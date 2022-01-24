Беженцы из «Картли»: «Мы 30 лет ждем, сколько еще?»

В Тбилиси продолжаются акции протеста беженцев из Абхазии. Семьи, проживающие в аварийном здании бывшего санатория «Картли», требуют встречи с главой Минздрава. Последний тем не менее предпочитает обсуждать эту тему не с ними, а с премьер-министром.

«Мы 30 лет ждем, сколько еще?» – написано на одном из плакатов, с которыми беженцы сегодня пришли к зданию Минздрава в Тбилиси. На несколько дней они прервали акции протеста – прощались со своим 52-летним соседом, который 16 января совершил самоубийство. Как говорят жители «Картли», таким образом он попытался привлечь внимание властей к тому, о чем они говорят столько времени. Собравшиеся обратились к главе Минздрава.

«Вы ошиблись, когда заявили, что трагическая кончина Зуры Кирия – это несчастный случай, который не имеет отношения к экономическому, социальному и правовому положению беженцев. Господин министр, вы ошиблись, когда не нашли времени на встречу с беженцами, ошиблись, когда не пришли и не выразили соболезнования семье, ошиблись, когда с улыбкой говорили о произошедшей трагедии. Господин министр, мы, беженцы, пришли сегодня сюда, чтобы сказать: вы и сейчас ошибаетесь, когда остаетесь в здании и не говорите с людьми», – заявила от лица собравшихся перед министерством Тамар Саутиева, одна из жительниц «Картли».

Министр Зураб Азарашвили обращение если и услышал, к людям все же не вышел. Незадолго до акции он обсуждал вопрос беженцев из «Картли» с премьером Ираклием Гарибашвили на заседании правительства. Последний начал с напоминания о том, что до 2012 года расселение беженцев проходило хаотично. А с октября 2012-го, сказал премьер, началась интенсивная покупка квартир для вынужденно переселенных лиц. 27 тысяч семей получили жилье в новостройках.

У нового министра здравоохранения, продолжил Гарибашвили, есть «серьезное видение того, как решить оставшиеся проблемы». В том числе и проблемы жителей «Картли»:

«(…) по поручению министра агентство разработало план и предложило (беженцам из «Картли») два пути: в первом случае беженцы могут сами найти себе квартиры в Тбилиси. Стоимость одного квадратного метра будет 550 долларов, закупку осуществит агентство. Во втором – у семей беженцев есть альтернатива, они могут дождаться окончания строительства купленных для них квартир, и в этом случае агентство предлагает оплатить им аренду (временного жилья)».

Сам глава Минздрава Азарашвили добавил, что они ведут переговоры с компаниями, ведущими строительства, – предложили им принять участие в конкурсе с учетом предложенных ценовых рамок. В текущем году, сказал министр, беженцы получат жилье.

Беседу министра с премьером беженцы слушали у здания «Минздрава», где спустя час началась акция протеста. Их позиция относительно этого предложения остается прежней: они считают, что приобрести жилье по цене, которую готовы выделить власти, – нереально, а переходить в съемные квартиры они не хотят, потому что опасаются, что так все еще больше растянется во времени. Поэтому люди хотят, чтобы государство само приобрело им жилье и сделало это как можно скорее, а не через год.

«О съемном жилье мы и говорить не будем, даже не будем терять на это время. Я не верю, что они будут платить за него (…) Сумма (которую они предлагают – 550 долларов за квадратный метр) – это очень мало. Мы ничего не можем найти. Чиновники говорят, что за эту цену можно найти квартиры в Сабуртало. Хорошо, так пусть купят тогда. У них же есть наши деньги, они так говорят. Пусть покупают, мы согласны», – говорит одна из жительниц «Картли» Диана Дзерия.

Здание бывшего санатория «Картли», по словам беженцев, находится в аварийном состоянии не первый год и на сегодня уже фактически разделено надвое. Экспертиза, проведенная в 2015 году, указывает на то, что оно непригодно для жилья. Жильцы «Картли» все эти годы периодически проводили акции протеста. 10 января они возобновили протест после того, как в коридорах частично обрушились стены.