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Экономика

Опрос NDI: быть бедным и больным

Бедность, рост цен, безработица – неизменная тройка экономического раздела социологического опроса Национального демократического института (NDI). Социологическое исследование также прояснило отношение граждан Грузии к прививкам от коронавируса.

В отличие от прошлых исследований, авторы опроса разделили предпочтения респондентов по партийным признакам. Оказалось, что основные три проблемы одинаково близки как сторонникам «Грузинской мечты», так и оппозиции. В общем обзоре безработицу назвали главенствующим экономическим вызовом 49% опрошенных, инфляцию – 42%, бедность – 23% (опрос допускал несколько ответов). При этом все опрошенные отметили резкое ухудшение ситуации за последние 10 лет. 85% респондентов отметили, что за это время выросли бедность, преступность – об этом сказали 58%, ухудшение уровня образования отметил 51% опрошенных.

Однако есть темы, где отношение к проблеме радикально меняется в зависимости от партийной принадлежности. К примеру, 40% сторонников «Мечты» считают, что проблема с коррупцией решается, и только 4% сторонников оппозиции с ними согласны. Также 40% симпатизирующих партии власти отметили очевидный прогресс в судебной системе, и лишь 8% сторонников оппозиции считают так же.

Некоторые важнейшие социальные вопросы, как, например, совершенствование системы образования, защита прав человека или окружающей среды остались вне поля зрения большинства опрошенных.

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Опрос NDI: быть бедным и больным
by Эхо Кавказа

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По словам профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, эта часть опроса весьма показательна:

«К сожалению, интересы большинства опрошенных не выходят за рамки решения насущных вопросов и не учитывают долгосрочных перспектив, требующих консолидации всей общественности. И это вполне объяснимо – большинство людей заняты решением сиюминутных проблем, потому что балансируют на грани выживания, и на размышление о проблемах системы образования или, там, судебной попросту не остается времени. И это наглядный индикатор: до тех пор, пока интересы большинства населения будут сфокусированы на вопросах выживания, выход на более высокий уровень развития будет труднодостижим».

Отдельным вопросом идет отношение граждан к пандемии коронавируса. К примеру, 42% опрошенных ни при каких условиях не намерены вакцинироваться от коронавируса, 25% готовы, но до сих пор не нашли времени на посещение пункта вакцинации, еще 29% уже привились.

По мнению Иосифа Арчвадзе, эта тема напрямую связана с предыдущей:

«Большинство людей настолько устали в борьбе за выживание, что дополнительная страховка жизни для них не очень существенна. Нищета убивает в людях все экономические, хотите, культурные и психологические стимулы, поэтому не стоит удивляться, что люди смотрят на опасность быть инфицированным сквозь пальцы».

Исследование было проведено CRRC Georgia по заказу NDI. Полевые работы проводились 7-13 декабря 2021 года. Методом телефонного опроса проведено 2099 интервью. Средняя погрешность составляет 1,3%.

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