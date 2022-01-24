Саакашвили не явился в суд. По состоянию здоровья

Адвокаты и близкие Михаила Саакашвили вновь бьют тревогу по поводу состояния его здоровья. По их заявлению, к нему опять не пускают личного врача, а руководство пенитенциарной системы по-прежнему игнорирует рекомендации консилиума, созданного при аппарате омбудсмена. Сегодняшнюю неявку Саакашвили на заседание суда его соратники тоже связали с ухудшением состояния его здоровья. У стороны обвинения между тем есть своя версия причин неявки, которая полностью повторяет версию «Грузинской мечты».

Михаил Саакашвили на сегодняшнем судебном процессе не присутствовал. В Тбилисском городском суде состоялось очередное заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, разгроме спецназом ТВ «Имеди» и присвоении имущества его владельца Бадри Патаркацишвили.

Позиция бывшего президента по этому делу известна с 29 ноября прошлого года: он невиновен, а дело политическое.

Если бы не плохое самочувствие, экс-президент явился бы в суд, уверял сегодня адвокат Дито Садзаглишвили:

«Михаил Саакашвили не присутствует на сегодняшнем судебном процессе из-за состояния здоровья. Если бы не это, (он бы присутствовал), и обществу известна его позиция - он хочет участвовать в этих так называемых судебных процессах, которые на самом деле не являются таковыми. Для него важно общение с гражданами Грузии хотя бы из зала заседания суда».

Это второй случай, когда экс-президент не явился в суд после предоставления ему такой возможности, ради которой он даже голодал в тюрьме 50 дней.

Последствия голодовки до сих пор дают о себе знать, утверждают его сторонники. Власти между тем продолжают в это не верить и по-прежнему обвиняют президента в симуляции. Эту версию развил сегодня представитель стороны обвинения, прокурор Джарджи Циклаури:

«Представленные нами доказательства, подтверждающие виновность в деле «7 ноября», бесспорны. Нами выявлена интересная тенденция: как только мы приступаем к рассмотрению доказательств (в суде), обвиняемому Михаилу Саакашвили перед этим процессом становится плохо, и он избегает явки в суд».

Днями ранее прокуратура отказала адвокатам Саакашвили в признании его пострадавшим по факту насильственного водворения в глданскую тюремную больницу.

Со своей страницы Facebook Михаил Саакашвили призвал сегодня госинспектора обнародовать полную версию видеокадров его этапирования, а также промежуточные итоги расследования по факту возможного бесчеловечного обращения с ним со стороны сотрудников пенитенциарной системы. Пожаловался Саакашвили и на то, что к нему не пускают украинского Народного защитника Людмилу Денисову.

Врачи из консилиума при Народном защитнике еще 13 января заявили, что выданные ими рекомендации не выполняются с декабря прошлого года, что Саакашвили не оправился от посттравматического расстройства, что он страдает энцефалопатией и что все это чревато последствиями, если уход за ним не будет надлежащим.

Тем не менее до сих пор к Саакашвили в руставскую тюрьму не пускают личного врача, кроме этого, депутат Эка Херхеулидзе, посетившая его сегодня, сообщила:

«Ничего не изменилось в этом направлении. Ему не сделали магнитно-резонансную томографию головного мозга, несмотря на рекомендации врачей из консилиума Народного защитника. Нет никаких подвижек, из-за чего неминуемо ухудшение состояния его здоровья. Они прекрасно об этом знают. Но ситуация такова: никто не собирается оказывать ему помощь».

Очередные жалобы со стороны представителей Саакашвили сегодня в Минюсте и пенитенциарной службе оставили без комментариев. Ранее в ведомствах заявляли, что ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Поднять этот вопрос в числе остальных намерена Народный защитник Нино Ломджария в ходе своего визита в Страсбург. С 25 по 27 января у нее запланированы встречи в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека, в котором рассматривают иск Михаила Саакашвили против грузинских властей по поводу ненадлежащего и унижающего достоинство обращения с ним в тюрьме.