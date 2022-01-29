Весенняя сессия парламента Грузии откроется 1 февраля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXI съезде правящей партии "Нур Отан" единогласно избран ее председателем. Об этом сообщает его пресс-служба.

Партия была основана в 1999 году, с того момента ее председателем был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Это место осталось за ним после ухода в отставку с поста президента в 2019 году. В своем обращении к народу после январских событий Назарбаев анонсировал передачу должности председателя партии действующему президенту.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", – сказал тогда Назарбаев.

Пятого января на фоне протестов, которые начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ и затем распространились на всю страну, правительство ушло в отставку. В ночь с 5 на 6 января Токаев уволил Карима Масимова – давнего соратника Нурсултана Назарбаева – с поста главы КНБ Казахстана. 8 января его задержали по делу о госизмене. 13 января стало известно, что Масимова подозревают в попытке насильственного захвата власти.

Кадровые перестановки продолжаются до сих пор, и за ними следит вся страна. Причина повышенного внимания в том, что должностей лишаются родственники Нурсултана Назарбаева. Так, Тимур Кулибаев, муж средней дочери Назарбаева, решил уйти с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

До этого в отставку ушли два других зятя Назарбаева – председатель правления компании "КазТрансОйл" Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Алие, и председатель правления компании "Казахгаз" Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери, Дариги.

25 января родственник Назарбаева Берик Имашев освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии. Он – сват старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Дариги. Ее сын Нурали Алиев – внук первого президента Казахстана – женат на дочери Имашева Аиде.

Власти Казахстана вначале заявили, что на Алматы напали "20 тысяч террористов" (впоследствии МВД уточнило, что речь идет об общем числе участников акций протеста в городе), якобы подготовленных за рубежом, в связи с чем Токаев обратился к блоку ОДКБ с просьбой о помощи. 10 января на онлайн-саммите ОДКБ Токаев назвал события в стране "попыткой государственного переворота". По его словам, "под ширмой стихийных протестов развернулась волна беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы", а затем и "вооруженные боевики, которые ждали своего часа". Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идет речь, он не сказал.

Родные и близкие убитых во время беспорядков в Казахстане требуют тщательного разбирательства обстоятельств их гибели. По сообщению генеральной прокуратуры страны, в общей сложности во время январских протестов погибло 225 человек, еще 4,5 тысячи получили ранения.18 января министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила на брифинге о смерти двоих пострадавших, которые находились в реанимации. Таким образом, официальное предварительное число жертв возросло до 227.