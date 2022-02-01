«Аруаа» о гражданстве жителей Гальского района: «Вопрос закрыт»

В ветеранской организации «Аруаа» прокомментировали заявления делегатов учредительного съезда Конгресса народа Абхазии относительно гражданства жителей Гальского района самопровозглашенной республики.

В «Аруаа» считают, что ораторы, выступавшие по этой теме, введены в заблуждение и у них отсутствует исчерпывающая информация.

«Мы видим, что многие выступавшие оторваны от реальности и не понимают происходящие процессы – как внутри Абхазии, так и вокруг нашей страны. Статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, определен нашими законами. Вопрос закрыт.

Ошибки прежних лет, которые привели к серьезному политическому кризису в мае 2014 года, не должны повториться. Если у представителей Конгресса есть желание более ясно понять аргументы, мы готовы к встрече и диалогу.

Но мы никогда не позволим, чтобы Грузия, как это было ранее, через своих граждан, проживающих в восточных районах нашей страны, влияла на политические процессы, происходящие в Абхазии», – сказано в заявлении.

Днем ранее председатель «Аруаа» Тимур Гулия обратился к главе Минюста Анри Барциц.

«В связи с обвинениями, прозвучавшими в адрес вашего ведомства на съезде Конгресса народа Абхазии, что детям, рожденным в Галском районе, не выдаётся свидетельство о рождении и они вынуждены брать его в Грузии, просим вас подтвердить или опровергнуть данную информацию. Также прошу разъяснить, в каких случаях не выдается данный документ, и законно ли иметь одному человеку два свидетельства о рождении», – сказано в обращении.

28 января председатель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия на учредительном съезде организации заявил:

«В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства. Даже дети по рождению лишены национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что там мама после рождения ребенка должна ехать с ним за Ингур, чтобы получить на него свидетельство о рождении. Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, – это наш ребенок. И мы никогда никому его не должны отдавать, это наш потенциал, это наше будущее».