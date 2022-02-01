«Если они хотят выборы без выборов, то пусть не реагируют»

Депутаты югоосетинского парламента намерены направить письмо председателю ЦИК Эмилии Гагиевой. В нем говорится о несоответствии инструкций ведомства, изданных в преддверии апрельских выборов президента, с избирательным законодательством. Народные избранники требуют исправить нарушения.

В обращении к главе ЦИК депутаты напоминают, что Центральная избирательная комиссия обязана осуществлять контроль за соблюдением избирательных прав граждан, законности при подготовке и проведении выборов, а также обеспечить соблюдение равных условий для всех кандидатов.

Внимание парламентариев привлекла опубликованная 22 января этого года инструкция «О порядке выдвижения кандидата на должность Президента РЮО инициативной группой избирателей и порядке регистрации уполномоченных представителей». На десяти страницах депутаты подробно расписывают несоответствие инструкции с Конституцией Южной Осетии и конституционными законами. К примеру, на официальном сайте ЦИК сказано, что 21 февраля 2022 года больше не будут приниматься документы от политических партий и инициативных групп (п. 3 Инструкции ЦИК). В то же время, согласно конституционному закону (п.8 ст. 28), «уполномоченными представителями политических партий, избирательных блоков и инициативных групп избирателей до 18 часов, не позднее чем за 35 дней до выборов в ЦИК, предоставляются следующие документы…» То есть возможность подать документы у инициативных групп сохраняется до 5 марта 2022 года.

Неправомерны, по мнению парламентариев, и ряд требований, связанных с необходимым перечнем документов. Например, предоставление нотариально заверенного протокола регистрации членов инициативной группы избирателей при проведении собрания для выдвижения кандидата: «Ни конституционный закон «Об основных гарантиях избирательных прав»…, ни конституционный закон «О выборах Президента РЮО» не устанавливают требование представления указанного протокола регистрации членов инициативной группы».

Парламентарии требуют устранить все несоответствия в кратчайшие сроки. Один из подписантов – депутат парламента от партии «Ныхас» Зита Бесаева, считает, что ЦИК обязан отреагировать на нарушения:

«Есть инструкции, которые недавно утвердил ЦИК в отношении кандидатов, которые будут выдвигаться от партий и от инициативных групп. В этих инструкциях есть некоторые несоответствия с законом о выборах президента и с законом об основных гарантиях. Поэтому мы среагировали на это и считаем правильным, чтобы ЦИК не превышал свои полномочия, а руководствовался законами. Потому что есть дополнения, которые не прописаны в этих законах. Несмотря на это, ЦИК решил самостоятельно отрегулировать эти вопросы, и инструкции вступают в противоречия с этими законами. Поэтому мы были обязаны на это среагировать. Это уже начало, когда мы видим, что есть нарушения в этой области, поэтому промолчать – это неправильно».

Парламент контролирует исполнение законов, продолжила Бесаева, тем более, избирательного законодательства, которое принималось депутатами:

«ЦИК обязан отреагировать на ваше обращение или может его проигнорировать?

– Он обязан, потому что парламент, депутаты – это те лица, которые принимают участие в принятии законов и имеют право контролировать… Поэтому они обязаны отреагировать и принять соответствующие меры, дать ответ. Если они этого не сделают, то я не удивлюсь, потому что я не рассчитываю на то, что эти выборы пройдут в рамках закона. И если есть уже признаки, на которые мы среагировали, в ЦИК, где они злоупотребляют своей властью, превышают свои полномочия, то что можно сказать о том, что будет дальше?! Поэтому на этом этапе и надо среагировать и указать на те недостатки, которые есть в этих инструкциях».

Обратить на это внимание, по словам депутата, должна и Генпрокуратура, хотя особой надежды на ведомство нет:

«К сожалению, и это еще раз приходится отмечать, что у нас прокуратура недостаточно хорошо осуществляет надзор за исполнением законов, несмотря на то, что бывают реагирования депутатов и обращения. И мы не видим, чтобы прокуратура принимала в этом активное участие. Поэтому особой надежды, наверное, нет, но в то же время депутаты парламента будут отстаивать, конечно, позиции и исполнение законов в любом случае».

Депутат Давид Санакоев, который также подписал обращение к Центральной избирательной комиссии, в беседе с «Эхом Кавказа» отметил, что как реакция ЦИК, так и ее отсутствие будут очень показательными:

«Инструкция ЦИК не может быть выше, чем закон. А требования закона очень четко прописаны, по крайне мере, по тем позициям, которые они там отражают. Поэтому посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК изменит все это в короткие сроки, значит, наверное, по недоразумению были допущены ошибки. Если же они начнут противостоять и захотят узаконить вот эти нарушения закона, тогда нужно будет предпринимать совершенно другие меры, так как это будет сигналом, что они пытаются провести выборы с нарушениями уже на первом этапе, даже до регистрации. То есть несколько нарушений, которые усложняют возможность провести нормальную предвыборную кампанию. Посмотрим на реакцию ЦИК. Если ЦИК сразу же начнет менять инструкции, то хорошо, если нет, тогда мы видим преднамеренные действия ЦИК по фальсификации каких-то материалов или по усложнению для отдельных кандидатов возможности регистрации и так далее. И будет соответствующая реакция, мы не допустим нарушения закона. В прокуратуру обратимся, к президенту, ко всем, к кому возможно, в том числе к избирателям. Если они хотят выборы без выборов, то пусть не реагируют».

На момент написания материала обращение в Центральную избирательную комиссию подписали 13 депутатов. Количество подписей, по словам собеседников «Эха Кавказа», может вырасти и в случае поддержки со стороны возможных кандидатов в президенты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия