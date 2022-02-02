От бизнесменов до силовиков, или Кто идет в президенты

Инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Южной Осетии начали проводить свои собрания. На сегодня о президентских амбициях заявили уже 13 человек. Одни уже собрали сторонников, другим спутал планы «омикрон».

С начала недели уже успели обозначить возможным претендентом на пост президента сторонники художника, экс-комбатанта и лидера общественной организации «Союз возрождения Алании» Гено Каждаева. В условиях роста числа инфицированных коронавирусом на неделю отложила свое мероприятие группа поддержки оппозиционного депутата Гарри Мулдарова.

Сегодня провела свое собрание и инициативная группа по выдвижению бизнесмена Альберта Валиева. Проходило оно с соблюдением всех мер предосторожности: в актовый зал Союза профсоюзов пускали исключительно в медицинских масках.

До начала оргсобрания в беседе с «Эхом Кавказа» Альберт Валиев прежде всего поблагодарил соратников за доверие:

«Это же не так просто, это тяжело (выдвинуться в президенты). Я в полной мере осознаю, на что я иду. Я уверен в своих силах, в своих знаниях, что я смогу что-то изменить к лучшему, чтобы мы перешли и встали на рельсы развития и сделали шаги к процветанию».

Это первый опыт участия Валиева в президентской кампании. По его словам, в обществе накопилось много противоречий, которые необходимо разрешить мирным путем:

«Очень много противоречий у нас в обществе. Я всю жизнь здесь живу, работаю, вся моя жизнь – это беспрерывный труд. Я создаю рабочие места. Но как-то особо не меняются эти подходы, которые я вижу. Одни и те же ошибки бывают, и поэтому пытаюсь, чтобы по тем же кругам не ходили. Вот эта клановость: одни кланы сменяются другими, а я сам по себе, я далек от всех – и от властей, и от оппозиции. Я человек дела, и для меня главное, чтобы было спокойствие, чтобы мирным путем все это разрешилось. И чтобы не воспринимали должность президента как какое-то божество, это очень страшные вещи, которые нам абсолютно не нужны. Это всего лишь президент, который избирается на пять лет, и что-то у него получается, что-то нет, и надо спокойно уходить, если не получилось».

Выступая перед сторонниками, Валиев уже говорил о собственных идеях по модернизации системы управления и экономики: сокращении срока ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 5 лет непрерывного проживания в Южной Осетии, гарантированном доступе политических партий и правозащитных организаций к государственным СМИ, оказании господдержки предприятиям, ориентированным на экспорт, поддержке малого и среднего бизнеса и так далее.

Югоосетинский общественник Тимур Цхурбати говорит, что из всех кандидатов он как избиратель больше симпатизирует бизнесменам, и вот почему:

«Из всех кандидатов Альберт Валиев – наиболее успешный бизнесмен. Есть еще Алан Гаглоев, у которого тоже есть свое дело. Но Альберт Валиев полностью создал себя сам. Депутатом он был, но никогда не работал во властных структурах, и сам, еще до августа 2008, построил кафе, которое успешно работало после того, как оно было разгромлено (во время боевых действий). Он умудрился и сумел пробить кредит в Москве! Каким образом ему это удалось, я даже не знаю, но для меня это и не важно. Важно то, что кроме него этого никто сделать тогда не смог, притом что он не состоял в этот момент во властных структурах, он сумел договориться за счет собственных мозгов и собственного умения. В настоящее время очень важно даже не то, что он успешный бизнесмен, а гораздо важнее, что он договороспособен. Вот это мне импонирует. Он и бизнесу облегчит жизнь, потому что понимает, что нужно для бизнеса. Все остальные чиновники, особенно представители силового блока, – ну кто идет в силовой блок? Я не говорю, что они не нужны – нужна и милиция, и оборона. Но туда идут люди, которые привыкли, чтобы ими командовали. А нам надо строить, нам надо принимать нестандартные решения, нужны креативные люди. Эти же люди будут ждать команды. Мы уже видели, какие команды дают кураторы из Москвы, поэтому у меня нет на них надежды. Люди из силовых структур для меня неприемлемы не потому, что они из силовых структур, а потому, что настрой их души изначально такой, что они будут сознательно искать хозяина. А это очень и очень плохо. Наша республика становится на ноги, и нам нужны нестандартные решения. Поэтому мое предпочтение на стороне Альберта Валиева. Ну и на втором месте для меня – Алан Гаглоев».

В субботу о проведении съезда по выдвижению своего кандидата объявила и парламентская «Народная партия». Вся следующая неделя также расписана собраниями инициативных групп. На сегодняшний день уже известно о желании 13 человек побороться за высший пост.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия