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Нона Гаприндашвили: Если говорить на шахматном языке, дебют выигран
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили распространила обращение в связи с решением Калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела.
«Выражаясь шахматным языком, дебют выигран. В общем, есть несколько обязательных условий успеха в жизни, как и в спорте: вера, жажда боя и страсть, профессионализм и необходимая квалификация, болельщики и правда...
Спасибо американскому суду за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Жажда победы и страсть битвы никогда не утоляются. Даже сейчас я глубоко верю, что вместе с моей командой и всеми моими болельщиками мы придем к окончательной победе, потому что правда на нашей стороне и это, я думаю, сегодня ясно всему миру.
Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с шахматистами-мужчин и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин.
Я хотела бы поблагодарить многих людей в Грузии и во всем мире, которые выразили свою поддержку и содействие.
Борьба продолжается до окончательной победы. С уважением, Нона Гаприндашвили», — говорится в обращении, передает "Общественный вещатель".
Другие новости дня
Spiegel написал о высылке дипломата РФ, заподозренного в ФРГ в шпионаже
Издание пишет о высылке сотрудника консульства РФ в Мюнхене
Германия в прошлом году выслала из страны подозреваемого в шпионаже, который работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене, написал в пятницу журнал Der Spiegel.
Издание называет аккредитованного при дипломатическом учреждении сотрудника офицером российской Службы внешней разведки (СВР). Утверждается, что он действовал в качестве агента российского ученого, о чьём аресте по обвинению в шпионаже стало известно ранее.
По информации Der Spiegel, высылка произошла вскоре после задержания летом 2021 года Ильнура Н., исследователя университета Аугсбурга, которому вменяют передачу СВР сведений о семействе космических ракет-носителей "Ариан" Европейского космического агентства.
Господин Н., чья полная фамилия не называется согласно практике ведения судебных дел в ФРГ, с тех пор остаётся под стражей. Обвинения в шпионаже ему предъявили в декабре.
Согласно публикации Der Spiegel, в отношении депортированного сотрудника консульства России в Мюнхене не было возможности провести расследование, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.
В декабре Германия выслала двух российских дипломатов после того, как местный суд пришёл к выводу об ответственности российского государства за убийство в берлинском парке в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого власти России считают причастным к террористической деятельности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вердикт, заявил, что в Кремле категорически не согласны с выводами немецкого суда.
О реакции Москвы на последнюю публикацию Der Spiegel пока не сообщалось.
Александр Анкваб не видит оснований для переноса парламентских выборов
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб провел заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
В ходе заседания министр здравоохранения Эдуард Бутба проинформировал членов штаба о эпидемиологической обстановке в стране. По его словам, в Абхазии зафиксирован резкий рост заболеваемости.
«С 22 по 28 января было выявлено более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом госпитальность граждан с коронавирусной инфекцией остается прежней, значительного роста не наблюдается», - сказал Бутба, передает агентство Апсныпресс.
По словам главы Минздрава, все медучреждения переведены на усиленный режим работы. В медучреждениях введен карантин, ограничено время посещения пациентов, временно будут отменены плановые операции. «Нам очень важно защитить наших медиков», - отметил Бутба.
В ходе обсуждения текущей ситуации Александр Анкваб сообщил членам штаба о том, что на его имя пришло письмо председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением штамма «омикрон» коронавируса депутаты предлагают перенести парламентские выборы на шесть месяцев.
«Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями. Смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем. В данном случае, я не вижу никаких оснований для переноса выборов», - отметил Анкваб.
СГБ Грузии выступила с заявлением в связи с бордеризацией вблизи сел Межврисхеви и Джариашени
Служба государственной безопасности Грузии распространяет заявление о "незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил вдоль линии оккупации, на оккупированных территориях в последние дни".
В частности, речь идет о т.н. бордеризации вблизи сел Межврисхеви и Джариашени Горийского муниципалитета и прилегающих территорий.
«Служба государственной безопасности идентифицирует каждую незаконную деятельность вблизи села Межврисхеви Горийского муниципалитета и прилегающих территорий, а также на линии оккупации вдоль села Джариашени Горийского муниципалитета.
В связи с конкретным инцидентом, как и с каждым фактом провокационных действий со стороны российских оккупационных сил, была активирована горячая линия и предоставлена информация как Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседателям Женевских международных дискуссий, так и нашим международным партнерам.
Кроме того, данные вопросы, наряду с другими выявленными фактами деструктивной деятельности оккупационных сил, были решительно подняты центральными властями 20 января текущего года на 104-м заседании Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети.
Также хотим пояснить, что распространенная информация о том, якобы жилые дома местных жителей остались за линией оккупации, не соответствует действительности.
Каждый случай незаконной т.н. бордеризации и незаконных активностей оккупационных сил является предметом жесткой реакции со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров.
Незаконные действия вдоль линии оккупации наносят ущерб обстановке безопасности на месте и усложняют повседневную жизнь населения. Полную ответственность за это несет Российская Федерация», — говорится в заявлении СГБ, передает "Общественный вещатель".
Росавиация заявила, что не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways
Росавиация не аннулировала разрешение на рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву, решение об отмене полета принято авиакомпанией самостоятельно, сообщает ведомство.
"Разрешение на выполнение чартерного рейса 28 января 2022 по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси авиакомпании Georgian Airways со стороны Росавиации предоставлено и не аннулировалось. Решение об отмене данного рейса принято авиакомпанией самостоятельно", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ранее в авиакомпании сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван. Председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил телеканалу Мтавари, что разрешение на осуществление прямого чартера якобы было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом.
Однако грузинской службе Радио Свобода Тамаз Гаиашвили заявил, что компания приняла решение самостоятельно: "Серьезная эпидемиологическая ситуация в Грузии и России (была причиной)... Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. Никакого ущерба нет", - заявил Гаиашвили и повесил трубку.
Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури понесут знамя Грузии на Олимпиаде-2022
Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На заседании Исполкома НОК утвержден состав олимпийской делегации Грузии на XXIV Зимних играх в Пекине.
Как пишет "Грузия Online", возглавит грузинскую делегацию президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов. Национальная сборная будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта:
Морис Квителашвили – фигурное катание (мужчины);
Анастасия Губанова – фигурное катание (женщины);
Мария Казакова / Георгий Ревия – фигурное катание, танцы на льду (смешанные пары);
Карина Сафина / Лука Берулава – фигурное катание, спортивное катание (смешанные пары);
Нино Циклаури – горные лыжи;
Сосо Джапаридзе – горные лыжи;
Саба Кумариташвили – санный спорт.
Церемония открытия Зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоится 4 февраля.
Чеченский омбудсмен посетил похищенную Зарему Мусаеву в спецприемнике и рассказал о ее "хорошем состоянии"
Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в своем инстаграме видео из спецприемника в Грозном: он посещал похищенную силовиками жену бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, матери правозащитника, экс-юриста российского «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву.
Мусаева несколько раз появляется в кадре: она в камере, на записи женщина не произносит ни слова.
Солтаев уверил, что Мусаева "в нормальном", "в хорошем состоянии". "Я пришел в камеру, поговорил, пообщался с ней. Она в нормальном состоянии, есть все препараты, также диетическое питание, которое доставляется Зареме Мусаевой. Так что состояние хорошее. В камере тепло, в камере есть все необходимые средства", – говорит он на видео.
Солтаев также поговорил с женщиной, которая представилась фельдшером. Она назвала состояние Мусаевой "удовлетворительным" и сказала, что ее каждый день осматривают врачи, также ей предоставлен необходимый инсулин (при этом в числе показанных лекарств присутствует "Арбидол").
Днем ранее Мансур Солтаев опубликовал в своем инстаграме видео: он якобы звонит сотрудникам спецприемника в Грозном и узнает о здоровье похищенной силовиками Заремы Мусаевой. Ему ответили, что состояние женщины "удовлетворительное, она ни на что не жалуется, все препараты имеются".
Тем временем советник президента России и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что задержание и доставление в Чечню Заремы Мусаевой проходило "в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса". Об этом сообщается на сайте СПЧ.
В комментарии Фадеева говорится, что "с юридической точки зрения ситуация понятна", а сама Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу. "Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", – заявил председатель СПЧ.
20 января вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они заявили, что должны доставить семью в суд в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Когда Янгулбаев показал удостоверение судьи, которое гарантирует неприкосновенность, вооруженные люди забрали и увезли его жену.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что похищение Мусаевой – "фантастическая история" и в Кремле предпочитают не верить таким сообщениям. Позже Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
Евросоюз 23 января потребовал освободить Зарему Мусаеву и выразил озабоченность в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека в Чечне и бездействием федеральных властей в Москве.
