«Мы выступаем против статуса иностранного агента»

Граждане Абхазии выступают против принятия закона об НКО – иностранных агентах. Около четырехсот человек подписали обращение к руководству страны и заявляют, что ни сам закон, ни статус «иностранного агента» неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством.

Вчера на сайте Государственного информационного агентства «Апсныпресс» было опубликовано обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО – иностранных агентах, который запланирован в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Обращение подписали более 350 человек и адресовали его президенту Абхазии Аслану Бжания, спикеру парламента Валерию Кварчия и премьер-министру Александру Анквабу.

В этом обращении говорится о том, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций (НПО) посредством закона об НКО-иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии.

«Закон в случае его принятия будет способствовать еще большему утверждению на международном уровне ложного грузинского тезиса об «оккупации», с которым последовательно и не без успеха борются представители НПО Абхазии, используя влиятельные международные площадки. В настоящее время НПО – это один из немногих каналов коммуникации с международным сообществом, который нельзя перекрывать, учитывая, что Абхазия стремится к расширению международного признания. Блокирование же внешних контактов будет означать отказ от важной работы в этом направлении», – заявляют авторы обращения.

Юрист старейшей абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава прокомментировал «Эху Кавказа» озабоченность граждан, пояснил смысл закона об НКО-иностранных агентах и рассказал о негативных последствиях, к которым приведет его принятие.

Так, Гезердава проинформировал о том, что негативная реакция на закон об НКО-иностранных агентах возникла практически сразу, как только стало известно, что он заявлен в программе гармонизации законодательства Абхазии и России:

«Обращение граждан против принятия закона об НКО-иностранных агентах возникло, конечно же, не в связи с последними заявлениями МИДа. Мы готовили нашу реакцию давно. Гражданский сектор, и не только его очень встревожил пункт 37-й той самой программы гармонизации, и он предполагает приведение законодательства Республики Абхазия в соответствие с законодательством Российской Федерации в вопросах регулирования деятельности НКО-иностранных агентов. Это все напрямую затрагивает гражданское общество и затрагивает такие важные политические свободы, как свобода ассоциаций, свобода выражения мнения и ряд других свобод. И, к сожалению, мы видим, что был создан негативный прецедент: в Южной Осетии было принято аналогичное законодательство, немножко под другим названием, но сейчас мы видим, к каким результатам это привело. В Южной Осетии в институциональном виде практически не существует гражданского общества, оно очень сильно атомизировано. Вот это и есть цель такого законодательства – откатить развитие назад».

Саид Гезердава сообщил, что граждане призывают пересмотреть эту повестку и исходить из интересов общества, а не из политической конъюнктуры:

«Граждане, которые подписали обращение, призывают пересмотреть эту повестку, потому что она должна исходить из нужд граждан, а не из политической конъюнктуры. Мы знаем, что это возможно, потому что раньше были другие версии этой программы (гармонизации), в которой были другие неприемлемые пункты, но они затем были из нее исключены. Это пункты, касающиеся продажи недвижимости и объектов энергетики. Такое было, сейчас этих пунктов нет. Вы знаете, иногда гражданское общество пытаются успокоить и говорят, что закон серьезно не навредит ему, но, как я уже говорил, примеры свидетельствуют совершенно о другом. Если закон будет принят, то мы (НКО) фактически подвергнемся серьезной политической дискриминации, и она будет постоянно нарастать и прогрессировать до такой степени, когда мы вообще не сможем, наверное, спокойно осуществлять свою деятельность».

Обращение граждан против закона об НКО-иностранных агентах получило, по словам Гезердава, беспрецедентную поддержку, за три первых дня его подписали почти 400 человек, и сбор подписей продолжается:

«Нам очень важно, чтобы сейчас власть услышала своих граждан и как-то развернула этот локомотив. Сейчас мы получили беспрецедентную поддержку, буквально за три дня мы смогли собрать четыреста голосов людей, и мы еще не так широко развернули нашу кампанию, но тем не менее очень легко собрали все эти подписи. Это о многом говорит. И это совершенно разные люди, это не только жители городов, но и в селах нас люди поддерживают, потому что большая работа проводилась гражданским обществом и в сельской местности».

Проект закона находится пока в стадии подготовки, но представители гражданского общества дают понять, что для них такой закон и статус «иностранного агента» неприемлемы:

«В настоящее время речь идет о подготовке проекта закона, который включал бы в себя положение об иностранных агентах, как такового готового законопроекта еще нет. Мы пытаемся предупредить эту работу, хотя это сделать, наверное, будет очень сложно, но, по крайней мере, мы даем понять, что такой закон не должен быть принят. Конечно, наши усилия направлены больше всего на то, чтобы парламент в будущем принял во внимание наши аргументы и не стал бы голосовать за такой законопроект. Но, если он появится, мы подключимся к процессу его обсуждения, возможно, и у нас будут свои предложения по поводу изменения законодательства. Конечно, это будут предложения совершенно другого рода. Если есть необходимость в том, чтобы контролировать деятельность некоммерческого сектора или сделать ее более прозрачной, мы против этого не выступаем. Мы выступаем против статуса иностранного агента, потому что это для нас совершенно неприемлемая вещь!»

Граждане напоминают о том, что «в далеком 1991 году закон «Об общественных объединениях», подписанный первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, предоставил широкие возможности для деятельности общественных объединений. Согласно статье 2-й этого закона, они свободны в определении целей, задач и принципов своей деятельности, форм и методов работы. Позже в статье 17-й Конституции было закреплено всеобщее право на объединение, которое подразумевает свободную деятельность общественных объединений».

За все послевоенные годы органы власти только подчеркивали важное значение гражданских организаций в развитии демократической и независимой Абхазии и ни разу не предпринимали попыток законодательно ограничить их деятельность.

Впервые такая попытка предпринимается в рамках программы гармонизации законодательства России и Абхазии, но эта задача не укладывается в межгосударственные отношения, а сфера гражданских свобод и взаимоотношений гражданского общества с властью является сугубо внутренним делом государства, считают авторы обращения и подписавшие его граждане Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия