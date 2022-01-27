Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран. Выступление Столтенберга транслировалось на сайте НАТО.

Как пишет телеканал «Дождь», генсек НАТО назвал три сферы отношений с Россией, в которых можно ожидать прогресса. Говоря об обеспечении европейской безопасности и ситуации в Украине, Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в «реальный» диалог о поддержании основ безопасности. Для этого, по его словам, Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность.

Столтенберг также предложил Москве возобновить работу представительства НАТО в России и российского представительства в Брюсселе, а также установить прямую линию связи и использовать военные контакты, чтобы избегать военных инцидентов.

Кроме того, генсек НАТО призвал к снижению рисков, открытости и контролю за вооружениями. В частности, он предложил продолжить консультации в рамках совета Россия-НАТО о снижении космических и киберугроз, обеспечить безопасность в воздухе и на море, а также следовать международным договоренностям по биологическому и химическому оружию.

НАТО, по словам Столтенберга, «готово к худшему», поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней.

В декабре МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии. Москва также потребовала вернуть НАТО к позициям 1997 года. В Североатлантическом альянсе и США говорили, что не согласятся на такие меры.

Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа «открытых дверей» и предлагает России дипломатический путь отношений.