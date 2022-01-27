Опрос NDI: быть бедным и больным

Бедность, рост цен, безработица – неизменная тройка экономического раздела социологического опроса Национального демократического института (NDI). Социологическое исследование также прояснило отношение граждан Грузии к прививкам от коронавируса.

В отличие от прошлых исследований, авторы опроса разделили предпочтения респондентов по партийным признакам. Оказалось, что основные три проблемы одинаково близки как сторонникам «Грузинской мечты», так и оппозиции. В общем обзоре безработицу назвали главенствующим экономическим вызовом 49% опрошенных, инфляцию – 42%, бедность – 23% (опрос допускал несколько ответов). При этом все опрошенные отметили резкое ухудшение ситуации за последние 10 лет. 85% респондентов отметили, что за это время выросли бедность, преступность – об этом сказали 58%, ухудшение уровня образования отметил 51% опрошенных.

Однако есть темы, где отношение к проблеме радикально меняется в зависимости от партийной принадлежности. К примеру, 40% сторонников «Мечты» считают, что проблема с коррупцией решается, и только 4% сторонников оппозиции с ними согласны. Также 40% симпатизирующих партии власти отметили очевидный прогресс в судебной системе, и лишь 8% сторонников оппозиции считают так же.

Некоторые важнейшие социальные вопросы, как, например, совершенствование системы образования, защита прав человека или окружающей среды остались вне поля зрения большинства опрошенных.

По словам профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, эта часть опроса весьма показательна:

«К сожалению, интересы большинства опрошенных не выходят за рамки решения насущных вопросов и не учитывают долгосрочных перспектив, требующих консолидации всей общественности. И это вполне объяснимо – большинство людей заняты решением сиюминутных проблем, потому что балансируют на грани выживания, и на размышление о проблемах системы образования или, там, судебной попросту не остается времени. И это наглядный индикатор: до тех пор, пока интересы большинства населения будут сфокусированы на вопросах выживания, выход на более высокий уровень развития будет труднодостижим».

Отдельным вопросом идет отношение граждан к пандемии коронавируса. К примеру, 42% опрошенных ни при каких условиях не намерены вакцинироваться от коронавируса, 25% готовы, но до сих пор не нашли времени на посещение пункта вакцинации, еще 29% уже привились.

По мнению Иосифа Арчвадзе, эта тема напрямую связана с предыдущей:

«Большинство людей настолько устали в борьбе за выживание, что дополнительная страховка жизни для них не очень существенна. Нищета убивает в людях все экономические, хотите, культурные и психологические стимулы, поэтому не стоит удивляться, что люди смотрят на опасность быть инфицированным сквозь пальцы».

Исследование было проведено CRRC Georgia по заказу NDI. Полевые работы проводились 7-13 декабря 2021 года. Методом телефонного опроса проведено 2099 интервью. Средняя погрешность составляет 1,3%.