Правозащитник, экс-юрист российского «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев находится в Грузии. Об этом он заявил в интервью грузинскому изданию «Публика».
Янгулбаев говорит, что пока не обращался к грузинским властям и чувствует себя в безопасности.
В Казахстане Токаева избрали председателем правящей партии "Нур Отан" вместо Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI съезде правящей партии "Нур Отан" единогласно избран ее председателем. Об этом сообщает его пресс-служба.
Партия была основана в 1999 году, с того момента ее председателем был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это место осталось за ним после ухода в отставку с поста президента в 2019 году. В своем обращении к народу после январских событий Назарбаев анонсировал передачу должности председателя партии действующему президенту.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – сказал тогда Назарбаев.
Пятого января на фоне протестов, которые начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ и затем распространились на всю страну, правительство ушло в отставку. В ночь с 5 на 6 января Токаев уволил Карима Масимова – давнего соратника Нурсултана Назарбаева – с поста главы КНБ Казахстана. 8 января его задержали по делу о госизмене. 13 января стало известно, что Масимова подозревают в попытке насильственного захвата власти.
Кадровые перестановки продолжаются до сих пор, и за ними следит вся страна. Причина повышенного внимания в том, что должностей лишаются родственники Нурсултана Назарбаева. Так, Тимур Кулибаев, муж средней дочери Назарбаева, решил уйти с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
До этого в отставку ушли два других зятя Назарбаева – председатель правления компании "КазТрансОйл" Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Алие, и председатель правления компании "Казахгаз" Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.
25 января родственник Назарбаева Берик Имашев освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии. Он – сват старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Дариги. Ее сын Нурали Алиев – внук первого президента Казахстана – женат на дочери Имашева Аиде.
Власти Казахстана вначале заявили, что на Алматы напали "20 тысяч террористов" (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев обратился к блоку ОДКБ с просьбой о помощи. 10 января на онлайн-саммите ОДКБ Токаев назвал события в стране "попыткой государственного переворота". По его словам, "под ширмой стихийных протестов развернулась волна беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы", а затем и "вооруженные боевики, которые ждали своего часа". Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идет речь, он не сказал.
Родные и близкие убитых во время беспорядков в Казахстане требуют тщательного разбирательства обстоятельств их гибели. По сообщению генеральной прокуратуры страны, в общей сложности во время январских протестов погибло 225 человек, еще 4,5 тысячи получили ранения.18 января министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила на брифинге о смерти двоих пострадавших, которые находились в реанимации. Таким образом, официальное предварительное число жертв возросло до 227.
Рекорд по числу заболевших COVID-19 в Южной Осетии обновлен: за сутки выявлен 171 случай
В Южной Осетии диагноз новой коронавирусной инфекции за сутки поставили 171 пациенту, у которых тест показал положительный результат, днем ранее было выявлено 160 случаев. Это данные проведенных накануне 397 исследований.
"Под наблюдением врачей на сегодняшний день с положительным тестов на ковид находятся 1 тыс 288 жителей республики, 35 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 тыс 753, 10 тыс 465 - выздоровели", - рассказали агентству "Рес" в Югосетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 60 тыс 691 исследование на COVID-19.
В Югосетпотребнадзоре также сообщили, что в республику доставлена очередная партия тест-систем вместе со своими реагентами на 15 тысяч исследований от Роспотребнадзора.
За сутки в "красную зону" инфекционной больницы медцентра Южной Осетии госпитализированы девять человек (днем ранее 3), сообщила в пятницу заместитель директора РММЦ Зарина Туаева.
"Еще один 77-летний житель республики скончался накануне от последствий ковида. Проходят лечение от коронавируса в инфекционной больнице 43 человека. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение продолжает расти, за сутки 62 человека, всего на сегодняшний день - 573", - уточнила Туаева.
РБК: в правительстве РФ подготовили план по регулированию криптовалют
Правительство России подготовило "дорожную карту" по регулированию операций с криптовалютой до конца 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и сам документ.
Как сообщает издание, в подготовке документа участвовали министерства финансов и экономического развития, Генеральная прокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Федеральная налоговая служба, Минцифры и Банк России. Предложения, вошедшие в "дорожную карту", по словам источника, поддержали все ведомства, кроме Центробанка, который выступает за запрет майнинга и любых операций с криптовалютой.
По данным РБК, в документе поддерживается подход регулирования криптовалют, а не их запрета. Источник издания добавил, что "полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок".
Принятая "дорожная карта", в частности, предлагает идентифицировать клиентов операторов обмена цифровых валют, ввести ответственность за преступления с использованием криптовалют, за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами и за незаконный оборот цифровых финансовых активов. Кроме того, предлагается определить статус участников рынка и порядок их деятельности, выбрать орган, который будет наблюдать за этой сферой, и разработать механизмы регистрации и отчетности организаций.
20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет , чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.
Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.
Это предложение Минфина, по данным источников Bloomberg, поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.
Байден и Зеленский провели второй с начала года телефонный разговор
На Западе опасаются российского вторжения в Украину
Президент США Джо Байден провёл новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к "решительному ответу" в случае российского вторжения на украинскую территорию.
Среди прочего Байден сказал Зеленскому, что Соединённые Штаты изучают дополнительную макроэкономическую поддержку Киеву. Это связано со стремлением помочь украинским властям справиться с финансовой ситуацией, которая ухудшилась из-за опасений по поводу войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Владимир Зеленский написал в твиттере, что у него была продолжительная телефонная беседа с Джо Байденом, за время которой они обсудили недавние дипломатические усилия с целью деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. "Я поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Мы также обсудили возможности для финансовой поддержки Украины", – отметил Зеленский на своей странице в твиттере.
Как отмечает "РБК Украина", этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с информацией о переброске Россией к границе с Украиной до ста тысяч своих военных. На Западе говорят об угрозе полномасштабного российского вторжения.
В четверг американский президент Джо Байден, по информации его пресс-службы, предупредил, что существует "отчётливая вероятность" начала российского наступления на Украину в следующем месяце, то есть в феврале.
Москва тем временем заявляет, что видит мало оснований для оптимизма в вопросе урегулирования кризиса после того, как США отвергли её основные требования по так называемым гарантиям безопасности.
Письменные ответы на российские предложения Соединённые Штаты и отдельно НАТО передали Москве 26 января. Западные союзники подчеркнули важность диалога с Москвой и решения спорных вопросов путём дипломатии, но они не поддержали основное требование Москвы – отказаться от расширения НАТО на восток и перспектив принятия в эту организацию Украины и других бывших советских республик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 января, что "если ситуация зависит от России, то войны не будет". "Войн не хотим. Но и
наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям. По его словам, Россия будет принимать ответные меры, если не договорится с Западом по гарантиям безопасности.
"Что касается угроз введения санкций, американцам было сказано, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах", - заявил Лавров.
Он, среди прочего, анонсировал в ближайшие пару недель российско-американскую встречу по вопросам функционирования дипмиссий. Глава МИД отметил, что Москва предлагает Вашингтону "обнулить все действующие ограничения" на их функционирование. При этом он обвинил США в "хамстве" по вопросам работы этих учреждений.
- Москва отрицает планы вторжения в Украину и обвиняется в создании напряжённости в регионе США и НАТО. Страны Запада заявляют, что, если крупномасштабная военная операция начнётся, то они наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 января в интервью CNN, что страны Запада не исключают ни одного из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину, в том числе отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет "Немецкая волна".
- На днях Североатлантический Союз заявил, что укрепит свои силы сдерживания в Балтийском море и Восточной Европе. В Вашингтоне сообщили о переводе в режим повышенной готовности 8,5 тысяч своих военнослужащих для их потенциального размещения в Европе и укрепления восточного фланга НАТО. США и ряд других стран – членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки.
В Грузии выявлено 17 066 новых случаев коронавируса, скончалось 30 человек
В Грузии выявлено 17 066 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 5397 человек, скончались 30 пациентов.
Всего за 24 часа в стране было сделано 64 412 тестов (антигенных - 41 613, ПЦР - 22 799). Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: за минувшие сутки - 26,5%, в среднем за последние 14 дней - 17,88%, за последние семь дней - 22,1%.
Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 1 127 234 случая заражения коронавирусом, из них 986 928 человек выздоровели, 14 870 умерли.
Всего в стране было проведено 2 695 237 вакцинаций от коронавируса, при этом за день вакцинированы 7 997 человек.
