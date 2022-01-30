Гамкрелидзе оценил уровень госпитализаций и смертности на фоне распространения «омикрона»

В условиях циркуляции штамма коронавируса «омикрон» уровень госпитализаций немного снизился, и в ковид-больницах Грузии свободными остаются до 3,5 тысячи коек. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. 29 января в стране с населением около 3,7 миллиона человек был зафиксирован максимум по числу новых случаев заражения – 18 274. При этом от последствий коронавируса ежедневно в среднем умирают по 30-40 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Как в нашей стране, так и в мире эпидемиологическую ситуацию сегодня в основном определяет циркуляция «омикрона». Во всех странах идет нарастающая волна, и число заболевших серьезно увеличивается. Разница в том, что там, где уровень вакцинации высок, более 80%, там низкая госпитализация и смертность. У нас уровень вакцинации 42,4 процента, смертность по сравнению с этими высокими цифрами снижена, но все равно остается выше черты», - заявил Гамкрелидзе.

Лабораторные исследования подтверждают, что две дозы некоторых вакцин значительно снижают риски тяжелого течения болезни и госпитализации в случае заражения омикрон-штаммом. При этом защита, которую мы получаем после третьей дозы вакцины, еще более масштабна и эффективна. Как указывает Гамкрелидзе, «чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем меньше будет летальных исходов».

На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому.

«Давление сегодня идет в основном по двум направлениям - лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор - онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или в ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая», - сказал Гамкрелидзе.

По состоянию на 30 января в Грузии полностью вакцинированы 1 219 428 человек или 42,4% взрослого населения. В возрастной группе 12-15 лет привиты 1,54% или 2 737 человек. Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,37% - 10 840 граждан.