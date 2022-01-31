День накануне резолюции

Пока Сенат США находится «на финишной прямой» перед достижением соглашения о санкциях против России, а генсек НАТО обещает, что в случае если Москва попытается повторить в Украине август 2008-го, то ей ответит весь альянс, Тбилиси готовится к битве за резолюцию и закрывает границы для политических противников Владимира Путина. Последние дни первого месяца 2022 года выдались жаркими.

Грузия сегодня должна проявить максимальную солидарность Украине – такого мнения придерживается посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель. По словам дипломата, настал переломный момент не только для Киева, но и для региона в целом. А потому демонстрация готовности действовать со стороны друзей и партнеров Украины сейчас как никогда важна. При этом представитель ЕС не стал давать советов, как именно грузинским политикам демонстрировать эту солидарность:

«Как вы знаете, это ответственный момент для Украины. Это также решающий момент для Грузии и остального региона, решающий момент для Европы и Европейского Союза. Что касается текущих дискуссий, то я приветствую проект резолюции в поддержку Украины в парламенте. Это комплексный вопрос. Важно выразить как принципы, так и солидарность с Украиной. Как она будет лучше сформулирована – это задача парламентариев и парламента».

Задача, как показывают последние события, не из легких. Проект резолюции, представленный «Грузинской мечтой» и жестко раскритикованный оппозицией за отсутствие упоминания России, завтра будет обсуждаться в парламенте. Об этом говорил на заседании бюро председатель фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе. По словам представителя большинства, это станет тестом: чьи интересы оппозиция ставит выше – страны или свои собственные:

«Интересно, поддержит ли завтра оппозиция этот текст, который, и они знают это не хуже меня, необходим, так как вытекает из наших национальных интересов и выражает интересы украинского народа. Подчеркиваю, интересы, поддержку его суверенитета. Так что интересно, что они выберут – интересы государства или прицепятся к одной фразе и не поддержат».

Впрочем, один из лидеров партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе считает, что внесение в текст резолюции упоминания Российской Федерации полностью бы решило проблему. В остальном, уверяет Джапаридзе, оппозиция готова на компромисс:

«Наше предложение по постановлению простое: чтобы не усложнять принятие постановления и чтобы оно получило абсолютную поддержку, упоминание Российской Федерации должно быть зарегистрировано. Как бы мы ни поддерживали наших друзей и коллег на самом высоком уровне, необходимо упомянуть и о деструктивной роли Российской Федерации. У нас есть пример – польский Сейм принял резолюцию, в которой также прямо говорится об агрессивных действиях Российской Федерации в отношении Украины».

В самой России продолжают заверять: никакой агрессии в отношении Украины нет и не планируется. Все действия и заявления Москвы направлены на то, чтобы добиться от Запада гарантий безопасности. Об этом в очередной раз заявил глава российского МИДа Сергей Лавров:

«Направляем официальный запрос нашим коллегам в странах альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших предложений, о которых мы будем докладывать президенту России Владимиру Путину».

Пока же вместо президента Путина говорит его белорусский коллега. Александр Лукашенко разъяснил, стоит ли ждать войны:

«Будет война или нет? Да, она будет! Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать – если на нашего союзника Российскую Федерацию осуществят непосредственное нападение. И такая же агрессия будет осуществлена против территории Российской Федерации».

Запад же продолжает уверять: он готов к переговорам с Москвой, но не на ее условиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что если Россия повторит то, что она сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014-м, то получит ответ от всего альянса. А если в результате таких действий пострадает страна-член НАТО, то в обязательном порядке будет задействована пятая статья устава организации о коллективной обороне. В интервью «Эху Москвы» руководитель военно-политического блока объяснил, что именно этим обусловлено усиление военных подразделений НАТО на восточном фланге. Готовность к скорой переброске войск заявил и американский лидер Джо Байден:

«Я отдам приказ о переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время».

Не сидит сложа руки и американский Сенат. Верхняя палата американского парламента находится «на финишной прямой» перед достижением соглашения о санкциях против России. Об этом заявили глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш. При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе. По словам сенаторов, соглашение о законопроекте может быть достигнуто уже на следующей неделе. Остается ряд разногласий, в частности, по вопросу включения в санкционный пакет газопровода «Северный поток-2», однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.

Чего не скажешь о Грузии. Власти страны никак не могут сформулировать четкую позицию в отношении России. То, что «Грузинская мечта» упорно отказывается вносить в текст парламентской резолюции в поддержку Украины формулировки, осуждающие действия Российской Федерации, уже вызывает вопросы на Западе. А это, как отмечает бывший посол США в Грузии Ян Келли, чревато последствиями не только для «Грузинской мечты», но и для Грузии и региона в целом:

«В последние годы, я думаю, Россия вытеснила западные страны из региона. Если мы посмотрим на Грузию, то ситуация с безопасностью там зашла в тупик. Это не означает, что там нет активного конфликта. (Конфликт) активен, так как продолжаются похищения людей, время от времени происходят трагедии вблизи административной границы. Если бы сейчас я был на Кавказе, то больше всего беспокоился бы о том, почему Запад не концентрируется на происходящих событиях… Очевидно, что Кавказ воспринимается как зона исключительных интересов Москвы».

На этом фоне отказ во въезде на территорию Грузии российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову, который прилетел из Киева и был развернут в Тбилисском аэропорту, некоторыми воспринимается как попытка «Грузинской мечты» сделать реверанс в сторону Москвы. Сам Гудков считает это тревожным сигналом:

«В общем, прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. И на границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение не пускать в страну, несмотря на то, что у меня здесь много встреч запланировано, оплачена гостиница, оплачен перелет отсюда на пятницу. Вот депортируют. Это уже не первый случай. Насколько я понимаю, недавно Любу Соболь тоже не пустили. Удивительные вещи происходят в Грузии».

Бывший депутат российской Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим. С начала июня прошлого года он проживает в Украине.