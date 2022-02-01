«Зеленый паспорт» стал жертвой «омикрона» 

В Грузии отменяют «зеленые паспорта». Их предъявление больше не является обязательным в общественных местах. Впрочем, для поездки за границу ковид-пропуска все еще можно будет использовать. Эпидемиологическая ситуация тем временем становится тяжелее. Сегодня в стране вновь зафиксировали рекордное количество новых случаев ковида.

За минувшие сутки в Грузии выявили 24 201 случай заражения. Число активных случаев на сегодня также рекордное. Ковидом болеют более 164 тысяч человек. Впрочем, нагрузка на госпитальный сектор особенно не возрастает. За последние 24 часа в стране скончались 36 человек.

Бытует мнение, что «омикрон» не смертелен, однако оно ошибочно, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в Грузии известно уже о трех летальных исходах лабораторно подтвержденного «омикрона». Всего же таких случаев, по данным центра, 1754. Однако доля этого штамма составляет уже около 95%. Другими словами, смертей в реальности больше.

«Это не означает, что за январь и вторую половину декабря от «омикрона» скончались только три человека, т.к. сегодня основной штамм, циркулирующий в стране, в 90-95% случаев – «омикрон». Разумеется, и осложнения, и, соответственно, летальность высоки, но примерно в три-четыре раза меньше по сравнению с «дельтой», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

На фоне резко увеличивающейся статистики правительство Грузии сегодня неожиданно приняло решение об отмене ковид-паспортов. Об этом заявил Георгий Гибрадзе, глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета:

«С учетом быстрых темпов распространения «омикрона» и легкого течения вируса, а также, принимая во внимание мировую практику, (принято решение) отменить обязательство требовать «зеленый паспорт». Однако все системы ведения учета (вакцинированных, переболевших и тестировавшихся) остаются в силе, и лица, которым «зеленый паспорт» необходим для поездки за границу, по-прежнему смогут использовать этот механизм».

В Минздраве отмену паспортов, которые просуществовали в Грузии всего два месяца, объясняют спецификой «омикрона». Как сказала замглавы ведомства Тамар Габуния, процент реинфицирования в случае с этим штаммом велик, вакцины же по большей части защищают от осложнений, а не от заражения. Соответственно, ни привитый, ни переболевший ковидом человек не может считаться полностью безопасным, когда он входит в тот или иной объект, сказала Габуния. К тому же «зеленые паспорта» сегодня, по ее словам, не влияют на темп вакцинации.

«Когда они были введены 1 декабря, во второй половине ноября и до определенного момента в декабре мы видели, что это стимулировало процесс в двух возрастных категориях – и среди людей в возрасте, что связано с (денежным) поощрением, и среди молодых – это в свою очередь эффект «зеленых паспортов». Но сегодня этот эффект уже намного меньше ощущается», – сказала замминистра.

В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что у них была своя позиция относительно системы «зеленых паспортов». Правда, не говорят, какая именно.

«Несмотря на то, что я осознаю, что «зеленые паспорта» сегодня не играют большой роли в мероприятиях против эпидемии, у Центра по контролю над заболеваниями была своя позиция, которую он зафиксировал на заседании совета. Не имеет значения, согласен я с этим или нет. Я еще раз вам говорю: я внутренние дискуссии совета наружу не выношу. Сплетничать я не буду, считаю себя серьезным человеком», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

О том, что «зеленые паспорта» в том виде, в котором их ввели, с самого начала работали, мягко говоря, так себе, специалисты говорят уже давно. Все, и переболевшие, и вакцинированные получали их бессрочно, вне зависимости от того, когда они переболели или привились.

К тому же далеко не везде, а особенно за пределами столицы, в общественных местах их действительно проверяли на входе, говорит Вато Сургуладзе, эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию «Лело». Впрочем, сейчас вместо того, чтобы усовершенствовать механизм и проверять, насколько точно те или иные заведения следуют правилу, власти взяли и просто отменили «зеленые пропуска»:

«Нет человека – нет проблемы. Тут то же самое. Нет этой системы и нет проблемы. Ничего не контролировать, а потом сказать, что это плохо, потому что не работает. Когда сегодня замминистра здравоохранения сказала, что эта система отжила себя, не сработала и нет в ней необходимости – это ложь. Потому что на деле она и не работала нигде, кроме Тбилиси, кроме его центральных районов».

Непоследовательность властей только подпитывает антиваксерские настроения и несерьезное отношение к ковид-правилам. При столь стремительном увеличении новых случаев, а стоит полагать, что сейчас они будут только расти, – первичное звено здравоохранения, скорая помощь могут не справиться, говорит Вато Сургуладзе. А это, в свою очередь, отразится и на показателях смертности, предупреждает эксперт.