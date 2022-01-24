Украинское молчание Грузии

Внимание всего мира сейчас приковано к Украине. Все страны, блоки и альянсы высказывают свою позицию по данному вопросу – Европа, США, НАТО, Евросоюз и даже Турция, которая в последнее время дорожит своими особыми отношениями с Россией.

Даже главный лоббист Москвы на Западе – Германия, – и та время от времени, правда очень мягко и небольно, покусывает Кремль. Так, скорее ради галочки, из принципа «Все ругают – и я ругаю», только осторожно, так, чтобы Путина не обидеть, чтобы «Северный поток-2» не оказался под угрозой и чтобы интересы многочисленных инвесторов в России, не дай бог, не пострадали.

В общем, весь мир включился в процесс создания всеобщего шумового фона с целью доставить Владимиру Владимировичу максимальный дискомфорт.

И лишь одна страна молчит в тряпочку так, будто это ее никак не касается. Молчит неистово и самоотверженно, молчит вопреки всему, молчит, будто не понимает, что, в случае падения Украины, если не на следующий день, то, по крайней мере, через пару недель встанет и ее вопрос.

Наверное, все уже поняли, что эта страна – Грузия.

В недавнем прошлом именно Грузия была на месте сегодняшней Украины главной мишенью России во внешней политике. Кому-то, наверное, покажется смешным и невероятным, что страна с населением 3,7 млн становится чуть ли не главным объектом внешней политики 145-миллионой ядерной державы, но тем не менее что было то было.

«Грузинская мечта» любит хвастаться тем, что сейчас угроза со стороны России практически отсутствует, и считает это своей заслугой. Хотя на самом деле нам сейчас просто повезло: Путин полностью сосредоточился на куда более крупной и важной добыче – Украине. Получит ее – Грузию заберет по пути, между делом.

Гробовое, вопиющее молчание грузинской власти по поводу событий вокруг Украины – наглядный показатель политики Тбилиси в отношении России. Я бы не стал называть ее пророссийской – она скорее трусливая и мелкая, как раз в духе олигарха, который сейчас управляет страной. Это очень важно не путать: пророссийская одно, а «не злить Путина» и «как бы чего не вышло» – совсем другое.

Тому есть немало примеров. Ну, скажем, ситуация, связанная с активистами Фонда Навального, которые некоторое время назад прибыли в Грузию, – возможно, временно, для того чтобы потом перебраться в какое-нибудь более приличное место, но тем не менее. Рядовым сотрудникам фонда никаких проблем не создавали, а вот крупную шишку, Любовь Соболь, не впустили. Помариновали пару часов на границе и отправили, куда глаза глядят.

Все очень просто – это гибрид «Не злить Путина» и «Как бы чего не вышло» в самом ярком исполнении. Рядовые сотрудники фонда для Кремля никакой опасности не представляют, возможно, против них и возбуждены уголовные дела, но особо рьяно их искать за рубежом не будут. Другое дело – Соболь, ближайшая соратница Навального, которой был вынесен приговор и которая разыскивается российскими властями.

Все мы не с Луны свалились и прекрасно понимаем, что, скорее всего, никто в Москве Соболь ловить не собирается и охоту на нее по всему миру устраивать не станет. Что она и подобные ей диссиденты Кремлю как раз в качестве эмигрантов и нужны, а приговор – это сигнал не приближаться к российской границе. Не искушай судьбу, сиди, где сидишь, и все будет отлично.

Но человек в футляре тем и отличается от нормального человека, что всегда заглядывает в гипотетическое будущее – ну а если? А если все-таки в Кремле решат заполучить злостную оппозиционерку, а она в это время в Грузии? Тогда что? Выдавать ее Путину – ну как-то не очень красиво получается… Владимир Владимирович будет доволен, даже, возможно, лишний раз похвалит «мечтунов» за «конструктивное сотрудничество». Но другие, куда более важные для Грузии партнеры такую мягкотелость не одобрят. Так что выдавать ее никак нельзя.

Но как отреагирует Россия в таком случае? Хорошо если ограничится резким заявлением МИД, а если закроет экспорт? И все ради Соболь? Нам оно надо? – спросили себя мелкие грузинские торгаши, управляющие ныне государством, и ответили на него единственно возможным для себя образом – нет, не надо. Проще не впустить в страну злостную оппозиционерку, и все. С глаз долой, из сердца вон.

Масштабы, конечно, несопоставимые: с одной стороны, речь идет о конкретной персоне, с другой – о возможной полномасштабной агрессии в отношении одного из ближайших союзников. Весовые категории разные, но подход один.

Во властных коридорах Грузии Россию страшно боятся. Это было бы объяснимо с учетом демографической разницы и опыта прошлых лет, но проблема в том, что боятся больше, чем надо было бы. Больше, чем требует реальное положение дел.

При этом они сами является авторами ситуации, при которой этот страх имеет реальные основания. На днях премьер-министр с гордостью заявил, что экспорт грузинского вина достиг максимальных величин за прошедшие 30 лет. Хотя на самом деле гордиться тут нечем, поскольку основой этого роста является экспорт в Россию, и, вероятно, его условием является как раз оно самое – молчать в тряпочку там, где надо говорить.

«Грузинская мечта», как типичный кооператив троечников и посредственностей, не привыкла искать сложные пути: есть возможность гнать некачественную продукцию на российский рынок – значит, и беспокоиться не о чем. Понятно, что этот ручеек в любой момент может быть перекрыт, но когда это произойдет – тогда и будем обсуждать. А пока будем делать все, чтобы Путин, не дай бог, нас лишний раз не заметил.

Своя логика в такой постановке вопроса, несомненно, есть: может ли Грузия чем-то реально помочь Украине? Нет, не может. Будет ли заявление официального Тбилиси о солидарности с Киевом иметь какое-либо практические значение? Нет, учитывая, что в Кремле игнорируют даже мнение Европы, очевидно, что заявление Грузии там вообще никто не заметит. Ну так если нет никакой конкретной пользы и если от наших заявлений сторонам конфликта ни жарко, ни холодно – чего тогда лишний раз подставляться? Будем биты, а пользы все равно никакой.

По идее, не поспоришь, все правильно и логично, но… Какая-то очень уж мерзкая и поганая логика получается. В духе «Моя хата с краю». Трусливо и погано выходит. И потом пусть никто не обижается, если в момент, когда российская армия подойдет к нашим границам, все остальные зароют песок в голову – «Как бы чего не вышло». Заслужили.

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