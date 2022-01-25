В Южной Осетии выявили 115 новых случаев коронавируса

Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 115 новых случаев коронавируса, это данные проведенных в понедельник 220 исследований. Ранее, в выходные дни был зафиксирован 171 новый случай.

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 914 жителей республики, 40 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 276, выздоровели 10 362», – заявила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.

За сутки в «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии были госпитализированы девять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.

«Проходят лечение от коронавируса в медцентре 36 человек, выписаны из стационара накануне два пациента, один больной проходит лечение в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечении, на сегодняшний день значительно увеличилось и составило 497, днем ранее – 366 человек», – сказала Туаева.

С начала января в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора выявили более тысячи заразившихся ковидом граждан. Оперштаб до 1 февраля ввел ряд ограничений, закрыты все учебные заведения и детсады, спортивные секции, запрещено проведение массовых мероприятий.

За время пандемии от коронавируса скончались 199 жителей Южной Осетии. Всего было проведено 59 591 исследование на COVID-19.