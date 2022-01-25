«Оставайтесь дома»: старый слоган новой волны

В Грузии побит очередной рекорд по количеству заражений ковидом за сутки. Коронавирусом заразились еще почти 16 тысяч человек. Эпидемиологи полагают, что, включая невыявленных инфицированных, в общей сложности их может быть в 3-4 раза больше.

Всего на сегодняшний день ковидом в Грузии болеют почти 88 тысяч человек. Несмотря на столь стремительный рост случаев инфицирования, нагрузка на больничный сектор практически не возрастает, заявляют в Минздраве. 45% коечного фонда свободно.

«В госпиталях лечатся 4595 пациентов. Из них в отделениях интенсивной терапии – 963, а в реанимации – 283 пациента. Как видите, вместе с резким увеличением потоков, к счастью, активного увеличения количества пациентов в госпитальном секторе не произошло», – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

В Национальном центре по контролю заболеваемости заявляют, что доля «омикрона» среди выявленных случаев составляет уже около 90%.

«Также важно, что это два подштамма «омикрона» – один, циркуляция которого началась в ноябре, т.н. BA1 и появившийся потом BA2. Оба у нас идентифицированы как молекулярным секвенированием, так и специфическими ПЦР-тестами. Второму штамму, как это известно из научной литературы, характерна еще более быстрая передача. Возможно, эта быстро восходящая волна в стране связана с этим. По сравнению с BA1, (этому подштамму) характерна и еще меньшая агрессивность», – заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

Он предполагает, что дальше все будет развиваться примерно по тому же сценарию, что и в других странах, где вспышка эпидемии уже подошла к концу. Приблизительно в течение пары недель будет наблюдаться восхождение к пиковой точке, а после волна пойдет на спад.

«Циркуляция «омикрона» в стране в течение двух недель увеличится. Случаев будет еще больше. То, что сегодня у нас более 15 тысяч, это означает, что выявлено около 15 700 случаев. Но в реальности, так как показатель выявляемости у нас в районе 20%, следует считать, что их примерно в 3-4 раза больше. Это практически бессимптомные формы болезни или с легкими симптомами. (Больные) должны находиться дома, но я не уверен, что они все дома», – сказал глава Центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе.

Ввиду того, что очереди в лабораториях, тестирующих на коронавирус, возросли, Гамкрелидзе призвал граждан соблюдать изоляцию вне зависимости от того, проверились они или нет. Говоря об этом, он неоднократно повторил формулировку, которую активно использовал в самом начале пандемии, – «оставайтесь дома».

«Если у вас начинаются свойственные респираторной инфекции симптомы – кашель, головная боль, насморк, боль в горле, поднимается температура – необязательно тестироваться в нескольких местах, чтобы убедиться, есть у вас (коронавирус) или нет, (этот) у вас штамм или нет. С большой вероятностью, учитывая, что в 90% случаев циркулирует штамм «омикрона», это он, и вы должны быть дома – оставаться дома, позвонить в «112» и с помощью семейного врача управлять состоянием», – заявил Гамкрелидзе.

При этом глава Центра по контролю заболеваемости отметил, что те, кто не прошел тестирование, но при этом связался со службой «112» и находился под наблюдением врача во время болезни, будут внесены в базу как переболевшие.

Это заявление ряд специалистов подвергли критике, после чего в центре уточнили, что нормативный акт, о котором говорил Гамкрелидзе, предусматривает несколько другое. В частности, он касается тех лиц, которые прошли тестирование, но его результаты по тем или иным причинам не попали в базу.