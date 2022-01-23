Цулукиани: О моей отставке не может быть и речи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила прокурору и омбудсмену Чечни запрос в связи с насильственным вывозом из Нижнего Новгорода в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщает Кавказ.Реалии.

По данным издания Znak.com, Москалькова намерена выяснить, зачем Мусаеву увезли на допрос по делу, где она проходит свидетелем, насильно, и почему ее нельзя было допросить в Нижнем Новгороде. Кроме того, по информации издания «Кавказский узел» (в РФ внесено в список СМИ-иноагентов, но не согласно с этим), телеграмму директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку случившегося направил депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев.

Сегодня же, сообщает «Комитет против пыток», уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына посетила мужа Мусаевой Сайди Янгулбаева и подробно расспросила его о случившемся и состоянии здоровья Заремы на момент задержания.

Вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заявив обратившемуся к нему изданию SOTA, что «не отвечает на вопросы тех людей, которых не знает».

Позднее РИА Новости опубликовало видеозапись, где доставленная в Чечню Мусаева говорит омбудсмену республики Мансуру Солтаеву, что ее обеспечили инсулином, в котором она нуждается, так как страдает диабетом, и не применяли к ней насилия. «Комитет против пыток» приводит комментарий Абубакара Янгулбаева к этому видео: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».

Двое других сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, провели пикет в защиту матери у российского посольства в Вильнюсе.

«Комитет против пыток» запустил сбор подписей под онлайн-петицией, адресованной генпрокурору России Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также прокурору, министру внутренних дел и главе Чечни с требованием об освобождении Заремы Мусаевой. Также в ее защиту выступила правозащитная организация Civil Rights Defenders.