Абесалом Кварчия: «Вот такая у нас сложилась политическая культура»

Лидеры созданного на днях Конгресса народа Абхазии провели сегодня пресс-конференцию, на которой поделились впечатлениями об учредительном съезде общественного объединения. Много внимания было уделено критике в адрес съезда со стороны части общества.

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция по итогам учредительного съезда Конгресса народа Абхазии, прошедшего в минувшую пятницу, 28 января. На ней было отмечено, что на съезде присутствовало более 80 процентов избранных делегатов из подавляющего большинства населенных пунктов республики. Руководство Конгрессом будет осуществлять избранный на два с половиной года исполнительный комитет из 30 человек.

Один из лидеров КНА Илона Мирцхулава, выразив благодарность всем активистам Конгресса и тем, кто поддержал идею его создания, продолжила:

«Мы благодарны и нашим – не хочу сказать оппонентам, но тем людям, которые высказали свое мнение в соцсетях от имени общественных организаций, в том числе и критическое. Благодарны потому, что значит вопросы, поставленные на съезде, действительно важные, актуальные, значимые. Для того и создавалась эта площадка, чтобы не на митингах, а в помещении, за столом, в рабочем порядке обсуждать эти вопросы».

Председатель исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии Давид Пилия положительно оценил итоги работы съезда и отметил, что люди заинтересовались деятельностью КНА и хотят принимать активное участие в его работе.

Эмоциональным и полемичным получилось выступление одного из лидеров Конгресса, члена Общественной палаты Абхазии, выдвинутого сейчас инициативной группой кандидатом в депутаты парламента, Абесалома Кварчия:

«На съезде были озвучены практически все проблемы, которые волнуют сегодня людей в Абхазии. Но почему-то некоторая часть нашего общества, некоторые политики акцентируют внимание только на одной проблеме – касательно Гальского района. И преподносят все в своей интерпретации. Даже такой случай был, что один человек, присутствовавший на съезде – сейчас я не хочу называть его фамилию, – звонит мне потом и спрашивает: «Я внимательно слушал доклад и ничего такого там не услышал, в чем упрекают. Может, я чего-то не понял?» Вот такая ситуация у нас. Мы прекрасно понимаем, в какой политической ситуации создавался Конгресс. Мы сегодня абсолютно не интересны ни властям, ни оппозиции. Мы ведем себя не в тренде политической культуры, которая сложилась в Абхазии. Если бы мы вышли к президентскому дворцу, начали там громить все, кричать, зажигать, то нас бы все уважали, сказали бы: «Молодцы, ребята, вы на правильном пути!» Вот такая у нас сложилась политическая культура. Еще про один момент хочу вам сказать. Когда у нас только зародилась идея создания Конгресса, чтобы это была площадка, где люди могут высказаться, общаться с властью, мы здесь собрали молодых людей, высокообразованных. Но когда мы с ними в этом зале поделились, знаете, какой первый вопрос они нам задали: «Есть ли у вас группа захвата власти?» Мы говорим – «нет». «А вы готовите ее?» – «Нет. Мы по-другому видим, как решать вообще политические вопросы». «Вы, – говорят, – очень наивные». Повернулись и ушли. И больше сюда не приходили. Поэтому сегодня знаете, как? Есть политическая арена – это, как рынок. Никто не хочет видеть конкурентов. Если ты не в оппозиции и не во власти – это какое-то странное явление. Поэтому легче всего дискредитировать и критиковать. Кстати, на съезд мы пригласили всех. Но нас посетили представители двух политических движений, посидели минут двадцать и ушли. И все! Представителей властей вообще не было, хотя говорят, что нас власть создала. Это, по-моему, очевидно для тех, кто хочет видеть очевидное. Кто не хочет – тому трудно что-то доказать. Хотя если власти не смогли прийти, могли бы что-то написать – письмо, приветствие какое-то».

В завершение Абесалом Кварчия вернулся к гальской проблеме:

«Мы говорим о существующей проблеме. Вы понимаете меня? Вот я налогоплательщик. Вы все – налогоплательщики. Я не могу понять, почему я в Абхазии должен инвестировать в будущее Грузии. Если ребенок родился в Абхазии, мы не даем ему свидетельство о рождении, посылаем в Зугдиди. Потенциального гражданина Грузии мы здесь за счет бюджета в садик водим, в школе обучаем. А когда он школу закончит, мы говорим: «До свидания!» Для чего мы это делаем?»

Коснулись на пресс-конференции и резкого комментария в СМИ об учредительном съезде Конгресса экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Начал он его фразой: «Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Дамения, не стоит и выеденного яйца и каких-либо комментариев». Некоторые наблюдатели были в недоумении, ведь «гальского вопроса», о котором говорил далее в своем комментарии экс-президент, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамения в своем докладе не касался. Председатель исполкома Конгресса Давид Пилия с возмущением говорил об этом высказывании в адрес 85-летнего абхазского ученого и деятеля национально-освободительного движения. Сам Олег Несторович высказался очень кратко:

«Абсолютно меня это не волнует. И не собираюсь Раулю Хаджимба отвечать. Не собираюсь. Это человек совершенно… Для меня его нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия