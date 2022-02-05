Из-за коронавируса почти четверть школ Грузии переведены на дистанционку

В Грузии 627 школ переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса – это более 23% от всего числа частных и государственных образовательных учреждений в стране. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минобразования.

«Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходят на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.

За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 5,8% учителей, что является беспрецедентным показателем, пишет агентство «Новости-Грузия». Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 2,7%. Что касается учащихся школ, здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 0,9% до 2,1%.

На данном этапе 146 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ.

Более чем в 400 учреждениях регулярное тестирование педагогов на ковид проводят школьные врачи, которые прошли переподготовку. В остальных случаях за процесс отвечают представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

В Минобразования напоминают, что родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.