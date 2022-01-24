Между главами МИД Грузии и Украины состоялся телефонный разговор

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По информации МИД Грузии, в ходе беседы Залкалиани подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации.

Давид Залкалиани также отметил, что Грузия и Украина сталкиваются с общими проблемами, связанными с оккупацией, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Стороны обменялись информацией о текущих процессах, ситуации вдоль границ Украины. Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию в том, что суверенитет Грузии и Украины, территориальная целостность, как и суверенное право двух стран выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления, это красная линия, которая не будет пересмотрена в ходе переговоров, а решения по вопросам Грузии или Украины не будут приниматься без участия этих стран», – сказано в заявлении.

По информации МИД, министры договорились продолжить контакты на высоком уровне для обмена информацией о текущих процессах.