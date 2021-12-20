Формула уравнения для абхазского парламента

До выборов в парламент, назначенных на 12 марта 2022 года, осталось меньше трех месяцев. Если посмотреть на состояние нынешнего созыва законодательного органа, то несложно понять всю нелепость грядущего плебисцита. Поэтому у общественности настроение весьма пессимистическое: большинство считает, что в результате грядущих выборов мы получим в лучшем случае такой же недееспособный парламент. Или еще хуже.

Сегодня парламент расколот на две половины: одна – оппозиционная – критикует исполнительную власть, вторая – пропрезидентская – защищает любые действия главы государства. Раскол произошел давно, но был «оформлен» на прошлой неделе. Здесь определяющую роль сыграл президент, который проигнорировал оппозиционных депутатов и спикера, ожидавших его прихода в парламенте, и встретился со своими сторонниками на «собственном поле» – в зале заседаний правительства.

Разделение парламента мы видим уже не первый созыв, и оно давно стало препятствием для выполнения депутатами своих прямых обязанностей. Законодатели уже много лет вместо того, чтобы заниматься законотворческой деятельностью и принимать решения, соответствующие интересам государства, активно участвуют в политических играх. КПД их деятельности стремится к нулю. Поэтому вопрос состоит не в дате выборов, а в целесообразности их проведения и существования такого парламента.

Это понимают все. На протяжении второго десятка лет обсуждается вопрос о смене системы выборов – с мажоритарной на смешанную. Создаются комиссии при всех президентах, но к решению проблемы никто так и не приблизился. Я не сторонница смешанной системы выборов в условиях Абхазии по нескольким причинам: во-первых, эту систему тупо пытаются скопировать, а это всегда дает плохой результат; во-вторых, опыт других стран на постсоветском пространстве показывает ее ущербность; и в-третьих (и это самое главное), для ее внедрения в нашей стране нет оснований, так как у нас нет партий ни в классическом, ни в каком другом понимании этого слова.

Может быть, если бы наши законодатели приняли такое решение лет десять назад, то мы бы уже прошли эту стадию и пришли хоть к какому-то результату. Но так как реформу никак не проведут, то становится очевидным, что существующее положение дел устраивает все ветви власти и они имитируют готовность к переменам, которая греет души избирателей. Иногда, накануне выборов, принимают ничего не меняющие в самой системе поправки – якобы ограничивающие доступ в парламент людей с уголовным прошлым, алкоголиков, наркоманов, коррупционеров и так далее.

Мечется и общественность, периодически предлагая то лишить депутатов неприкосновенности, то ввести императивный мандат, то создать новую избирательную модель. Смысл одной из предлагаемых моделей заключается в увеличении численности парламента, квотировании и создании системы «выборщиков». На мой взгляд, все предложенные системы мало того, что экономически не обоснованы, но еще и преследуют интересы определенных групп. Поэтому должна напомнить, что в 1991 году у нас был «квотированный» парламент, численностью почти в два раза больше нынешнего, и это ему не помешало расколоться на две части. А потом была война. Кстати, именно этот «фокус» по расколу парламента повторил 15 декабря нынешний президент Аслан Бжания.

Подведу итоги. Да, мне не нравятся все озвученные предложения по смене системы выборов, и у меня есть серьезное подозрение, что они будут обсуждаться вечно. Я сторонница простых решений, которые, на мой взгляд, отвечают основополагающим представлениям о равенстве, интересам страны, народа и экономически оправданы. И сегодня я намерена еще раз озвучить свое видение, но теперь уже в весьма урезанном виде, учитывая реалии и время, ограниченное датой 12 марта 2022 года.

В основе наших выборов изначально заложена несправедливость: у нас есть депутаты, которых выбирает 8 тысяч избирателей, а есть депутаты, которых выбирает 800 избирателей. Так поделены округа. Кто их делил и по какому принципу – другая тема, и разбираться с этим бессмысленно. Потому как сегодня надо принять решения, которые придадут хотя бы некоторую легитимность народным избранникам и повысят уровень их ответственности перед избирателями. У нас около 130 тысяч избирателей, и если уравнять электоральную численность во всех округах, исходя из самого большого округа (чуть более 8 тысяч избирателей), то парламент должен состоять из 15-16 депутатов. И это было бы самое правильное решение.

Но внести конституционные поправки за два месяца с нынешним расколотым парламентом, в котором почти у каждого депутата свой личный интерес, невозможно. Единственное, что можно сделать за эти два месяца, не наступая на «святое» – численность депутатского корпуса в 35 депутатов, – уравнять численность избирателей в 35 округах. Механически, начиная от одной государственной границы и заканчивая другой поделить округа так, чтобы количество избирателей в каждом составляла около четырех тысяч избирателей. То есть создать округа, исходя не из принципа концентрации представителей одной фамилии в одном месте или канавок, протекающих между дворами и домами, а исходя из численности избирателей.

Что это даст? Во-первых, сломает наработанную коррупционную систему, по которой вот уже почти тридцать лет проходят выборы. Во-вторых, повысит значимость и ответственность депутатов, которые должны будут убедить в своей компетентности не только представителей своего рода. На мой взгляд, это самое простое и доступное решение, и оно под силу даже Центральной избирательной комиссии. Ведь в законе о выборах говорится, что выборы проводятся «по избирательным округам, образуемым Центральной избирательной комиссией. Для проведения голосования образуются избирательные участки в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией».

21 декабря объединенная оппозиция проведет митинг, и, если на нем будут звучать требования по изменению системы нашего государственного устройства в сторону справедливости, равноправия и защиты прав человека, я присоединюсь к их протесту – не как журналист, а как гражданин страны. Потому что так, как мы живем, больше жить невозможно. И нам не нужен депутат, который представляет в парламенте интересы своих родственников, односельчан, соратников по разграблению страны, нам не нужен парламентарий, который представляет интересы национальных общин или гендерных групп! Нам нужен депутат, который защитит интересы страны и народа в целом и не будет выходить «на перекур» в момент голосования.

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