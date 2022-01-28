Битва за Украину на грузинском поле

В грузинском парламенте и за его пределами продолжаются баталии из-за проекта резолюции в поддержку Украины. Оппоненты власти даже начали сегодня перед зданием законодательного органа сбор подписей под альтернативным текстом. В отличие от документа «Грузинской мечты», в нем речь идет об агрессивной политике России. За парламентское большинство заступился министр иностранных дел Давид Залкалиани, который считает, что грузинские власти четко следуют дипломатическим стандартам.
В тексте в поддержку Украины должны быть упомянуты Россия и ее агрессивная политика по отношению к ближним соседям, так считают представители оппозиционных партий «Дроа» и «Лело», которые вместе с гражданскими активистами начали сегодня с утра у здания парламента сбор подписей в поддержку этой версии документа. Говорит лидер «Дроа» Элене Хоштария:
«Мы осознаем, что такая опасность угрожает и Грузии, а в это время наше правительство ничего не говорит о том, что Россия сегодня создает проблему безопасности Украины, Грузии, мира. Тем более что весь мир мобилизован для защиты таких стран, как наша. И поэтому молчание нашего правительства и властей считаю историческим позором».
В стане же парламентского большинства поведение оппозиционных партий во главе с бывшей партией власти «Нацдвижение» считают позорным. Депутаты «Грузинской мечты» сегодня вновь напомнили, что не приемлют критику от тех, из-за кого в августовской войне 2008-го страна потеряла территории. Депутат Алуда Гудушаури заявил:
«Мы не услышали от них аргументов, только политическое кокетство. Существует дипломатический стандарт, текст составлен по этому стандарту. И совершенно неприемлемо, когда дипломатический стандарт критикует сторона, из-за которой в пору ее правления Грузия потеряла территории и своих героев».
С мнением оппонентов о том, что дипломатический стандарт «Грузинской мечты» не подразумевает критику в адрес России, не согласен министр иностранных дел Давид Залкалиани. Поздно ночью в интервью «Палитра ньюс» он заявил, что об этом говорится там, где это нужно. Ответил Залкалиани и на вопрос, собирается ли Тбилиси вслед за Вашингтоном отозвать часть сотрудников посольства Грузии из Киева:
«Я этот вопрос затронул во время последнего телефонного разговора с моим украинским коллегой (Дмитрием Кулебой). Я заверил его, что мы не собираемся эвакуировать наших сотрудников. Посольство (Грузии в Украине) работает очень активно. Он (посол) постоянно на связи с нашими украинскими братьями, коллегами как в Министерстве иностранных дел, так и в других структурах Украины».
Залкалиани заверил что Грузия тесно сотрудничает в этом вопросе с западными партнерами и что России придется доказать на деле, что она не намеревается вторгаться в Украину.
Об этом, к слову, сегодня еще раз заявил министр иностранных дел Сергей Лавров:
«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим».
Другая информация у президента США Джо Байдена: начала российского наступления на Украину следует ожидать в феврале. Он провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае российского вторжения на украинскую территорию.
Надежду на то, что «Россия не прибегнет к такой же агрессии, как в свое время по отношению к Грузии», выразила вечером президент Саломе Зурабишвили во время встречи с журналистами. Однако оппозиционеры требуют, чтобы о российской агрессии шла речь и в проекте резолюции, принять которую парламентское большинство собирается на следующей неделе, в первые же дни весенней сессии. Во время этой сессии оппозиционные депутаты обещают биться за Украину на политическом поле Грузии до конца.
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.