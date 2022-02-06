Патриарх Грузии поздравил Елизавету II с 70-летием правления

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй поздравил королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием вступления на престол, пожелав ей дальнейших успехов на высоком и почетном посту. Его обращение публикует Патриархия Грузии.

«От имени Грузинской православной церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с 70-летием вступления на престол Соединенного Королевства Великобритании. Период вашего правления особенный и самый значительный как в жизни вашей страны, так и в истории королевских династий», - говорится в обращении.

Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Кроме того, ряд бывших британских колоний за последние 70 лет получили независимость, несколько стран Содружества стали республиками, а сама Великобритания с 1973 года являлась членом Европейского Союза и покинула его в 2020 году, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сейчас 95-летняя королева Великобритании является не только монархом с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих, но и самой старшей все еще находящейся на троне главой монархии.