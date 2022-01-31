Еще одним претендентом на пост югоосетинского лидера станет Александр Плиев

В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 31 января обратилась Народная партия с уведомлением о проведении внеочередного съезда, на котором члены партии выдвинут претендента на должность президента.

«Сегодня к нам поступило уведомление от Народной партии, которая уведомила ЦИК о проведении внеочередного съезда партии по выдвижению кандидата в президенты, не указав, кого именно они выдвигают», – сказал агентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.

Как сообщили «Рес» в Народной партии, на съезде они намерены поддержать кандидатуру вице-спикера парламента, врача–реаниматолога Александра Плиева. Съезд партии пройдет 5 февраля в конференц-зале гостиницы «Ирыстон».

Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассеева, Анатолия Джиоева и общественной организации ветеранов, не указавшей своего кандидата.

Выборы югоосетинского лидера назначены на 10 апреля.