия. Дипломаты и военные проводят встречи с западными партнерами.

Москва обвиняет Запад в искусственном затягивании в НАТО стран, расположенных по периметру России. Министр иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции прокомментировал заявления, что вслед за Украиной и Грузией на фоне угроз со стороны Москвы о возможности присоединения к альянсу задумались Швеция и Финляндия. Лавров считает, что Запад под руководством США искусственно провоцирует потенциальный конфликт на пространстве евроатлантики:

«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав НАТО, втягивать туда Украину. Недавно прозвучали интересные заявления от руководства альянса и США о том, что скандинавские страны, не являющиеся членами НАТО, будут приветствоваться. Попытки искусственного «заманивания» и расширения этой структуры, потерявшей смысл своего существования после холодной войны и исчезновения Варшавского договора, продолжаются».

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что претензии Запада относительно провоцирования Россией эскалации у границ Украины в корне неверны, так как именно в Украине сегодня находятся «сотни западных военнослужащих – американцев, британцев и прочих», которых в Вашингтоне и Брюсселе называют «инструкторами». Вспомнил Лавров и август 2008 года:

«Но я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии – и белые, и афроамериканцы – инструктировали практически, как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине, потому что это будет переходом всех возможных красных линий, это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных».

Глава МИД России также заявил о поставках Западом вооружений украинской стороне. По его словам, «накачивание» этой страны оружием создает дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе. «Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам», – добавил министр.

При этом, говоря о Грузии, Лавров отметил, что Москва рассчитывает на вовлечение Тбилиси в переговорный формат «3+3», который подразумевает объединение стран Южного Кавказа – Грузии, Армении и Азербайджана, а также трех региональных держав – России, Турции и Ирана:

«С первых дней ее обсуждения (этой идеи) и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сегодня Тбилиси и Москва общаются в рамках неофициального двустороннего канала и в формате Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как выразился Лавров, на этой площадке обсуждается последствия «агрессии Грузии в августе 2008 года».

«Но процессы, начатые в формате «3+3», они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», – добавил российский министр.

Грузия тем временем активизировалась на дипломатическом направлении. Заявления в поддержку евроатлантического будущего страны, прозвучавшие из Брюсселя и Вашингтона, в Тбилиси считают успехом своей внешней политики. Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия отметил, что ведомство выполнило поставленную перед ним задачу:

«Задача по правильной постановке вопроса о Грузии на переговорах Россия-Запад в основном выполнена, и работа в этом направлении продолжается. Грузия активно участвовала в общении как с США, так и с 30 государствами-членами НАТО. Посольства Грузии активно сотрудничали с партнерами, чтобы обеспечить должное освещение и поднятие грузинских вопросов. Ответ на это является результатом активного взаимодействия между Грузией и ее партнерами на нескольких уровнях и в нескольких формах, которое продолжается и по сей день. Главный инструмент в арсенале Грузии – это, безусловно, четкая поддержка со стороны партнеров. Это не только публичные сообщения, но и то, что происходит в непубличном пространстве, работа, которая ведется с партнерами. Это важные шаги, которые должны сыграть превентивную роль перед лицом угроз, с которыми сталкивается Грузия».

То, что НАТО не намерено оставлять Грузию и Украину один на один с Россией, еще раз подтвердил генсек альянса. Йенс Столтенберг считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако, по его словам, НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на Востоке. В интервью итальянской газете La Repubblica Столтенберг подчеркнул: альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО:

«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией, среди прочего, для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО, или нет. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно».

Бывший глава Генштаба Сил обороны Грузии Владимир Чачибая утверждает, что с военной точки зрения у Грузии нет недостатков, остается только политическое решение, в результате принятия которого страна сможет, наконец, стать членом НАТО. Замминистра обороны Григол Гиоргадзе в связи с этим отметил, что интенсивность отношений Грузии с НАТО с каждым годом возрастает:

«Если в прошлом году, например, было проведено 15 международных учений, то в этом году запланировано 25. Также запланированы различные мероприятия, которые будут способствовать повышению боеспособности наших Сил обороны. Это будет продолжаться и в будущем. Совершенно ясно, чего Россия хочет от нас. Мы находимся в условиях оккупации, и опасность эскалации существует ежедневно. Мы активно сотрудничаем со странами-партнерами и альянсом, чтобы держать руку на пульсе и иметь информацию, анализировать, что необходимо сделать, чтобы избежать и сдержать угрозы».

17-18 января вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани намерен посетить Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартирах НАТО и Евросоюза. В частности, запланированы переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. В этот же день состоится неформальная встреча с послами стран-членов НАТО. Основной целью визита, как отмечается в сообщении МИД, является проведение консультаций с союзниками в рамках продолжающегося диалога по вопросам безопасности между НАТО и Российской Федерацией. На встречах также будут обсуждаться динамика сотрудничества НАТО-Грузия и сложная обстановка в области безопасности в евроатлантическом регионе.