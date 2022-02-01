Казус Гудкова, или Точки над подпунктом «и»

В Тбилиси продолжают обсуждать депортацию из Грузии российского оппозиционера Дмитрия Гудкова. В оппозиции считают ее продолжением политики умиротворения России, которую проводит «Грузинская мечта».

Согласно письменному комментарию Министерства внутренних дел, предоставленному Радио Свобода, Дмитрию Гудкову было отказано во въезде в Грузию в соответствии со статьей 11 (и) закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

Подпункт «и» не содержит конкретного основания для отказа и указывает на «иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии». Следовательно, официальные мотивы отказа Дмитрию Гудкову во въезде в Грузию до сих пор неясны.

Сам политик в интервью изданию SOVA заявил, что ждет более конкретных разъяснений грузинской стороны:

«Грузия многими россиянами, белорусами рассматривается как место, куда можно эмигрировать, где безопасно. Я знаю, что этот кейс очень всех напряг сейчас. Никто не понимает, что происходит – я же не ехал туда участвовать в публичных политических проектах. У меня не было таких планов. У меня были планы встретиться с активистами, с друзьями, которые живут в Тбилиси. Ничего публичного не предполагалось. Не знаю, может, решили, что я еду Саакашвили защищать. Вероятно, не впускают, чтобы не ссориться с Россией. Грубо говоря, активистов – ладно, а известных – нет, от греха подальше».

В грузинской оппозиции убеждены, что в Москве высоко ценят усилия «Грузинской мечты». Член политсовета партии «Лело» Саломе Самадашвили убеждена, что правительство Грузии следует распоряжениям из России:

«Грузинская мечта» получает указание от соответствующих служб в Москве, в котором говорится, что, например, г-ну Гаврилову следует разрешить въезд в Грузию и оказаться в кресле спикера парламента. Они тщательно выполняют эти инструкции, стремясь доказать свою надежность. Политический проект Бидзины Иванишвили в виде его партии является глубоко ценным партнером российской власти».

В партии власти дистанцируются от обсуждения проблемы. Гиви Миканадзе, первый зампред фракции «Грузинской мечты», предложил журналистам искать ответы в заявлении МВД:

«Министерство внутренних дел дало письменное пояснение. Больше этого я ничего не скажу. Мало ли что утверждает российский политик, ведомство очень четко описало суть происходящего».

Политолог Гия Хухашвили считает, что политика правящей партии в отношении России является капитулянтской и эпизод с Гудковым является очередным звеном в этой цепи:

«Грузинская мечта» руководствуется элементарной концепцией укрепления власти. Никаких глубинных ходов искать не надо. Исходя из этого, они плывут по течению, максимально дистанцируясь от схватки «больших дядь». «Куда нас вынесет течением, там и будем жить» – их девиз. В этом контексте следует рассматривать и депортацию Гудкова, и тщательное выхолащивание смысла декларации по событиям в Украине».

Что касается реакции западных стран на поведение грузинских властей, то она продиктована взвешенным подходом, считает политолог:

«Запад рассматривает ситуацию сквозь призму своих интересов. Они видят неподобающее поведение властей Грузии, но избегают резких движений. В последнее время мы слышали много заявлений западных политиков, рассматривающих ситуацию в Украине и Грузии в одном пакете, однако «Грузинская мечта» никак не реагирует на это. Фактически это скрытый шантаж Запада – не давите на нас, дайте остаться на плаву, а то мы качнемся в сторону России».

Ситуация с несостоявшимся визитом Гудкова сегодня активно обсуждалась в социальных сетях. Некоторые пользователи привели ссылки его посещения Абхазии в 2007 году, пытаясь доказать, что именно этот поступок стал одной из причин депортации. Однако эту причину можно считать несерьезной, возражали другие. «Закон об оккупированных территориях» был принят в 2008 году, и, как известно, его положения не обладают обратной силой, подчеркнули другие пользователи.