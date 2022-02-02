В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о формирующихся со стороны Грузии угрозах санитарно-эпидемиологического и экономического характера. Как утверждается, во всех районах Южной Осетии фиксируются случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС). В то же время в Цхинвали утверждают, что в соседнем Сачхерском муниципалитете имеет место падеж домашних животных от бруцеллеза и АЧС, пишет SOVA.

Официальная информация о фактах заболеваний домашнего скота со стороны Тбилиси якобы замалчивается. В Цхинвали это обстоятельство связывают с деятельностью т.н. «центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара» в Грузии, «который продолжает проводить работы с особо опасными инфекционными болезнями, возбудители которых могут использоваться тбилисским режимом против Южной Осетии в биотеррористических целях», - говорится в сообщении югоосетинского ведомства.

В КГБ продолжают настаивать, что ранее на базе биолаборатории проводились эксперименты над людьми с возбудителями особо опасных вирусов, а также коронавирусов.

«С 2017 года в Грузии работает американская компания «Eco Health Alliance», являющаяся подрядчиком Пентагона и занимающаяся исследованием летучих мышей в рамках программы Минобороны США (первоначальная стоимость – 6,5 млн. долларов США), которая поддерживает контакты с Уханьской лабораторией. «Центр общественного здравоохранения им. Р.Лугара» планирует продолжить работу в рамках т.н. Проекта №1447, предполагающего дальнейшее исследование по лечению гепатита С. Цель указанного проекта – модификация вируса до более резистентной существующим препаратам формы. Ранее от последствий подобного лечения в Грузии скончались 249 пациентов. При этом испытуемым периодически целенаправленно вводились просроченные препараты и отслеживалась реакция организма», - говорится в тексте.

Как утверждают в Цхинвали, в ближайшее время в рамках новой секретной исследовательской программы в Грузии (стоимостью порядка 170 млн долларов) планируется возвести дополнительную биолабораторию «BSL-2». «В новых корпусах будут работать исключительно военные медики из США – офицеры Армейского научно-исследовательского института им. У. Рида», - утверждают в КГБ.

В югоосетинском ведомстве при этом добавляют, что, «поскольку Грузия находится под прямым управлением со стороны Запада», то официальный Тбилиси не влияет на принятие решений по вопросам размещения и функционирования на своей территории сети американских биолабораторий.