«Там, где заболеют взрослые, болеют и дети»

В Абхазии продлен карантин в общеобразовательных и дошкольных учреждениях до 14 февраля из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Министерстве просвещения и языковой политики Абхазии. С 24 января в Абхазии наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусом среди детей, который снизился после введения карантина. Медики рекомендовали продлить его еще на неделю.

В Абхазии количество больных коронавирусом детей в январе этого года было больше, чем за предыдущие месяцы, так как штамм «омикрон» более контагиозен, заявила в интервью «Эху Кавказа» член координационного штаба при Минздраве РА педиатр Есма Гуния.

«С 24 января по 28 января было до 300 детей, а с 31 января по 4 февраля, это после того, как дети были разобщены, было 164 ребенка. Не все обращаются, к сожалению, потому что многие воспринимают заболевание как банальное ОРВИ, ОРЗ. В принципе, заболевание протекает намного легче, чем штамм «дельта», он протекает как ОРЗ, ОРВИ», – заявила Есма Гуния.

Она отметила, что за последний месяц не было госпитализаций детей с «омикроном» в Гудаутский ковидный госпиталь.

Педиатр считает, что карантин в школах необходимо продлить на неделю, чтобы дети меньше заражались и нагрузка на врачей уменьшилась. Она пояснила:

«Те доктора, которые пока в строю, работают с утроенной нагрузкой. Но те врачи, которые болеют, они своих участковых детей все-таки ведут дистанционно, по телефону».

Есма Гуния сообщила, что чаще болеют дети с 3 до 16 лет, до года – значительно меньше. Но если в семье есть старший ребенок и он заразился, то младший тоже подвержен риску инфицирования. Педиатр обратилась к родителям:

«При малейшем изменении состоянии ребенка в отрицательную сторону необходимо связаться со своим участковым врачом, ни в коем случае не впадать в панику и предпринимать необходимые меры, которые доктор вам рекомендует».

После новогодних праздников, когда дети пошли в школу, выросло количество обращений в единственную Республиканскую детскую больницу страны, сообщила «Эху Кавказа» и.о. главного врача больницы Инесса Камлия. В больницу приезжают от Гала до Псоу.

«Большая часть обращений к педиатру – это ковидные, постковидные дети, но другие заболевания, естественно, тоже никто не отменял: ОРВИ, ОРЗ, ларингиты. Конечно, чувствуется, когда детские общеобразовательные учреждения не работают, количество больных уменьшается. Во время посещения школ, садиков количество обращений втрое больше у нас, сейчас до 50 обращений в сутки. Часть из них – это ковидные дети», – уточнила Инесса Камлия.

Большая часть из них обходится амбулаторным лечением. Но есть дети, которые поступают с постковидными осложнениями.

По словам Инессы Камлия, в этот период года и до ковида рост сезонных заболеваний был большой, а нагрузка на педиатров – серьезная. Но в этом году, судя по контагиозности и по тому, как много медиков заболело, речь идет о штамме «омикрон». При этом те врачи, кому позволяет здоровье, работают по несколько суток.

Глава администрации города Сухума Беслан Эшба сегодня подписал распоряжение «О продлении карантина в средних и дошкольных образовательных учреждениях администрации города Сухума» до 11 февраля. Об этом сообщается на сайте администрации.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью «Эху Кавказа» сказала, что в столице с 21 января наблюдается рост заболевания COVID-19 среди детей. Так, в сводке от 25 января – 31 инфицированный ребенок, 31 января – 37 детей, и далее – 41, 58 детей. Исходя из динамики заболевания, Алла Беляева рекомендовала еще на неделю продлить карантин в детских учреждениях:

«Прирост взрослых сохраняется, а там, где заболеют в семье взрослые, с высокой вероятностью там же заболеют и дети. Деток не всегда, далеко не всегда приводят на тестирование, поскольку они переносят легко, и если в семье заболели взрослые, то уже становится понятно, что детки болеют тоже коронавирусом».

Главный санитарный врач Сухума оценивает ситуацию с коронавирусом как стабильно-тяжелую.

«К сожалению, люди продолжают проводить массовые мероприятия, их ничего не останавливает. А выраженный рост у нас пошел ровно через неделю, после 14 января», – отметила Алла Беляева.

По данным на 3 февраля тестирование в Абхазии на коронавирусную инфекцию проведено у 739 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 409 из них. Общее число выявленных заболевших на сегодняшний день составляет 45 513 человек. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 37 805 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия