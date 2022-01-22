Абхазский ЦИК зарегистрировал две партии и 15 инициативных групп

21 января в самопровозглашенной республике Абхазия началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. В высший законодательный орган республики избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе.

В первый же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп по выдвижению кандидатами в депутаты:

Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20 Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24 Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35 Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15 Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2 Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16 Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35 Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1 Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14 Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12 Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30 Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27 Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25 Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22 Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7



По данным информагентства «Апсныпресс», регистрацию прошли две политические партии:

Партия экономического развития Абхазии

Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие»



Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

В соответствии со статьей 4 закона о парламентских выборах, выдвижение кандидатов в депутаты парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов.

Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г. Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.

При выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в Центральной избирательной комиссии. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.