Судья калифорнийского суда отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили
Калифорнийский суд отказался удовлетворить ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили. Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию.
Однако, как передает "Грузия Online", судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила это мнение.
«Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в решении судьи.
Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix в сентябре прошлого года. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Нона Гаприндашвили никогда не противостояла шахматисту-мужчине.
Всемирно известную шахматистку в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Как сообщалось ранее, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.
Прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва, запланированный на сегодня, отменен
Прямой чартерный перелет Тбилиси-Москва, запланированный авиакомпанией Georgian Airways, отменен. Информация об этом опубликована на сайте авиакомпании, ее подтвердил грузинской службе Радио Свобода основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
"Серьезная эпидемиологическая ситуация в Грузии и России (была причиной)... Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. Никакого ущерба нет", - заявил Гаиашвили и повесил трубку.
Иную причину отмены рейса Тамаз Гаиашвили назвал в комментарии телеканалу «Мтавари»: «Такой поднялся ажиотаж, и он вызвал серьезные проблемы. Из-за «чересчур» (большой) активности журналистов все… Поднялся ажиотаж и нам не дали разрешения – не пришло разрешение на выполнение рейса…».
Рейс был запланирован на 28 января, 10:00 по тбилисскому времени. Ранее сообщалось, что все билеты на прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси, запланированный на 28 января, было распроданы.
США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины
Россия пока не отреагировала на американскую инициативу
31 января по инициативе Соединенных Штатов будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться концентрация российских войск на границе Украины.
"Более 100 тысяч российских войск дислоцированы на границе Украины, Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд. США считают, что страны-члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть последствия возможного вторжения России в Украину для международной системы безопасности.
Россия, пока не отреагировавшая на американскую инициативу, может попытаться заблокировать проведение заседание Совета Безопасности с такой повесткой дня. Однако, по данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты скорее всего заручились поддержкой, по меньшей мере, девяти членов Совбеза, необходимой для проведения заседания. В свою очередь Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН обладает правом вето на его решения.
США рассчитывают на то, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины, ясно продемонстрировав на чьей стороне находятся симпатии международного сообщества. США также могут внести вопрос о ситуации на границе Украины в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН.
В последние недели Россия сосредоточила на границе Украины около ста тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники. В Киеве и западных столицах опасаются, что в Кремле планируют нападение на Украину. Москва отрицает наличие подобных планов и заявляет о праве перемещать войска на своей собственной территории, исходя из интересов собственной безопасности.
Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе военных
Накануне в результате перестрелки на границе двух стран погибли два человека, более 20 пострадали
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и урегулировании конфликта на границе, который обострился 27 января. Как сообщает киргизская пограничная служба, каждая из сторон, согласно договоренностям, должна также полностью отвести военных от границы в места постоянной дислокации, совместно патрулировать приграничные районы и открыть движение по дороге Баткен — Исфана.
На утро 28 января обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как стабильная, сообщает Радио Азатык.
Вчера в течение дня стороны неоднократно пытались провести переговоры на разных уровнях, но все они закончились провалом. Договоренности были достигнуты в ночь на пятницу после переговоров, в которых участвовали представитель президента Кыргызстана в Баткенской области и глава Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных служб и правоохранительных органов двух стран.
Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла 27 января.В Бишкеке заявили, что конфликт начался после того, как пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. Часть этой трассы проходит по территории, которую Таджикистан считает своей. В Душанбе настаивают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона.
Киргизские власти сообщили об 11 пострадавших. Таджикистан заявил о гибели двух человек – местного жителя и водителя автомобиля скорой помощи. Ранены 10 человек, шесть из которых военнослужащие.
Кыргызстан и Таджикистан входят в один военный союз – Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на границе двух стран регулярно происходят вооружённые конфликты. Обычно из-за спорных территорий – из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.
27 января абхазский ЦИК зарегистрировал 7 инициативных групп
Сегодня, 27 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Рашида Айба - по избирательному округу №7
- Хачик Такмазян - по избирательному округу №24
- Венори Бебия - по избирательному округу №27
- Герман Качарава - по избирательному округу №34
- Тимур Бейя - по избирательному округу №11
- Ахра Пачулия - по избирательному округу №21
- Валерий Сичинава - по избирательному округу №15.
Всего на данный момент зарегистрировано 78 инициативных групп и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
В Магасе похищен ингушский оппозиционный блогер
В Магасе люди в масках и камуфляже похитили ингушского блогера, члена партии «Гражданская инициатива» Адама Хамчиева. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно, - передает редакция Кавказ.Реалии.
Похищение произошло утром в четверг, 27 января, около шести утра, рассказали знакомому Хамчиева соседи блогера. Когда Хамчиев открыл дверь, один из соседей слышал крики и нецензурную брань. Активисты утверждают, что в социальных сетях появилась новость о задержании Хамчиева полицией и о том, что при обыске у него был найден пистолет.
На странице «Гражданской инициативы» размещено видео, на котором Хамчиева сажают в автомобиль. «На кадрах видно, что похитители приехали как минимум на трех машинах - две тонированные Нивы и «Солярис», - говорится в описании ролика.
За день до своего похищения, 26 января, Хамчиев направил изданию «Кавказский узел» копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы, - сообщает редакция.
Глава Нацгвардии Украины подал в отставку из-за ЧП в Днепре
Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан, подал в отставку в связи с чрезвычайным происшествием в Днепре, в результате которого погибли пять человек, среди них - четверо военнослужащих.
На специально собранном брифинге Балан заявил: «С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности».
Балан также сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, в котором произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.
В ночь на 27 января в Днепре на территории машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия открыл стрельбу из автомата Калашникова по сослуживцам. Погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Еще пять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Рябчук скрылся с места происшествия, но позже сдался правоохранительным органам.
По предварительным данным, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер. При этом в полку над срочником стали издеваться, называя его «стукачом».
Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Николай Балан назначался командующим Нацгвардией Украины дважды - в феврале 2015 года (пробыл на должности исполняющего обязанности 11 месяцев) и в мае 2019 года. До этого он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск Украины. Ушел с должности после аннексии полуострова Россией. В 2018 году российские власти включили Балана в санкционный список.
Евросоюз одобрил использование таблеток от COVID-19
Евросоюз одобрил для экстренного применения использование таблеток «Паксловид» от коронавирусной инфекции COVID-19 для пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора. Это первый одобренный в Европе препарат от болезни, который принимается перорально.
Ингибитор протеазы+ритонавир уже был одобрен в США 23 декабря. Согласно результатам исследования, проведенного компанией, он снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска на 89 процентов. Е
Однако исследование проводилось на невакцинированных пациентах и из него не ясно, какова эффективность препарата у вакцинированных. Из сообщения европейского регулятора следует, что испытания в Европе показали схожую эффективность. Но там не уточняется, были ли пациенты привиты или нет.
До конца года Pfizer планирует произвести до 50 миллионов доз «Паксловида». После одобрения регулятором, страны ЕС должны дождаться от него рекомендации к использованию, прежде чем их жителям можно будет выписывать таблетки. Предполагается, что препарат будет прописываться только пациентам с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.
- ЕС рассматривает заявку еще одного производителя лекарств, фармацевтического гиганта Merck & Co. Однако одобрение их препарата «Молнупиравир» затянулось после того как компания пересмотрела данные о его эффективности, снизив оценку в два раза.
На границе в Ростовской области задержаны трое журналистов
Сотрудники ФСБ задержали в приграничном поселке Куйбышево в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фрилансера Глеба Голода и фотографа «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева, сообщает Znak.com.
Их ответили в здание местной погранслужбы, где предъявили претензии за работу в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Пограничники также допросили задержанных. В частности Бакина спрашивали о его работе в редакции Znak.com и о личной жизни, сообщает издание.
Юрист Алексей Прянишников сообщил телеграм-каналу «ЧТД», что в поселке Куйбышево журналисты фотографировали и снимали видео. Специального разрешения у них не было. Но Znak.com подчеркивает, что Игнат Бакин работал по редакционному заданию и не пересекал границу с Украиной, как и его коллеги.
Журналистам грозит административный штраф до тысячи рублей по статье о нарушении режима в пограничной зоне.
На таджикско-киргизской границе произошел вооруженный конфликт
Пограничники с обеих сторон таджикско-киргизской границы открыли огонь друг по другу вечером 27 января. Погиб один человек, ранены как минимум 11. Сообщается о применении минометов и гранатометов. Об этом передают Таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди и Радио Азаттык.
Бишкек и Душанбе входят в один военный союз - ОДКБ. Однако на границе двух стран регулярно происходят вооруженные конфликты. Обычно это происходит из-за спорных территорий - из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.
В этот раз стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен-Исфана между двумя киргизскими городами. Обе стороны утверждают, что вели только ответный огонь. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации конфликта.
Радио Азаттык со ссылкой на киргизские погранвойска сообщает, что на 20:30 обстановка на границы характеризуется как напряженная, а перестрелки продолжаются. Остановить противостояние стороны призвал генсекретарь ОДКБ.
На следующей неделе 36 тысяч школьников в Грузии перейдут на онлайн-обучение
На этой неделе родители 36 202 учащихся публичных школ выразили желание перейти на онлайн-обучение. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования.
По данным ведомства, в эти данные не входят ученики тех классов и школ, которые уже перешли на онлайн-обучение из-за случаев заражения. Министерство образования обнародует информацию об этом в конце недели.
Родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте Министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.
В югоосетинский ЦИК обратилась инициативная группа Альберта Валиева
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня, 27 января, четвертая инициативная группа о проведении 2 февраля собрания по поддержке кандидата на президентский пост.
«Сегодня к нам поступило еще одно уведомление инициативной группы о проведении 2 февраля собрания в поддержку претендента в президенты РЮО, без уточнения личности кандидата», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По данным «Рес», обратившиеся в ЦИК намерены поддержать предпринимателя Альберта Валиева.
Ранее в югоосетинский ЦИК обратились инициативные группы по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева и Гарри Мулдарова.
Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
- Согласно действующему законодательству, право выдвижения кандидатов на пост президента имеют только политические партии и инициативные группы избирателей. Кандидат от партии выдвигается на съезде. Партия также может выдвинуть кандидата, не являющегося ее членом. Жители Южной Осетии, объединенные в инициативную группу, выдвигают своего кандидата на своем собрании.
- Президентом Южной Осетии может быть избран житель республики не моложе 35 лет, владеющий осетинским и русским языками и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
- Нынешний президент Анатолий Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.
Представитель МИД РФ: Неприемлема даже мысль о войне с Украиной
«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Такое заявление сделал в четверг представитель МИД России Алексей Зайцев, комментируя сообщения о возможной угрозе вторжения российских войск на территорию Украины. По словам Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается.
Такие заявления действительно звучали из уст российских представителей, включая главу МИД России Сергея Лаврова. В то же время, в Москве заявляли, что Россия отреагирует на якобы готовящееся наступление украинских вооруженных сил на позиции пророссийских сепаратистов в Донбассе.
Как отмечает «Интерфакс», после заявлений представителя МИД на Московской бирже вырос курс рубля по отношению к доллару и евро. Российская валюта укрепилась до 78 рублей за доллар и 87 за евро. Накануне курс доллара доходил до 80 рублей, евро - до 90.
Представители США и других стран Запада в ответ на российские заявления о приверженности миру указывали на то, что пока не видят никаких признаков деэскалации на границе России с Украиной, где собрана большая группировка российских войск. Напротив, численность этой группировки - в том числе из-за прибытия российских военных на учения в Беларусь - постоянно возрастает.
Представитель МИД России обвинил страны Запада в том, что они якобы подталкивают Украину к конфликту с Россией. По его словам, они «намерены твердо придерживаться продуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», а также хотят «рассорить народы России и Украины».
Официальная Москва не считает аннексию Крыма в 2014 году агрессией против Украины, а также отрицает военную помощь сепаратистам в Донбассе, о которой существуют многочисленные свидетельства. Украина, напротив, считает Россию «страной-агрессором» и подчеркивает, что вооруженный конфликт де-факто с Россией продолжается с 2014 года, то есть «немыслимое», в терминологии российского МИД, уже произошло.
26 января впервые за долгое время на фоне обострения ситуации на границе в Париже состоялась встреча политических советников так называемой нормандской четверки - России, Украины, Франции и Германии. Обсуждалась тема урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились о необходимости поддерживать перемирие и о новой встрече в Берлине через 2 недели.
Официальный Киев высоко оценил такие итоги переговоров. В МИД Украины заявили, что вероятность вооруженного российского вторжения в ближайшие 2 недели снизилась. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры содержательными и конструктивными, а также такими, «которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира».
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе» - заявил Зеленский. Он также вновь призвал организовать в ближайшее время встречу лидеров стран Нормандского формата.
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