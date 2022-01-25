Саакашвили: параллельно вторжению в Украину Россия займет Анаклию

По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, если Москва вторгнется в Украину, параллельно она попытается занять грузинские территории. В частности, Анаклию и порт Поти. Об этом Саакашвили написал на своей Facebook-странице, передает СОВА.

«По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самегрело. В том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклии/Лазики.

Об этом сценарии во время последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в Пентагоне, штат Луизиана, на уровне военной бригады пройден сценарий защиты Анаклии.

Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом, однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план.

Если бы сегодня там [в Анаклии] уже был бы порт, который мы планировали построить до конца 2013-го года, аннексия далась бы им гораздо сложнее. Теперь же они присоединят к оккупированной зоне фактически заброшенные территории, да таким образом, что международное сообщество этого не поймет. Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем.

Кстати, русские планировали это и в 2009 году, тогда сценария удалось избежать благодаря вице-президенту Байдену», – написал экс-президент.