Сегодня в Сухуме состоялся учредительный съезд Конгресса народа Абхазии, над созданием которого не менее полугода работал оргкомитет.

Работа съезда проходила в просторном помещении у берега моря в микрорайоне Маяк с соблюдением необходимых санитарных мер: все 350 участников его были в медицинских масках и сидели на социальном расстоянии друг от друга. Тем не менее стремительное распространение в последние дни коронавирусной инфекции, наряду, наверное, с прочим, помешало немалому числу приглашенных на съезд и внесенных в список в отпечатанной типографским способом программе съезда присутствовать на нем.

Ведущие съезда Илона Мирцхулава и Давид Пилия по очереди представляли делегации из районов и столицы во главе с их руководителями и старейшинами (последние, как правило, были в национальной одежде), и делегации вставали под аплодисменты зала. Было объявлено также, что на съезде присутствуют представители абхазских диаспор из России, Турции и Сирии.

Директор Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук Олег Дамениа выступил с докладом «О миссии Конгресса народа Абхазии (цели и задачи)». Он, в частности, сказал:

«Речь идет не только об абхазском народе, а о народе Абхазии, что не одно и то же. Народ Абхазии включает в себя всех жителей, граждан страны, независимо от их этнического происхождения, профессиональной принадлежности, социального развития, что соответствует нормам действующей Конституции. Перед законом все равны. Единственное преимущество абхазов состоит в том, что они, абхазы, несут большую ответственность за судьбу страны, чем кто-либо другой. Но в последнее время, к несчастью, стали наблюдаться случаи, когда понятие абхазского народа используется как государствообразующего. Прикрываясь патриотической риторикой, иные пытаются обосновать свои претензии на власть, выводя за пределы правового поля представителей других этнических общин, что крайне опасно».

Эта же тема была продолжена во втором докладе на съезде – «Конгресс народа Абхазии – тезисы программы на 2022-2025 гг.», с которым выступил общественно-политический деятель Давид Пилия. Он начал с такого воспоминания:

«Это было сразу после войны. Я еще был депутатом парламента. Ехал в Адлер по своим делам на машине и в районе Ачадары подобрал одного пожилого человека. Впоследствии оказалось, что это житель села Ачадара, армянин по национальности. Мы с ним познакомились, и на мой вопрос (а я был еще молодой тогда, 43 года): «Отец, как вы думаете: как Абхазия будет развиваться в будущем? Хочу знать ваше отношение к этому». Он вздохнул, через некоторое время сказал следующие слова: «Знаешь, сынок, все будет зависеть от вас, абхазов. Как вы себя поведете, так и все остальные будут вести себя в наших краях». Очень поучительные слова».

Пилия посвятил много времени проблемам села:

«Не зря мы в своей работе уделили селу особое внимание. Мы побывали практически во всех селах Абхазии, их около 110. И убедились, что в селах у нас очень много людей ответственных, переживающих за будущее сел, будущее Абхазии и так далее. Одна из очень больших проблем – это закрытие школ, что приводит к «затуханию» сел».

С тревогой говорил он о недостаточной вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны представителей всех национальных общин:

«В политической жизни Абхазии, как правило, принимают участие абхазы и немного армяне. Остальные за этим просто наблюдают».

Что касается восточных районов Абхазии, то о них Пилия сказал:

«В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства. Даже дети по рождению лишены национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что там мама после рождения ребенка должна ехать с ним за Ингур, чтобы получить на него свидетельство о рождении. Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, – это наш ребенок. И мы никогда никому его не должны отдавать, это наш потенциал, это наше будущее».

После выступлений участников съезд принял итоговые документы. Среди них положение об общественном объединении «Конгресс народа Абхазии» (КНА), программа деятельности КНА на 2022-2025 годы.

В положении, в частности, говорится о следующем. Основная цель КНА – содействие стремлению народа Абхазии к сохранению своего сообщества, обеспечению его безопасности и благополучия. В числе основных задач КНК – активизация потенциала народа Абхазии в деле укрепления государственности; выработка модели будущего парламента РА с целью преодоления раскола в обществе; поддержка в выборах различного уровня тех кандидатов, которые согласны реализовывать программные документы КНА и т.д. Конгресс народа Абхазии (330-380 человек) формируется из представителей сел, районных и городских депутатов, отраслевых и профессиональных союзов, общественных организаций.

Председателем Конгресса народа Абхазии избран Давид Пилия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия