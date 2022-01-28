Битва за Украину на грузинском поле

В грузинском парламенте и за его пределами продолжаются баталии из-за проекта резолюции в поддержку Украины. Оппоненты власти даже начали сегодня перед зданием законодательного органа сбор подписей под альтернативным текстом. В отличие от документа «Грузинской мечты», в нем речь идет об агрессивной политике России. За парламентское большинство заступился министр иностранных дел Давид Залкалиани, который считает, что грузинские власти четко следуют дипломатическим стандартам.

В тексте в поддержку Украины должны быть упомянуты Россия и ее агрессивная политика по отношению к ближним соседям, так считают представители оппозиционных партий «Дроа» и «Лело», которые вместе с гражданскими активистами начали сегодня с утра у здания парламента сбор подписей в поддержку этой версии документа. Говорит лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«Мы осознаем, что такая опасность угрожает и Грузии, а в это время наше правительство ничего не говорит о том, что Россия сегодня создает проблему безопасности Украины, Грузии, мира. Тем более что весь мир мобилизован для защиты таких стран, как наша. И поэтому молчание нашего правительства и властей считаю историческим позором».

В стане же парламентского большинства поведение оппозиционных партий во главе с бывшей партией власти «Нацдвижение» считают позорным. Депутаты «Грузинской мечты» сегодня вновь напомнили, что не приемлют критику от тех, из-за кого в августовской войне 2008-го страна потеряла территории. Депутат Алуда Гудушаури заявил:

«Мы не услышали от них аргументов, только политическое кокетство. Существует дипломатический стандарт, текст составлен по этому стандарту. И совершенно неприемлемо, когда дипломатический стандарт критикует сторона, из-за которой в пору ее правления Грузия потеряла территории и своих героев».

С мнением оппонентов о том, что дипломатический стандарт «Грузинской мечты» не подразумевает критику в адрес России, не согласен министр иностранных дел Давид Залкалиани. Поздно ночью в интервью «Палитра ньюс» он заявил, что об этом говорится там, где это нужно. Ответил Залкалиани и на вопрос, собирается ли Тбилиси вслед за Вашингтоном отозвать часть сотрудников посольства Грузии из Киева:

«Я этот вопрос затронул во время последнего телефонного разговора с моим украинским коллегой (Дмитрием Кулебой). Я заверил его, что мы не собираемся эвакуировать наших сотрудников. Посольство (Грузии в Украине) работает очень активно. Он (посол) постоянно на связи с нашими украинскими братьями, коллегами как в Министерстве иностранных дел, так и в других структурах Украины».

Залкалиани заверил что Грузия тесно сотрудничает в этом вопросе с западными партнерами и что России придется доказать на деле, что она не намеревается вторгаться в Украину.

Об этом, к слову, сегодня еще раз заявил министр иностранных дел Сергей Лавров:

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим».

Другая информация у президента США Джо Байдена: начала российского наступления на Украину следует ожидать в феврале. Он провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае российского вторжения на украинскую территорию.

Надежду на то, что «Россия не прибегнет к такой же агрессии, как в свое время по отношению к Грузии», выразила вечером президент Саломе Зурабишвили во время встречи с журналистами. Однако оппозиционеры требуют, чтобы о российской агрессии шла речь и в проекте резолюции, принять которую парламентское большинство собирается на следующей неделе, в первые же дни весенней сессии. Во время этой сессии оппозиционные депутаты обещают биться за Украину на политическом поле Грузии до конца.