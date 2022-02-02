Бедный и еще беднее. Почему граждане бегут из страны?

В четырех городах Грузии прошли акции людей, недовольных экономической политикой «Грузинской мечты». Их участники – представители оппозиции и рядовые граждане обвиняют власти в создании среды, в которой цены на продукты питания, медикаменты и налоги растут из года в год. Все это привело к обнищанию населения и миграционному кризису, считают они.

«Мечта» несет бедность», «Обогатившееся правительство – обманутый народ» – транспаранты с такими лозунгами появились сегодня сразу в четырех городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси, Кобулети и Поти. Участники акций выразили протест социально-экономической политике властей, итогом которой являются рост уровня бедности, цен на продукты и услуги и безработица, говорит представитель «Национального движения» Ираклий Надирадзе. Сегодня он вместе с десятками других участников акции выразил протест возле штаба «Грузинской мечты» в Тбилиси:

«Здесь заседают люди, которые беспокоятся не о благополучии и трудоустройстве граждан, а лишь о том, как присвоить их собственность, их леса. Думают лишь о том, как разделить миллионы, принадлежащие народу. Итог этой преступной политики – люди просто бегут из страны. В стране все подорожало: продукты, медикаменты, коммунальные услуги, транспорт, и в условиях этой подорожавшей жизни людям приходится просто голодать. А у власти стоит не грузинская, а «русская мечта», желающая видеть Грузию без грузин».

В это время единомышленники протестующих в Тбилиси собрались и возле здания мэрии в Поти. Среди недовольных политикой правящей партии и местная жительница Этер Нароушвили. Как заявила женщина в интервью телеканалу «Формула», ей приходится жить на пенсию, в то же время у нее нет собственного жилья, из-за чего она находится за чертой бедности:

«Все для нас подорожало, и в это время власти нас не слышат, не понимают, что мы нуждающиеся. У меня еще и дома нет. Я очень вас прошу, обратите на нас внимание, я хочу светлого будущего для своих детей».

Выход из ситуации есть, считают участники акций, – это отставка правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Что думают об этом сами представители власти, можно только догадываться: несмотря на призывы митингующих, ни один из членов правящей партии не решился выйти к ним, чтобы обсудить ситуацию.

Кстати, сегодняшние митинги были запланированы после публикации официальной статистики Евросоюза, согласно которой Грузия попала в первую десятку государств по количеству соискателей убежища в странах ЕС. Согласно последним данным, только за ноябрь 2021-го в страны Евросоюза с просьбой о предоставлении убежища обратилось 1680 граждан Грузии, говорится в исследовании. И этот «миграционный кризис», по словам гражданского активиста Георгия Мумладзе, возник в Грузии именно по причине роста бедности в стране:

«С 2012 года они (представители власти) осуществляют план по доведению граждан до бедности. Эта социальная катастрофа привела к тому, что каждый второй человек сегодня пытается сбежать из страны. Мы в десятке стран по количеству соискателей убежища в ЕС среди таких государств, как Сомали, Бангладеш, Афганистан. Бидзина Иванишвили делает все, чтобы отсюда бежали люди. Но мы должны помешать ему в этом. Сделать все, чтобы Грузия раз и навсегда стала государством, заботящимся о своих гражданах, а не страной, в которой каждый второй гражданин не знает, что ему удастся поесть завтра».

А с тем, что социально-экономическое положение граждан ухудшается последние 10 лет, согласны 75% населения Грузии. Во всяком случае, на это указывает опрос Национального демократического института, проведенный в декабре 2021 года. Согласно этому исследованию, 49% граждан Грузии уверены, что основной экономической проблемой государства является безработица, 42% опрошенных назвали главными причинами ухудшения благосостояния граждан рост цен и инфляцию.