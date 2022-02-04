В Южной Осетии в разгаре президентская кампания. «Эхо Кавказа» спросило у жителей города, какими качествами должен обладать потенциальный кандидат, чтобы добиться успеха на выборах.

Лариса: Все стали задумываться о будущем, о выборах. Куда не зайдешь, разговор об этом. Еще приятно, что женщины стали баллотироваться, по крайней мере, троих уже назвали. Все это очень приятно, но иногда я задаю себе вопрос: кто они по профессии? Есть такая профессия – президент? Есть такая профессия – врач, и если на эту должность пойдут все, кто захочет, придут и сядут, то мы увидим очень много невылеченных людей, искалеченных людей. Порой мне не хватает того, что предлагают те, кто хочет вступить на эту должность, должность президента.

Залина: Харизматичность, безусловно. Пока все кандидаты, которые изъявили желание баллотироваться, не кажутся мне вызывающими интерес. Еще, я должна ему доверять. Люди должны ему доверять и быть уверенными в его добрых намерениях. Мы понимаем, что хорошее образование сегодня для руководящих должностей очень важно, и в то же время есть недостаток людей с хорошим образованием, по крайней мере, среди стремящихся к власти этот дефицит очень заметен. Было бы здорово, если бы человек был с хорошим образованием, с хорошим управленческим опытом, с хорошими намерениями, чтобы люди ему доверяли, чтобы ему хотелось верить, следовать. Мне бы хотелось, чтобы это был человек, с которым я говорю на одном языке.

Константин: Лично я считаю, что кандидат в президенты должен обладать такими качествами, как честность, порядочность и открытость. Не обладая этими качествами, будет трудно работать. Кандидат в президенты должен заботиться о здравоохранении и о сохранении мира на территории нашего государства. Здравоохранение и мир - это первостепенные вопросы.

Алла: Для меня самое главное, чтобы он был всесторонне образованным, второе – он должен быть хороший организатор. Третье – должен уметь договариваться. Хороший управленец, хороший организатор, человек, который умеет общаться с людьми разных уровней. Человек, который умеет отстаивать и представлять свое мнение, чтобы люди понимали, о чем он говорит. К сожалению, не все наши предыдущие руководители умели договариваться. А это очень важно, договариваться, находить точки соприкосновения, выслушивать других. Но на первом месте все-таки хороший управленец и широко образованный руководитель.

Анжела: Я думаю, Америку не открою, если скажу, что президент должен быть лидером нации – это, во-первых. Также в характере должны сочетаться жесткость с добротой. Должен быть и хороший управленец. Очень жаль, что Южная Осетия, имея столько пахотных земель, а мы покупаем зелень. Я бы хотела, чтобы все это сочеталось в одном человеке. И еще одно качество – уверенность в себе. Благодаря этому бы стало возможно набрать команду умнейших людей. В таком случае лидеру не будет некомфортно, если соберет рядом умных и образованных людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия