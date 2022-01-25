Саакашвили напомнил России о планах на Грузию

США и Европа договорились сообща противодействовать российским планам агрессии против Украины. Вашингтон уже поставил под ружье тысячи солдат, союзники по НАТО также обещают усилить присутствие на восточном фланге альянса. Пока Тбилиси осторожно заявляет о поддержке Киева, главный оппозиционер Михаил Саакашвили уверяет: в планах Москвы фигурирует и Грузия.

Более восьми тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете растущей угрозы неизбежного вторжения российских войск на территорию Украины. Информацию, распространенную американскими СМИ, подтвердили в Пентагоне. Официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил:

«Секретарь (Ллойд) Остин перевел ряд подразделений в состояние повышенной готовности к развертыванию, что, в свою очередь, повышает наши возможности, если НАТО активирует Силы реагирования или если возникнут другие ситуации. Силы, приведенные секретарем в состояние повышенной боевой готовности, составляют около 8500 человек».

Впрочем, Кирби тут же дал понять: это вовсе не означает, что американские военные будут сейчас же направлены в Восточную Европу:

«Но опять же перед этими войсками не было поставлено никакой задачи. Им не было отправлено никаких приказов о развертывании. Секретарь приказал им быть готовыми выступить в более короткие сроки, чем они могли бы это осуществить раньше».

При этом в Пентагоне отметили, что на европейском континенте уже имеются силы под командованием американского генерала Тода Уолтерса, которые готовы в случае необходимости поддержать союзников по НАТО на восточном фланге.

Сама Европа также заявляет о готовности к любому развитию событий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что, в случае российской агрессии против Украины, вся Европа будет действовать сообща и в тесной координации с международным сообществом:

«Мы сделаем все возможное, чтобы сработала дипломатия. Но если дипломатия потерпит неудачу, мы очень хорошо продвинулись в подготовке ответов на потенциальную российскую агрессию. И, безусловно, это будут быстрые и решительные совместные действия не только внутри Европейского союза, но и на международном уровне».

О том, что Европа и США сумели прийти к общей позиции относительно российской угрозы, заявил и президент Соединенных Штатов. Впрочем, от подробностей Джо Байден воздержался:

«У меня была очень, очень, очень хорошая встреча, полное единодушие со всеми европейскими лидерами. Мы поговорим об этом позже. Спасибо».

Главы США, ряда европейских государств и структур, а также руководство НАТО в ходе видеоконференции обсудили совместный план действий в ответ на угрозу вторжения российских войск в Украину. Как отмечают в Белом доме, учитывая серьезность ситуации, встреча прошла на самом высоком уровне. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Борис Джонсон.

Как дал понять госсекретарь США Энтони Блинкен, все указывает на то, что президент Путин, видимо, решил повернуть историю вспять:

«Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции и там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России – это восстановление империи, о потере которой сожалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны?»

Помимо прочего, встреча с участием руководства США и европейских держав, очевидно, была необходима в свете скандала с уже бывшим главой ВМС Германии Кай-Ахимом Шенбахом, который публично заявил о легитимности претензий Москвы и нецелесообразности принятия Украины и Грузии в НАТО, что многими было расценено как раскол среди союзников в контексте главного требования России о гарантиях нерасширения альянса на Восток. Позиция вице-адмирала стоила Шенбаху поста. Но осадок остался.

В Кремле решение стран НАТО усилить военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии наряду с эвакуацией дипломатов из Киева назвали «истерией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией с мобилизацией американских военных и их возможной переброской в Европу, пока российские власти ждут письменных ответов от НАТО и США на российские предложения по гарантиям безопасности.

«На текущем этапе переговоры завершены. Прежде чем мы поймем, как и когда мы продолжим, нам нужно получить этот пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе. А по поводу того, что происходит со стороны США то ли информационно, то ли де-факто, нарастание напряженности – мы вчера об этом много говорили. Ничего не меняется. Мы с большой тревогой наблюдаем за этими действиями США».

Сдерживать Россию Запад, очевидно, намерен, в том числе, при помощи обнародования различных вариантов вероятных планов Москвы. Заявление британского МИДа о том, что среди таких сценариев есть намерение посадить в Киеве пророссийское правительство, в самой Украине восприняли крайне скептически. Названные Лондоном близкие Москве личности либо не находятся на территории Украины, либо обладают настолько низким рейтингом доверия, что местные комментаторы считают такой вариант развития событий фантастическим. В Украине уверены: пророссийское правительство может появиться в Киеве лишь в одном случае – если Запад допустит, чтобы вместе с подобным правительством в Киеве были расквартированы и российские войска.

Тем временем Верховная Рада Украины призвала международные организации и парламенты иностранных государств определить конкретные временные рамки вступления Украины в НАТО. За это решение проголосовали 282 депутата – представители практически всех фракций.

Из Тбилиси подобных призывов не слышно. Парламент страны все еще не может определиться по поводу формулировок в резолюции в поддержку Украины. Зато активизировался находящийся в заключении третий президент страны. Михаил Саакашвили на своей страничке в социальной сети Facebook поделился инсайдами относительно планов Москвы. Согласно информации бывшего главы государства, якобы полученной из очень компетентных американских источников, если Москва вторгнется в Украину, то параллельно попытается занять грузинские территории:

«По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самегрело. В том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклии/Лазики. Об этом сценарии во время моего последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в штате Луизиана на уровне военной бригады Пентагоном был отработан сценарий защиты Анаклии. Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом, однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план», – говорится в сообщении от имени Михаила Саакашвили.

По словам экс-президента, Москва готовится присоединить к оккупированной зоне фактически заброшенные территории таким образом, что «международное сообщество даже не поймет этого». «Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем», – уверен Саакашвили. При этом бывший глава государства подчеркивает, что аннексия Анаклии планировалась еще в 2009 году, но тогда этого удалось избежать благодаря Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США. Называть свои источники Саакашвили не стал, как и не объяснил, почему Вашингтон, который, согласно его словам, потратил немалые ресурсы на отработку сценария защиты Анаклии, сегодня никак не пытается купировать российскую угрозу на этом участке.