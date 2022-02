Церемония открытия Олимпиады в Пекине: с Путиным на трибуне

Россия собирается использовать фальшивое видео с жертвами среди мирного русскоязычного населения востока Украины в качестве предлога для вторжения. Об этом сообщают The New York Times и The Washington Post со ссылкой на американскую разведку, которая якобы рассекретила планы Москвы.

По информации изданий, Россия собирается инсценировать и заснять нападение украинских военных либо на российскую территорию, либо на гражданское население Донбасса. На фейковом видео якобы планируется показать разрушения, погибших людей, подставную украинскую военную технику и турецкие беспилотники, которые находятся на вооружении Украины.

The New York Times пишет, что данное видео планировалось распространить, чтобы создать возмущение в российском обществе и обвинить Украину в геноциде. Это привело бы к тому, что лидеры сепаратистов в Донбассе призвали Россию вмешаться. The Washington Post сообщает, что план российских спецслужб находится на заключительном этапе, а жертвы среди мирного населения могут быть реальными. По данным СМИ, США якобы планируют сорвать план России объявив о его наличии публично.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщала, что США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вашингтон не исключает, что российская операция может начаться в феврале.