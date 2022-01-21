«Жертвоприношение» Грузии ковиду и будущее пандемии

Один за другим Грузия бьет рекорды по количеству инфицированных в сутки. Всего, согласно официальным данным, на сегодня в стране ковидом болеют около 65 тысяч человек. Резкий скачок заболеваемости наблюдается и в Европе, хотя в некоторых странах волна эпидемии уже пошла на спад. Так, Великобритания отменяет практически все ограничения, действовавшие ранее.

Доля «омикрона» в грузинской столице, по подсчетам эпидемиологов, составляет уже около 80%. Первый случай заражения этим штаммом был выявлен 20 декабря. Опыт других стран указывает на то, что этому варианту коронавируса понадобилось около восьми недель, чтобы полностью вытеснить своих предшественников.

Ряд специалистов предполагают, что появление «омикрона», ввиду его специфики, может указывать на близкое завершение пандемии. Несмотря на это, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус 19 января заявил, что до ее окончания еще очень далеко.

«"Омикрон", возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным. Подобное отношение негативным образом сказывается на мерах по борьбе с пандемией и может стоить нам потерянных жизней», – заявил глава ВОЗ.

Один из главных вопросов, на который пока ни у кого нет ответа, можно ли, переболев «омикроном», заразиться им же повторно, говорит аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов. Мир пока не знает, станет ли он последним вариантом коронавируса – с той скоростью распространения и клинической картиной, которую мы наблюдаем сейчас.

«Но то, что мы уже видим, – риски госпитализации уменьшились. В стране более 60 тысяч активных случаев, но за последнюю неделю в больницу попали не более 200 человек. Сейчас половина коечного фонда свободна. А это очень важно, что нагрузка на больничный сектор пока не возрастает. Показатель смертности немного отличается. Здесь может иметь значение и доля естественного иммунитета, но факт, что он в 10 раз, примерно на 90%, меньше вызывает (смертность), чем штамм «дельта». Впрочем, тем не менее, чем больше человек заболеет, особенно людей в возрасте или входящих в группы риска, конечно, этот штамм может вызывать смерть, может стать причиной попадания в клинику».

При этом, говорит Бидзина Кулумбегов, следует понимать, что при широком распространении вируса возрастают шансы появления новых, рекомбинантных вариантов. Отсюда и опасения, высказываемые ВОЗ.

«Теоретически существует шанс того, что может появиться форма (болезни), которой будет сложнее управлять – и с клинической точки зрения, и в плане летальности. Впрочем, так может и не произойти. Много стран не объявляют строгий локдаун, потому что на определенном этапе, когда видишь, что смертность опустилась на минимум в возрастной группе младше 50-ти, в каком-то смысле даже желательно, чтобы их большая часть перенесла инфекцию. Цепочка заболеваний вследствие этого на какое-то время прервется хотя бы на несколько месяцев. Как долго продолжится эта передышка после прохождения пика для мира и для нашей страны, прогнозировать сегодня не может никто», – говорит Бидзина Кулумбегов.

Так, Великобритания на этой неделе объявила о переходе к плану Б: отмене ковид-паспортов, ношения масок и работы на удаленке. Она была одной из первых, кого накрыло волной «омикрона», которая сейчас идет на спад.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится. Организации могут сами решать, использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома. Люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – сказал премьер-министр Борис Джонсон в парламенте.

Насколько опыт Великобритании может быть полезен для Грузии, сказать сложно. Там, говорит Бидзина Кулумбегов, число вакцинированных одной дозой достигло 93%.

«Они пытаются вернуться в привычную (доковидную) жизнь. Но насколько эта (модель) пригодится нашей стране, где привито 32% населения, очень сложно сказать. Хотя популяционный иммунитет у нас, вероятно, не менее 75%-80%. Месяца через полтора в условиях «омикрона» мы дойдем до 90%. Если можно так сказать, в той или иной степени мы уже сделали «жертвоприношение». В странах нашего масштаба заболеваемость не превышает 400-500 тысяч (в Грузии за пандемию ковидом заболели уже более миллиона человек). Например, в Финляндии. Там скончались 1700 человек. А у нас уже почти 15 тысяч человек. В условиях, когда ковид был отпущен на самотек, мы уже максимально пострадали от него, насколько могли».

На сегодняшний день, продолжает Бидзина Кулумбегов, Грузия занимает 7-е место в мире по количеству заражений, и 9-е – по количеству смертей на миллион человек среди 225 стран. Больше вреда, полагает иммунолог, если, конечно, вирус не мутирует во что-либо принципиально особенное, – он вряд ли принесет Грузии.