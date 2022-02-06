Коронавирус в Грузии: 19 098 новых случаев заражения, 38 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 19 098 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 52,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 36,47%, за две недели – 30,65%, за семь дней – 27%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 314 603.

Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 9 295. В Имерети выявили 2 988 случаев заражения, в Аджарии – 1 456, в Самегрело и Земо Сванети – 1 233, в Шида Картли – 1 147, в Квемо Картли – 1 008, в Кахети – 828, в Мцхета-Мтианети – 336, в Гурии – 417, в Самцхе-Джавахети – 318, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 72.

От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 15 212.

Выздоровел 17 531 человек, их общее число выросло до 1 089 091.

На данный момент в Грузии 210 274 активных случаев коронавируса. Из них 5 850 (около 3% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, 282 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 962 человек остаются под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 202 462 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 42 гражданина.