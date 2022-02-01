«Восточный тупик» вновь подогрел полемику

После учреждения 28 января Конгресса народа Абхазии часть абхазского общества обрушилась с критикой на его главу Давида Пилия. И все – в связи с поставленным на съезде отнюдь не новым вопросом об абхазском гражданстве грузинского населения восточной части Абхазии.

В прошлую пятницу, 28 января, «Эхо Кавказа» рассказало о состоявшемся в тот день в Сухуме учредительном съезде общественного объединения «Конгресс народа Абхазии», председателем которого был избран общественно-политический деятель Давид Пилия. Как и предполагали многие наблюдатели, почти все откликавшиеся в абхазском сегменте соцсетей на эту новость сосредоточились на том фрагменте доклада Давида Пилия, где он обозначил свою позицию о ситуации с абхазским гражданством среди грузинского населения восточных районов Абхазии – Гальского, а также части Ткуарчальского и Очамчырского. Вот что он сказал тогда:

«В угоду политической конъюнктуре люди были массово лишены гражданства, и сегодня даже дети по рождению не могут получить национального паспорта. Это можно объяснить только нашей недальновидностью, что родившемуся ребенку в Самурзакане мы не даем свидетельства о рождении, когда мама вынуждена ехать за Ингур и получать свидетельство о рождении ребенка, родившегося на нашей территории. Этого маленького ребенка, которому еще месяц не исполнился, надо везти 30-40 километров. Это правильно? Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, – наш ребенок, и мы никогда не должны его отдавать. Это наш потенциал, наше будущее. Мы превратили Самурзакан в некий инкубатор по выращиванию молодежи, которую отдаем Грузии».

Он привел в подтверждение статистику, согласно которой в 2021 году из 275 выпускников школ в Галском районе осталось всего 17 человек, остальные уехали в сопредельную страну.

Если кто-то из нашей аудитории не понял слов Пилия «в угоду политической конъюнктуре», то напомним, что массовая выдача абхазских паспортов жителям восточной Абхазии, имеющим грузинское гражданство, стала в 2013 году и в последующих, пожалуй, главным обвинением оппозиции в адрес тогдашнего президента Александра Анкваба и его команды. Работа парламентской комиссии еще в 2013 году привела к аннулированию более двадцати тысяч паспортов Республики Абхазия, что заметно пошатнуло позиции прежнего руководства страны. И неудивительно, что возглавлявший работу той комиссии Аслан Кобахия после учредительного съезда КНА начал звонить с возражениями Давиду Пилия и был одним из первых, кто откликнулся постом в соцсети «Фейсбук».

Вчера высший совет РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится:

«Уважая право граждан на объединения, данные Конституцией страны, с уважением относясь к гостям и делегатам учредительного съезда новой организации – Конгресса народа Абхазии, признавая заслуги многих участников перед страной, особенно в период Отечественной войны народа Абхазии, выражая надежду, что участники съезда любят Абхазию и переживают за судьбу страны не менее кого-либо из нас, мы вынуждены констатировать, что разочарованы речью многих выступивших на этом съезде. Сложилось впечатление, что самой главной проблемой, которая стоит перед страной и беспокоит собравшихся, является вопрос гражданства жителей Галского района, обладающих в подавляющем большинстве гражданством Грузии… Мы видим, что многие выступавшие оторваны от реальности и не понимают происходящие процессы как внутри Абхазии, так и вокруг нашей страны. Статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии, определен нашими законами. Вопрос закрыт. Ошибки прежних лет, которые привели к серьезному политическому кризису в мае 2014 г., не должны повториться. Если у представителей конгресса есть желание более ясно понять аргументы, мы готовы к встрече и диалогу. Но мы никогда не позволим, чтобы Грузия, как это было ранее, через своих граждан, проживающих в восточных районах нашей страны, влияла на политические процессы, происходящие в Абхазии».

Вот несколько типичных интернет-комментариев к этому заявлению:

«Все верно! Надо говорить об этом. К сожалению, мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли»;

«Механизм обретения гражданство Республики Абхазия прописан в законодательных актах. Никто не вправе нарушать эти нормы, ни под каким предлогом, даже если это выгодно отдельным организаторам специализированных бирж по скупке голосов у населения для очередных выборов»;

«Но надо же как-то решать этот вопрос? Не знаю, как, но нужно найти выход. Неужели это безвыходная ситуация. Извечный вопрос: «Что делать?»

Общественно-политический деятель, бывший глава администрации Гальского района Темур Надарая написал:

«Нужен многоуровневый, комплексный подход к решению данной задачи. Один глава района или министры не справятся. Нужно привлекать науку, хорошее финансирование, открывать школы-интернаты с 100% учителей из Западной Абхазии. Переселить в районный центр хотя бы несколько сотен абхазских семей. Иметь государственную программу и так далее».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Конгресса народа Абхазии Давидом Пилия и поинтересовалось его мнением относительно звучащих откликов, в том числе и резко критических. Он сказал:

«Чтобы гальские жители не стали нашими гражданами, нынешнее политическое руководство Грузии делает все возможное. Чтобы они не стали нашими гражданами, и чтобы мы не дали им наши национальные паспорта. Разве не в наших интересах интегрировать это население в нашу социально-экономическую жизнь, в нашу духовную культуру? Разве это не в интересах государства и общества? Вот как я на это смотрю! Потом никто не говорит о том, что надо налево-направо всем паспорта раздать. На первом плане у нас стоит вопрос, что дети, родившиеся в Гальском районе, получали свидетельство о рождении на территории Абхазии, а не на территории Грузии. Ведь если они оформляют этот документ на территории Грузии, мы помогаем тем самым политикам Грузии. То есть мы играем по правилам грузинской стороны. Они (мои оппоненты) не понимают, что часть молодежи, которая уехала в Грузию, а уехали по разным данным более восьми тысяч молодых людей (из восточных районов Абхазии). Какое количество служит там по контракту в армии, сколько из них офицеров? И их сегодня там по стандартам НАТО готовят, в руках они не автомат Калашникова держат, а винтовку М-16. Это в интересах нашего общества, в интересах нашего государства?»

Поинтересовались мы также мнением члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджолия. Вот как он сформулировал свою позицию:

«У нас действуют законы. В том числе закон «О гражданстве». И в соответствии с этим законом граждане Грузии не могут быть гражданами Абхазии. Это совершенно определенно, и с этим никто не спорит. Другое дело, что в Гальском районе проживают и другие люди, которые потеряли свою абхазскую национальность в результате действий грузинских властей в определенные времена. Эти люди, конечно, при их желании имеют полное право восстановить свою утерянную национальность и вернуть абхазское гражданство без всяких проблем. Вот с этим тоже, я не понимаю, почему возникают какие-то проблемы, почему не решается этот вопрос. Я слышу оттуда голоса: «Вот мы, мы хотели бы…» Если есть такое желание, то власти должны их услышать, этот вопрос нужно решить. Я не знаю, если бы меня спросили, я бы посоветовал создать какую-то комиссию специально по Гальскому району, которая занялась бы вопросом гражданства этих людей. Что касается поголовного обеспечения гальцев паспортами Абхазии, то, конечно, это неприемлемо. Поэтому вопрос тут индивидуально стоит о каждом человеке. Хочет вернуть гражданство абхазское – должен отказаться от грузинского гражданства. Это нелегко, потому что в Грузии никому не дадут такую справку, что он вышел из грузинского гражданства. Конечно, нет. Поэтому нужно принять какие-то решения общие, которые устраивали бы всех».

Что касается ситуации, когда свидетельства о рождении младенцев, родившихся в Абхазии, выдают власти Грузии, Сократ Динджолия сказал:

«Давид Чичевич правильно ставит вопрос. И в этом вопросе должна разобраться власть и четко сказать: мы даем гражданство людям, родившимся на территории Абхазии, или нет. Или какие законы на этот счет действуют».

Еще один мой собеседник, который не стал высказываться публично, оценивая этот давний спор в Абхазии, идущий еще с середины нулевых, вспомнил абхазскую пословицу, русский аналог которой звучит так: «Куда ни кинь – везде клин». Сам он не может предложить тут некое соломоново решение, которое устроило бы и тех, кто обеспокоен правами человека в восточных районах, и тех, кто ставит во главу угла безопасность абхазского государства. Ясно только одно: эта тупиковая ситуация – лишь одно из производных проблемы частичной признанности Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия