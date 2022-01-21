В Тбилиси готовы к возобновлению авиасообщения с РФ

В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.

«Если российская сторона готова, желает и имеет волю, чтобы восстановить рейсы, этому ничего не противостоит… При наличии позитивного подхода, несмотря на пандемию, мы можем обсуждать этот вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги для того, чтобы, как только пандемия предоставит возможность, сразу после улучшения ситуации, восстановить авиарейсы», - заявил Абашидзе в комментарии Общественному вещателю Грузии.

Одновременно он подчеркнул, что Грузия полностью безопасна для граждан РФ, что подтверждает опыт миллионов российских туристов, посещавших страну за последние годы.

«Постановка вопроса о безопасности лишена каких-либо оснований. Кроме того, они упоминают антироссийскую риторику. Мы же отвечаем, что мы не можем запретить здесь критику, тем более, если для критики есть основания», - добавил Абашидзе.