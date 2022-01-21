Анри Инапшба остается под стражей

Верховный суд Абхазии оставил без удовлетворения жалобу адвокатов участника оппозиционного митинга Анри Инапшба на решение Сухумского городского суда об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Верховном суде Абхазии рассмотрели кассационную жалобу адвокатов арестованного участника митинга Анри Инапшба на решение Сухумского городского суда, избравшего ему меру пресечения в виде одного месяца заключения под стражу.

Во время оглашения решения Сухумского городского суда Анри Инапшба в знак протеста проглотил два гвоздя. В настоящее время он находится в Агудзерском госпитале под наблюдением медиков, но сегодня принимал участие в судебном заседании, несмотря на проблемы со здоровьем. Инапшба отвечать на вопросы следствия отказался, воспользовавшись своим конституционным правом на молчание, свою вину он не признает.

Судья Лия Адлейба попросила прокурора «тезисно озвучить», какие обстоятельства в материалах дела свидетельствуют об участии Инапшба в массовых беспорядках? Прокурор Инар Таркил перечислил эти «обстоятельства»:

«Протокол осмотра места происшествия от 21 декабря 2021 года, протокол осмотра предметов от 24 декабря 2021 года, дефектный акт по ремонту транспортных средств от 23 декабря 2021 года, исполнительные материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие в орган расследования из Службы государственной безопасности, протокол дополнительного осмотра предметов от 6 января 2022 года, протокол допроса свидетеля Лагвилава, также имеется протокол осмотра видеосъемки, который приобщен. Именно на этих документах основывается орган расследования о причастности Инапшба к участию в массовых беспорядках».

Адвокат Марина Тания поинтересовалась, каким образом протокол осмотра места происшествия после митинга 21 декабря может свидетельствовать о причастности Инапшба к массовым беспорядкам? А также уточнила, является ли свидетель по делу сотрудником правоохранительных органов?

Инар Таркил подтвердил, что свидетельствовавший против Инапшба является сотрудником органов:

«Протокол осмотра места происшествия говорит о событии данного происшествия, а в последующем, как я уже говорил, грубо говоря, одно вытекает из другого, был установлен факт причастности непосредственно Инапшба, который подтверждается последующими документами в указанном ходатайстве, а также показаниями свидетеля.

Марина Тания: Вы сослались на протокол допроса Нахара Лагвилава, он сотрудник какой организации?

Инар Таркил: Не в первый раз сторона защиты слышит о данных свидетеля, он является сотрудником».

Во время рассмотрения кассационной жалобы выяснилось, что Анри Инапшба арестовали во время передвижения по трассе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА, изъяли у него мобильный телефон и доставили в Службу государственной безопасности.

Адвокат Нонна Смыр пояснила, что «практически все материалы в отношении и остальных лиц, которые рассматриваются, почему-то собирали сотрудники УКОН». По ее словам, сотрудники УКОН должны пресекать преступления по своему направлению, участие в массовых беспорядках к нему не относится. Для задержания лиц, обвиняемых в массовых беспорядках, есть другие управления, которые должны этим заниматься.

На вопросы судьи о том, употребляет ли Инапшба наркотики и состоит ли на учете, он ответил отрицательно.

Адвокат обвиняемого Нонна Смыр пояснила, почему защита считает решение Сухумского городского суда необоснованным, незаконным и подлежащим отмене:

«Потому что ни в самом решении суда, ни в ходатайстве органа расследования нет ссылки на те данные, которые бы подтверждали основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьей 97 УПК РА. Хочу также обратить внимание суда на то, что в своем ходатайстве орган расследования указывает, что он ранее судим. Судимость у него погашена. В ходатайстве они также указывают, что он на путь исправления не встал и является общественно опасным лицом. Но в судебно-контрольных материалах нет ни одного документа, подтверждающего наличие компрометирующих материалов в отношении него. Он за этот период получил высшее образование, он работает, он создал семью, у него двое детей на иждивении. Если бы у него были намерения скрыться, с 21 декабря по 8 января, поверьте, он бы давно это сделал».

Прокурор с требованиями защиты не согласился и просил суд оставить решение Сухумского городского суда без изменения.

Суд вынес решение и оставил меру пресечения в виде заключения под стражу в силе.

Сегодня Сухумский городской суд приступил к рассмотрению еще одного ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для еще одного участника оппозиционного митинга Аслана Тания, срок которого истекает 23 января.

Суд перенесли, так как защита дважды подавала ходатайства об отводе судей. Сначала отвели судью Сарию Миканба на том основании, что ее супруг работает в прокуратуре города и является руководителем следственной группы, которая проводит расследование по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Потом автоматизированная система назначения судей избрала вместо нее судью Мадину Чанба. Но и ее кандидатура вызвала возражения у защиты, так как она уже избирала меру пресечения для Тания и имела в отношении него суждение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия